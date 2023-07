La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha recibido este lunes un homenaje por parte de la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga (AECC), en reconocimiento por estar superando el cáncer de mama mientras ejerce la alcaldía.

Del Cid anunció en octubre del 2022 que le había sido diagnosticado cáncer de mama, en un comunicado en sus redes sociales, en el que afirmaba que esto no afectaría a su cargo y seguiría trabajando con normalidad. “El pronóstico es bueno y me siento en las mejores manos”, explicaba en la publicación de Facebook. Según explicó la alcaldesa, fue una detección precoz, ya que fue ella misma la que notó algo extraño en el pecho. Meses después continúa siendo tratada contra la enfermedad sin haber dejado su función como alcaldesa.

El cáncer no impidió que Margarita del Cid afrontara las elecciones locales del 28 de mayo con optimismo y gran dedicación, preparando una campaña mientras se sometía al tratamiento de quimioterapia. Esto le hizo conseguir la mayoría absoluta al Partido Popular con un 57% y asumir el cargo de alcaldesa de la localidad a pesar de su estado de salud.

En el evento celebrado esta mañana en el restaurante ‘La Pérgola’, Joaquín Morales, presidente de la asociación, ha dedicado unas palabras de afecto a la alcaldesa. “Margarita es una persona que está detonando la enfermedad con muchas fuerza, una actitud ante las adversidades y una resiliencia que nos lleva a ofrecerle este reconocimiento desde la asociación por esa manera de normalizar y hablar de cáncer y no sufrir más allá del dolor físico de la enfermedad”, expresa Morales.

Vivir con cáncer

Margarita del Cid defiende la necesidad de visibilizar el cáncer y de que no afecte a la vida o el trabajo. “Lo que tenemos que hacer es visibilizar que con el cáncer se puede trabajar y se puede vivir. He afrontado una campaña electoral con tratamiento de radioterapia, y lo he hecho porque mi cuerpo me lo permitía y mi equipo me ayudaba”, explica del Cid.

Sin embargo, según cuenta, esto ha sido posible por el tipo de tratamiento al que está sometida y por la resistencia de su organismo, pero no todo el mundo tiene esta suerte ni la enfermedad le afecta de la misma manera. “No es cuestión de actitud, depende de los fármacos y de la resistencia del cuerpo”, añade. Del Cid ha querido también destacar la importancia de la detección temprana, a lo que ya hecho alusión en otras ocasiones. “No faltéis a las revisiones porque la detección temprana del cáncer mejora muchísimo el pronóstico y el tratamiento”, expresaba cuando anunció su diagnóstico en octubre de 2022.

Además del homenaje a la alcaldesa, se ha presentado la “Cena de gala contra el cáncer”, organizada por la asociación. El evento tendrá lugar el 26 de agosto a las 20:30 en el restaurante ‘La Pérgola’ en el Club Mediterráneo, con el precio de 10€ por persona, y es necesario reservar con antelación.

Al final de las intervenciones, se le ha otorgado un reconocimiento acompañado de las palabras de Joaquín Morales: “por todo lo que estás consiguiendo y por que que sigas siendo así de fuerte”.