En el año 2021, tres clientes concertaron una reserva en un hotel y un restaurante de San Sebastián. Por diferentes motivos, retrasaron la reserva que tenían en el hotel, mientras que la reserva del restaurante no la cancelaron.

Esto hizo que desde el restaurante penalizaran la reserva aplicando un cargo de 510 euros en cuenta bancaria. El motivo de cobro estaba apoyado en una cláusula del restaurante; una sanción que un tribunal de justicia ha respaldado.

No acudir a una reserva es una práctica que se la conoce como fenómeno 'no show' (ausencia, traducido en español) o «reserva fantasma». Se aplica en diversos sectores, desde la hostelería y la restauración hasta servicios como peluquerías o citas médicas.

Según The Fork, estas reservas fantasmas pueden suponer para los profesionales del sector una pérdida de entre un 5% y un 20%.

Málaga no se escapa del fenómeno 'no show': "Hay más gente que no llama, que la que llama para informar de que no viene. Tenemos que concienciar al cliente", confiesa Fernando Martínez, hostelero y vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga.

En la provincia, los restaurantes del chef malagueño y estrella Michelin Dani García, sí contemplan una "sanción" en caso de no acudir a la reserva o no cancelar antes de 24 horas o 72 horas para reservas con menú cerrado: “Tu reserva está sujeta a nuestra política de cancelación, por lo que si cancelas tu reserva fuera de plazo cargaremos en tu tarjeta 50 euros por persona”, indican desde el grupo.

"No se trata de multar o sancionar, se trata de que el hostelero se sienta respaldado"

"Entiendo que si en los hoteles haces una reserva y no vas te cobran. Los hosteleros tendríamos que estar un poco más respaldados, porque desde la pandemia cada vez se trabaja más reserva", afirma Martínez.

Por ello, desde Mahos no ven mal que se establezca este tipo de sanciones a los que no acuden a su reserva: "No lo veo mal, tiene que haber un compromiso. No se trata de multar o sancionar, se trata de que el hostelero se sienta respaldado. Si me reservan diez mesas y no apareces es una pérdida para el hostelero", explica el vicepresidente de la asociación de hosteleros malagueños.

Martínez lamenta que se "llegue a esto": "Es triste que la gente te haga eso. No se trata de importe, se trata de concienciar al público", recalca. Por ello, el hostelero malagueño asegura que esta situación acabaría si se "anula con 24 horas de antelación, no habría ningún problema".

A pesar de que esta medida no está implantada en la mayoría de los restaurantes de la provincia, en otros locales optan por medidas más "flexibles" para los que no acuden a sus reservas: "Haber efectuado una reserva no garantiza el derecho al servicio si se excede el tiempo máximo de espera de 10 minutos", reza la política de reservas de un restaurante mexicano del Centro de Málaga.

Políticas de cancelación o reservas con pago

Existen dos modalidades de cobro; las políticas de cancelación o las reservas de pago. Las políticas de cancelación consisten en el cobro por parte del establecimiento de una cantidad determinada por comensal en caso de no asistir a la reserva, el restaurante al hacerse con los datos de la tarjeta, podría cobrar la penalización.

Mientras que las reservas con pago consisten en el cobro anticipado del coste del menú, parcialmente o en su totalidad.