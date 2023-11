El 70% del negocio de Denso Ten España se centra en el ámbito de la electrónica para la industria del automóvil, al ser proveedor de componentes electrónicos para grandes fabricantes como Toyota, Honda u Opel. El 30% restante viene de otras líneas de negocios propios como los cajeros automáticos que fabrican para CaixaBank y la fabricación de piezas electrónicas para clientes como la malagueña Airzone (en aire acondicionado inteligente) o la israelí Arad (medidores de agua).

El gigante japonés de la electrónica de la automoción Denso Ten entró en el accionariado de la empresa en el año 2017 y, con un 55%, es ya su principal propietaria, con Fujitsu con el otro 45% de las acciones. La integración culminó hace dos años, en el ejercicio de 2021.

La empresa Denso Ten España se fundó en 1977 en Málaga y con el tiempo fue adquirida por el grupo multinacional Fujitsu. Por la fábrica han pasado más de 6.000 trabajadores a lo largo de estos años y ha sido el germen de varias empresas tecnológicas que se han instalado en Málaga y en el Málaga TechPark. Es de resaltar el decisivo papel jugado por Fujitsu en el impulso de la innovación en Málaga. La actividad de la compañía contribuyó a la creación de las escuelas de Telecomunicaciones y de Informática en la Universidad de Málaga.

En 1988, además, Fujitsu inauguró el laboratorio de I+D de la fábrica –el mejor en su género de toda España–, que llegó a reunir a más de 150 ingenieros. La herencia para Málaga ha sido ingente. De ese laboratorio salió gran parte del personal con el que arrancó en 1992 el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), entre ellos su director, Felipe Romera, o Luis Fernando Martínez y José Blanco, impulsores respectivamente de Cetecom e Ingenia.

La factoría también ha vivido momentos complicados. El más duro, sin duda, se produjo con las inundaciones de noviembre de 1989. La tromba de agua que descargó sobre Málaga dejó impracticables sus instalaciones. Las pérdidas económicas en Fujitsu fueron tremendas. Durante casi un mes los casi 700 empleados que por entonces había en la fábrica estuvieron limpiando y sacando barro equipados con impermeables amarillos, restableciendo la producción en un tiempo récord de dos meses.

Comprometidos con la obtención de cero defectos, la producción de Denso Ten se apoya en la filosofía TNPS (Denso Ten Production System), sistema donde la mejora continua y la estandarización de procesos son una necesidad, tratando siempre de obtener los niveles más altos de calidad de la industria electrónica.

Entre otras distinciones, Denso Ten ha sido galardonada recientemente por Toyota con premios en Calidad, Gestión de Proyectos y Entregas, al igual que por General Motors (Supplier Quality Excellent Award) y PSA (Best of the Bests Plant).