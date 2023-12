¿Con qué sensaciones afronta la decisiva segunda vuelta, tras haber sido el candidato más votado el pasado 1 de diciembre?

Con muchísima ilusión. Y, además, agradeciéndole enormemente a la comunidad universitaria el hecho de haber sido el candidato más votado en todos los sectores. Especialmente, en el sector de los estudiantes, en el que hemos marcado un hito en la historia de las elecciones de la Universidad de Málaga.

¿Qué le diría a quienes le apoyaron en primera ronda para que ahora reincidan con idéntica participación?

Que somos exactamente los mismos, desde el día 15 de noviembre que empezó la campaña electoral. Ahí hicimos la presentación de nuestra candidatura. Y también pusimos encima de la mesa nuestro programa electoral, que no hemos cambiado ni un ápice. Desde entonces, tenemos la misma coherencia y la misma honestidad. Y hemos hecho una campaña limpia como para que sigan confiando en nosotros en la segunda vuelta.

¿Qué le pediría, en cambio, a quienes votaron a cualquiera de las otras tres candidaturas para que ahora confíen en usted?

Evidentemente, entiendo que quien votó al profesor Pimentel seguirá votándolo. Pero a aquellos que votaron tanto al profesor Hinojosa como a la profesora Guerrero les digo que tenemos un proyecto ilusionante. Que, a partir del día 13 de diciembre, estaremos todos en la misma nave. Y que yo quiero ser el rector de toda la comunidad universitaria.

¿Ha entablado algún tipo de contacto con los dos candidatos ya eliminados para que le trasvasen sus electorados?

No. Ni muchísimo menos. He hablado con ellos, evidentemente. Porque tenía que hacerlo. Hablé con ellos el lunes. Pero, en ningún momento, hemos hablado de ningún tipo de pacto ni de ningún tipo de componendas porque entiendo que todos ellos se presentaron para ser el rector. Que no se presentaban a vicerrector. Y, por tanto, que tenían proyectos propios que deben ser coherentes y que se mantendrían también en la segunda vuelta, si llegase el caso.

¿Por qué insinuó -unos días antes de que Olga Guerrero hiciera público que apoyaría en la segunda vuelta a Ernesto Pimentel- que se estaban produciendo acuerdos por debajo de la mesa contrarios al interés general de la UMA?

Lo insinué porque, de alguna manera, es un poco lo que comentaba antes. Yo creo que nos hemos presentado cuatro proyectos a una candidatura para el rectorado, cuatro proyectos que a lo largo de la campaña se ha visto que son muy distintos. Y que para velar por el interés de todos lo que queríamos era defender proyectos coherentes, honestos para toda la comunidad. Y que estos proyectos deberían ser siempre la guía cuando se adoptase algún tipo de compromiso. Entiendo que los cuatro candidatos nos hemos presentado a rector y que no se trata de cambiar cromos por puestos, sino que se trata de defender los proyectos que tenemos cada uno.

¿A qué modelo de universidad se está refiriendo cuando refleja en su eslogan el objetivo de una UMA líder?

Me estoy refiriendo a una universidad pública, fuerte. Me estoy refiriendo a una universidad generalista en la que quepan todas las áreas de conocimiento. Me estoy refiriendo a una universidad transparente en la que todas las decisiones estén basadas en el diálogo, en el consenso. Y me estoy refiriendo, al fin y al cabo, a una universidad libre de cualquier tipo de ataduras políticas. A una universidad que sepa defender sus intereses ante cualquier tipo de institución, ya sea andaluza o ya sea nacional.

¿Qué debe pasar para que el fin de la precariedad laboral en algunos sectores de la UMA deje de ser una mera promesa electoral?

Lograr este objetivo pasa por tener una negociación intensa, sólida y consistente con la Junta de Andalucía para que consigamos la financiación que merece una universidad pública del tamaño de la nuestra.

¿Cuál sería la primera decisión que tomaría si es proclamado rector de la Universidad de Málaga dentro de unos días?

Lo he dicho en muchísimas ocasiones cuando he tenido la ocasión de presentar mi programa en los distintos centros. La primera decisión que quiero tomar es la de iniciar de manera inmediata la negociación de una nueva relación de puestos de trabajo para todo el personal técnico de gestión y de administración y servicios. Y, al mismo tiempo, quiero poner en marcha los mecanismos que me permitan reunirme con toda la comunidad universitaria. Especialmente, con el sector de los estudiantes. Y hacerlo con una periodicidad que siempre sea inferior a los tres meses.