PSOE y Con Málaga insisten en que el Consejo de Ministros deberá resolver si la Torre del Puerto responde al interés general

Queda mucha tramitación por delante y no hay nada decidido. Es el mensaje que han lanzado esta mañana los grupos municipales de PSOE y Con Málaga, socios en el Gobierno central, tras ser cuestionados por la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria de Sumar sobre la Torre del Puerto.

Ambas formaciones se han referido al interés general del proyecto hotelero como pieza fundamental para que el Consejo de Ministros decida si levanta o no la prohibición de construir, en suelo portuario, esto es, el Dique de Levante, este rascacielos.

Es, en esencia, lo que se promueve en la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto que ha aprobado recientemente el Ayuntamiento de Málaga, eso sí, cinco años después de que el expediente entrase en el consistorio y sobre la que deberá pronunciarse en última instancia el Consejo de Ministros.

En concreto, se trata de una modificación que supone supone autorizar el uso hotelero en zona portuaria, así como un aumento de la edificabilidad, pasando de los 6.000 metros cuadrados edificables actuales a 45.000 metros cuadrados y de una altura máxima de 13 metros a 150 metros, con una altura de 35 + 3 plantas, y categoría cinco estrellas. Según el proyecto diseñado por el estudio de Pepe Seguí, el hotel rascacielos tendrá una altura de 27 plantas, esto es, 116,62 metros cuadrados, más el basamento.

“Lo único que reconoce esa respuesta es que hay una tramitación en curso administrativa y que, por tanto, queda mucho tiempo para saber cuál será el resultado final”, ha expuesto el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez. “Lógicamente será una respuesta conforme a ley, no arbitraria, fundamentada dentro del interés general, si se cumple o no, dentro del levantamiento de esa prohibición de construcción en zona portuaria”.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga. / L.O.

“La posición del PSOE en Málaga quedó clara: estamos en contra de la construcción del hotel en el Dique de Levante. Aquí hay una mayoría absoluta [del PP] que no ha preguntado a la ciudadanía, ha ejercicio el rodillo para imponer a la ciudad una edificación”.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que incluso ha calificado como una interpretación “creativa” entender la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria de Sumar como una postura favorable a la Torre del Puerto.

Toni Morillas y Nico Sguiglia, de Con Málaga. / L.O.

“La respuesta lo que viene a decir es que la tramitación se está haciendo conforme a ley, solo faltaba que no, pero no entra en lo sustantivo y es que el Consejo de Ministros, después de todo el procedimiento con Puertos del Estado, tiene que levantar una prohibición que existe en la dedicación del suelo portuario a un uso hotelero”, ha recalcado Morillas. “Tiene que hacerlo atendiendo a que el proyecto atienda a un interés general y que está suficientemente motivado”.

Morillas ha valorado que el hotel rascacielos “no solo no atiende al interés general de la ciudad sino que atiende a intereses profundamente especulativos” por lo que “no debe ser levantada la prohibición por el Consejo de Ministros”.

Partido Popular

La portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha destacado que “no les sorprende” la respuesta del Gobierno porque es lo que su partido lleva diciendo “desde hace años” sobre la Torre del Puerto.

“Los partidos de la oposición han cuestionado a cerca de la legalidad, la correcta tramitación del expediente. El gobierno viene a certificar que el expediente administrativo se ha tramitado, como no puede ser de otra manera, con absoluta concordancia con la ley”, ha esgrimido Pérez de Siles, que ha defendido la “transparencia” y la “seguridad jurídica” con la que han trabajado este proyecto.

Elisa Pérez de Siles y Carmen Casero, del grupo municipal popular. / L.O.

“Hemos dicho por activa y por pasiva que esto no es cuestión de gusto, es una cuestión de legalidad, y que no te guste no significa que no sea legal”, ha añadido la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. “Venga a decirnos que esto olía mal, que era sospechoso y mira por dónde les ha venido de vuelta con el respaldo de su propio partido en el Gobierno”.