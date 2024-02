Las infecciones de transmisión sexual se disparan en Málaga por el abandono del uso del preservativo

El abandono del uso del preservativo ha traído consigo un aumento de las infecciones de trasmisión sexual (ITS). La pérdida del miedo a este tipo de enfermedades, sobre todo hacia el sida, que actualmente cuenta con tratamientos preventivos, ha provocado que “se baje la guardia” y se disparen otras ITS como la sífilis, la gonococia, la clamidia o el herpes genital.

Los datos del Sistema andaluz de Vigilancia Epidemiológica señalan que en el último año se ha producido de media un aumento del 40% de las enfermedades de transmisión sexual en Andalucía. En concreto, el mayor crecimiento de contagios se detectó en el Linfogranuloma Venéreo (LGV), que tuvo un crecimiento del 95%, seguido del herpes genital (71%). Si se comparan el número de casos declarados en 2023 respecto a 2022, el incremento en sífilis fue del 26%, el del gonococo del 40% y de la clamidia del 42%, según los datos de la Consejería de Salud.

No obstante, Manuel Castaño Carracedo, médico del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Regional, señala que el número de contagios probablemente sea aún mayor, ya que el procedimiento de enfermedades de declaración obligatoria “falla bastante”, por lo que los casos están “infradeclarados”. Aun así, a partir de su experiencia en consulta, confirma que, en los últimos cinco años, ha habido un auténtico “boom” de las infecciones de trasmisión sexual. “Tengo tres días de consulta a la semana y trato cinco o seis casos de sífilis todas las semanas”, destaca el doctor, que confirma que la tendencia creciente de las ITS en la provincia, se da también en el resto del país. Según los datos de la Consejería de Salud, en 2023 se registraron 1.763 casos de ITS en la provincia de Málaga, frente a los 793 que se notificaron en 2019.

Abandono del condón

El motivo, según el especialista, no es otro que el abandono de los métodos de barrera. “El problema es que la gente no usa preservativo en sus relaciones porque se ha bajado la guardia y el miedo a la infección por el VIH se ha perdido”, explica el doctor Castaño, que subraya que, a día de hoy, las infecciones por VIH están controladas gracias a la estrategia de la profilaxis prexposición (PrEP), un medicamento contra el VIH que se toma para reducir las posibilidades de contraer la infección.

“Cuando le pongo PrEP a una persona siempre le explico que, si lo hace bien, está protegido del VIH, pero no de otras infecciones”, subraya el especialista, que señala que, aunque hay un descenso de la incidencia de infección por el virus del sida, la incidencia de otras infecciones de transmisión sexual “se ha disparado”.

La PrEP reduce hasta un 90% la probabilidad de ser infectado por VIH. / La Opinión

Entre las causas de este incremento de los contagios se encuentra también el aumento del consumo de drogas recreativas para prolongar la duración y las sensaciones de las relaciones sexuales. “Ahora se está utilizando mucho las drogas de síntesis, la mefedrona, el GHB o el MDMA, para mantener relaciones sexuales que habitualmente son no protegidas”, señala el doctor Castaño.

Por su parte, la doctora Ana Silva, infectóloga del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Málaga, añade que esta subida de casos se debe también a una mejoría de las técnicas diagnósticas y del acceso a las mismas. “Vemos muchos casos también de pacientes que vienen porque están en programas de PrEP, que incluyen cribados periódicos, y ahí se detectan también muchas ITS asintomáticas”, explica la doctora, que afirma que, justamente, uno de los obstáculos en la lucha contra las ITS es que muchos casos, por ejemplo, de clamidia o gonorrea, son asintomáticos, lo que dificulta que se pueda romper la barrera de transmisión.

Consecuencias de la ITS

La buena noticia respecto a las ITS es que, a diferencia del VIH, si se diagnostican a tiempo, se pueden tratar y curar de forma sencilla. Sin embargo, si no se tratan adecuadamente pueden tener importantes consecuencias. “Las más perjudicadas muchas veces son las mujeres porque tienen infecciones de transmisión sexual que son más larvadas o silentes, y pueden tener problemas de obstrucción ovárica, aborto, esterilidad… sobre todo con la infección por clamidia”, advierte el doctor Castaño, que añade que una sífilis no tratada puede causar incluso el fallecimiento.

Aun así, el propio profesional reconoce que otro gran obstáculo a la hora de luchar contra las ITS es el estigma que todavía rodea a estas enfermedades y que dificulta el diagnóstico o tratamiento de las mismas. “A nadie le da vergüenza contraer el covid, pero a todo el mundo le da vergüenza tener sífilis. Hay un problema de estigma y de accesibilidad al sistema”, lamenta el doctor Castaño, que insiste en que es necesario un cambio de mentalidad y que se hable con la misma naturalidad que la persona que tiene una diabetes tipo 2 o un problema de tabaquismo.

Falta de educación sexual

En conclusión, ambos profesionales están de acuerdo en la necesidad de apostar por la educación y la concienciación para frenar esta tendencia creciente de las ITS. “No hay educación sexual. Hacen falta campañas de información y de concienciación para saber que esto no sale gratis”, subraya el doctor Castaño, que hace hincapié en que tiene que haber un cambio de hábitos y para ello es necesario que la educación, tanto en la familia, como en la escuela como en los medios, sea de manera continuada “porque cada año hay personas que cumplen quince años”.

Respecto al papel clave de la educación, la doctora Silva señala la importancia de formar también mejor al personal sanitario. “Pienso que muchas veces no estamos suficientemente alerta o no hacemos las preguntas correctas a personas que vienen con ITS muy avanzadas o porque nos parecen que no tienen el perfil”, argumenta la doctora, que apunta que, aunque el uso de preservativo es un tema muy importante, no cree que la culpabilización de las personas deba ser el foco, sino la importancia de mejorar la formación que se ofrece sobre salud sexual.

El doctor Castaño, de acuerdo con Silva, recalca que es fundamental que los centros de salud sean capaces de diagnosticar y tratar las ITS, al mismo nivel que se realiza el tratamiento de una diabetes o de una cardiopatía isquémica. “El problema es que los médicos de familia están sobresaturados y al control de la diabetes, del embarazo, de riesgo cardiovascular, etc., se le suma el control de las infecciones de transmisión sexual mientras que los medios siguen siendo muy escasos”, destaca el especialista.