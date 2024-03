Los malagueños suspenden en la prevención del cáncer de colon

Nueve de cada diez personas sobrevivirían a un cáncer de colon si se detectase en estadios tempranos. Una cifra abrumadora teniendo en cuenta que el sistema público de salud ofrece a la población diana la oportunidad de realizarse una prueba gratuita y no invasiva para poder detectar el tumor a tiempo y aumentar así la supervivencia. Sin embargo, más del 70% de los malagueños no acuden a la llamada del cribado, lo que sitúa a Málaga como la provincia con peor tasa de participación.

Según los datos del Servicio Andaluz de Salud, de las 469.144 personas que recibieron la invitación para participar en la prueba de cribado en la provincia, solo el 38,8% (182.326 personas) manifestó su aceptación de hacérsela, pero, al final, únicamente el 28,5% (133.750 personas), concluyeron su participación. Un porcentaje muy alejado del resto de provincias, sobre todo de Huelva, que es la que tiene los mejores resultados con una tasa de aceptación del 61% y la participación del 47%.

Test de Sangre Oculta en Heces

El cribado de cáncer colorrectal, destinado a todos los ciudadanos que tienen entre 50 y 69 años, consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y que luego solo hay que llevar al centro de salud más cercano para que puedan determinar la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Con el objetivo de aumentar la participación en los programas de cribado de cáncer colorrectal, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha querido aprovechar el Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, que se celebra el próximo 31 de marzo, para lanzar la campaña de concienciación ‘Juega tu papel en la detección del cáncer de colon’. Un mensaje que cobra especial importancia en Málaga, teniendo en cuenta las bajas tasas de participación de la provincia.

Voluntarias de la AECC en la sede de Mijas / La Opinión

Motivos para no participar

El principal motivo por el que la población diana no participa en las pruebas de cribado es la falta de síntomas (39,6%). Así lo recoge el ‘Estudio sobre los programas de cribado de cáncer colorrectal’, elaborado en 2023 por el Observatorio del Cáncer de la AECC para analizar cuáles son las principales barreras que frenan a las personas a la hora de realizarse la prueba y poder enfocar la campaña en dar respuesta a esos motivos.

La segunda razón por la que la gente no acude al cribado es el no haber recibido la invitación oficial para participar (39,9%), seguido del olvido o dejadez (28,6%) y del deseo de mantenerse alejado de los centros médicos en el contexto de pandemia (24,9%). Asimismo, un 22,1% de las personas que no se realizaron la prueba argumentaron que se debía a la saturación percibida en la sanidad.

Ante esta realidad, la AECC ha decidido acudir a diferentes lugares, como farmacias o centros comerciales, con el objetivo de lanzar un mensaje claro: el cribado salva vidas. “Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente”, afirman en un comunicado.

Taller de pan en Marbella con motivo del día Mundial del Cáncer colon / La Opinión

Además de las mesas informativas, la Asociación en Málaga ha estado organizando diferentes actividades a lo largo del mes de marzo, que continuarán hasta mediados de abril. Por ejemplo, el Comité Técnico de la sede provincial de Málaga, presidido por el doctor Antonio Rueda, ha comenzado un ciclo de conferencias bajo el título 'Hablemos de Cáncer: secuelas del tratamiento y de la enfermedad, manejo y medidas preventivas', que recorrerá todas las sedes locales de la provincia y que ha estado ya en Nerja, Antequera, Álora o Alhaurín de la Torre.

El cáncer de colon en cifras

Actualmente, en España, el cáncer colorrectal es el segundo en incidencia tanto en hombres como en mujeres. En el caso de Málaga, el año pasado se diagnosticaron 1.360 nuevos casos, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza por detrás de Sevilla (1.459 casos) en cuanto a incidencia. Según los datos del Observatorio del Cáncer de la AECC, en 2023, la tasa de mortalidad en la provincia por este tipo de cáncer se situó en 206 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Por todo ello, el objetivo de la AECC es intentar aumentar la participación para alcanzar un mínimo del 65% de la población diana. Sin embargo, para lograrlo, desde la Asociación señalan la necesidad de fomentar la transparencia y contar con información pública actualizada, contrastada y unificada sobre los niveles de cobertura y participación que permitan garantizar la equidad de los programas de cribado de cáncer colorrectal.