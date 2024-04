Paso decisivo de la Junta para la llegada de dos universidades privadas a Málaga

La Junta de Andalucía ha dado este martes un paso decisivo para la llegada a Málaga de dos universidades privadas: la Universidad Alfonso X El Sabio 'Mare Nostrum' y la Universidad Europea de Andalucía, que se instalarán en Carretera de Cádiz y Teatinos, respectivamente. El Consejo de Gobierno dio luz verde a sendos anteproyectos de ley para el reconocimiento de estas universidades privadas, y este era el último paso que debía dar el Ejecutivo del PP antes de trasladar la tramitación al Parlamento de Andalucía, para que el reconocimiento de estas universidades sea aprobado por la cámara autonómica. Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la tradicional reunión de los martes el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pachaco, quien expuso que ambas iniciativas "cuentan con todos los informes preceptivos positivos". "Desde este Gobierno se ha velado para que cumplan la legislación vigente", añadió el portavoz antes de recordar que en la actualidad en la comunidad autónoma existen diez universidades públicas y una privada.

Ramón Fernández-Pacheco interviene tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. / Efe

Eso sí, las universidades privadas instaladas en Andalucía pasarán a ser tres en los próximos meses. La tramitación parlamentaria ya fue superada, el pasado mes de septiembre, por otras dos universidades privadas que se unirán a la Universidad Loyola Andalucía (ya existente en Sevilla, Córdoba y Granada). Se trata de la Fernando III, radicada en Bormujos (Sevilla) con la intención de contar en 2027 con otro campus en Málaga; y la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), que tendrá su sede en Málaga. Estas dos últimas "arrancarán su actividad entre septiembre de este año y el próximo ejercicio", según informó el Gobierno andaluz en un comunicado hace unos días.

Junto al Carpena y en El Romeral

Tanto la Alfonso X El Sabio 'Mare Nostrum' como la Universidad Europea de Andalucía ya cuentan con terrenos reservados en la capital malagueña, en los distritos de Carretera de Cádiz y Teatinos, respectivamente.

La Universidad Alfonso X El Sabio tiene previsto instalarse -con el 'apellido' Mare Nostrum para identificar a su sucursal malagueña- en la zona de El Pato. En concreto, su campus se ubicará en las inmediaciones del Camino de La Térmica y del centro deportivo Inacua, cerca del palacio de los deportes José María Martín Carpena. Estará situada sobre dos parcelas calificadas como equipamiento educativo que suman una superficie total de 27.623 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Málaga le concedió a esta universidad privada estos terrenos de titularidad municipal "para la instalación de un centro educativo por un plazo de 50 años". Lo hizo a cambio de un canon total por todo el periodo concesional de 60 millones de euros y una oferta económica para becas del 100% de la matrícula para estudiantes malagueños por importe de 2.400.000 euros anuales.

Por su parte, la Universidad Europea de Andalucía -que tiene como matriz a la Europea de Madrid- quedaría radicada en Teatinos y, más concretamente, en El Romeral. Allí le ha concedido el Ayuntamiento de Málaga otra parcela, que tiene una superficie de 22.519 metros cuadrados. Este emplazamiento ha sido adjudicado por un plazo de 50 años y un canon que asciende por todo este periodo a 67.663.521,16 euros. Además, esta institución privada se comprometió a ofrecer 400.000 euros anuales en becas para estudiantes malagueños.

Reticencias del sector público

Hace poco más de medio año, a finales del pasado mes de septiembre, los rectores de las universidades públicas andaluzas se opusieron -en el pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU)- a la tramitación de la llegada a Málaga de estas dos universidades privadas; y exigieron para ellas "los mismos estrictos requisitos de calidad" que se le piden al sector público. No obstante, el Gobierno andaluz dijo que las observaciones de los rectores "no eran vinculantes", aunque se tendrían en cuenta "a la hora de elaborar la ley de reconocimiento de estas universidades privadas". Y de hecho, unas semanas después, el Consejo de Gobierno de la Junta le dio luz verde -en su reunión del 7 de noviembre- al inicio de la tramitación de los anteproyectos de ley para el reconocimiento de la Universidad Europea de Andalucía y la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum. Entonces, el consejero de Universidad y exrector cordobés José Carlos Gómez Villamandos garantizó que estas dos universidades y el resto de universidades privadas radicadas en Andalucía serían sometidas a inspecciones por parte de la Junta.

Cuando los rectores andaluces mostraron sus reticencias a sendos desembarcos de estas instituciones privadas en la capital malagueña, el máximo responsable de la Universidad de Málaga aún era José Ángel Narváez. Poco después, fue elegido como nuevo rector Teo López Navarrete, quien a su llegada al cargo optó por la diplomacia y no se mostró beligerante en relación a esta 'competencia' de las privadas: "Como he dicho ya en otras ocasiones, que tenga Málaga universidades privadas es lo normal. Es lo propio de una ciudad pujante, fuerte. Las grandes ciudades de Europa tienen universidades privadas. Eso no debe extrañar a nadie. Y, como también he dicho siempre, la Universidad de Málaga va a ser la Universidad de Málaga siempre. Y estaremos en lo que corresponde a una universidad pública fuerte, de excelencia, como es la nuestra", aseguró Teo López en una entrevista concedida en enero a La Opinión de Málaga.