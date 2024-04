El PP exige al Gobierno más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil contra la "oleada" de robos

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido al Ministerio del Interior que "deje de mirar hacia otro lado y aumente el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil" en la provincia, "más aún" cuando los últimos datos ofrecidos desde el Gobierno de España demuestran que la criminalidad en Málaga "sigue al alza".

Ortega ha mostrado su preocupación por el "incremento de robos con fuerza en domicilios" que, en el último año, sumaron 3.400 en toda la provincia, han detallado desde el PP. "Esto se traduce en que en el 2023 se produjeron diez robos en viviendas cada día, una cifra que, sin duda, provoca una enorme sensación de inseguridad entre los vecinos", ha explicado el dirigente, según ha recogido en un comunicado la formación, en el que advierten de la "oleada" de robos.

Así, ha destacado que muchos alcaldes y concejales 'populares' han trasladado a la formación su preocupación ante este hecho, alegando que "ven que la falta de efectivos hace imposible atajar esta situación, llevando incluso a los vecinos a crear patrullas ciudadanas para intentar disuadir a los ladrones". En este marco, Ortega ha recalcado que, además del "repunte" en los robos en viviendas, se ha incrementado en más de un 10% los robos con violencia e intimidación, con 1.921 delitos en 2023.

El dirigente 'popular', que ha recordado los robos producidos en zonas como Puertosol y otros puntos de Puerto de la Torre, Jarazmín, Marbella o Rincón de la Victoria, ha exigido al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que, como administración competente en materia de seguridad, "se ponga a trabajar para dotar a nuestra provincia del número de efectivos necesarios para que los datos de criminalidad no sigan aumentando año tras año", ha subrayado.

Municipios como Torrox, Coín o Antequera, ha continuado, han señalado "en numerosas ocasiones" la "falta de medios para la Guardia Civil allí destinada". "No sólo faltan efectivos, es que nos encontramos con unas infraestructuras obsoletas y deficientes. Los cuarteles de los municipios deben ser revisados para dotarlos de las mejoras necesarias que permitan a nuestros agentes poder realizar su labor de forma adecuada", ha insistido el coordinador general del PP malagueño.

"El Gobierno ha dejado claro que la seguridad de los malagueños no es su prioridad, así como tampoco lo es la protección y reconocimiento de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha añadido Ortega, que ha reprochado al PSOE que no apoyara la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP en el Parlamento andaluz y en el Senado para reconocer como profesiones de riesgo a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.