De la Torre arropa al gerente de Smassa pese al cese: "Lo ha hecho muy bien"

Pese al repentino anuncio del cese del gerente de Smassa un par de horas antes del pleno extraordinario sobre la crisis abierta en la empresa municipal de aparcamientos, De la Torre ha arropado hoy a Manolo Díaz así como su gestión de la construcción del aparcamiento Pío Baroja.

“El gerente lo ha hecho muy bien en ese sentido, en cuanto a resolver esos temas, conseguir el apoyo del colegio Valle Inclán que anteriormente ustedes [al PSOE] ponían en contra del proyecto”, ha manifestado el alcalde durante su comparecencia.

De hecho, tanto De la Torre como la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, han vinculado la salida de Díaz al proceso de municipalización de Smassa y su absorción por la EMT, desligándolo de las dos denuncias presentadas contra la gerencia de la empresa municipal, una por presunto acoso laboral y otra por presunta falsificación documental.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha recalcado que Manolo Díaz “no tiene cabida” en el nuevo “planteamiento” de la Smassa, en la que buscan integrar consejeros “con perfil técnico”. Según ha informado hoy el ayuntamiento en un comunicado, los nuevos consejeros serán el Miguel Ruiz, actual gerente de la EMT, e Inmaculada Maldonado, que es directora Económica-Financiera de la misma empresa, en sustitución de los ediles populares Avelino Barrionuevo y Borja Vivas.

Con respecto al presunto acoso laboral, De la Torre ha afirmado que no lo hubo aludiendo a una comisión externa cuyos resultados se presentaron a la prensa en diciembre de 2022 y en la que se concluyó que existían “discrepancias" que "no van más allá del conflicto laboral referido" y que no se podía considerar "probadas las conductas propias que constituyan acoso”.

Y sobre la causa judicial que lo investiga, ha sostenido que “puede ser perfectamente archivada” y ha reiterado que las dos denuncias presentadas “no tendrán recorrido”.

“Ustedes sobre dos denuncias planteadas han querido construir todo un discurso de dificultades, de problemas en Smassa”, ha añadido De la Torre. “Ustedes transforman algo que se plantea en términos judiciales en algo que puede ser perfectamente archivado”.

También se ha referido a la dimisión del director del Departamento de Obras de la Smassa, Alejandro Donaire, una salida por la que De la Torre ha pasado por encima, asegurando que decidió dimitir porque “alguna cosa considera que él no ha hecho bien desde el punto administrativo que ha creado problemas al gerente”, sin entrar en más detalles.

En cuanto a los sobrecostes de la obra, que el grupo municipal socialista cifra en un 38%, el alcalde ha rebajado esa cifra al 26%, un aumento que, asegura, es inferior al que ha sufrido la construcción de otros aparcamientos impulsados por Smassa y están justificados por la revisión de precios de lo contratos públicos que habilitó el Gobierno como respuesta al incremento de costes que propició el estallido de la Guerra de Ucrania.

“Ha habido una cuestión cuidada en ese sentido”, ha insistido De la Torre, que ha recriminado al portavoz socialista, Daniel Pérez, que hable de “mordidas” y le ha pedido “más seriedad” y “más rigor”.

El PSOE acusa de manipulación

El grupo municipal socialista ha acusado a la Smassa de manipular dos informes periciales de arquitectura e ingeniería presentados ante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Málaga, que investiga el presunto caso de acoso laboral.

Se trata de dos dictámenes periciales, uno ingeniero y otro arquitectónico, que Smassa adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad en febrero y marzo de 2023, y que se adjudicaron respectivamente a la empresa Avanza Ingeniería, gestión y Arquitectura SL (por un importe de 34.500 euros y un plazo de ejecución de un mes) y al arquitecto Álvaro Rodríguez Rodríguez (por un importe de 31.500 euros y un plazo de ejecución de un mes), según se recoge en los expedientes de contratación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de 2023 consultados por este periódico.

Los socialistas, que están personados en la causa, denuncian que ambos informes contienen hasta 23 modificaciones entre una primera y una segunda versión de estos documentos presentados en los juzgados.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga para abordar las presuntas irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) / L.O.

“Presentaron los informes sin firmar y llegaron a hacer hasta 23 modificaciones a un documento presentado en un juzgado. Han mentido y han manipulado en sede judicial”, ha recriminado el portavoz del PSOE, Daniel Pérez. “Además estos técnicos que han participado como peritos han reconocido en sede judicial que han trabajado para IELCO que es la que ha construido este aparcamiento”.

Pérez señala que entre esos cambios se recoge un cambio en el incremento de los costes en unos conceptos de obra de la segunda fase de la obra de Pío Baroja, que en el primer documento se fijaban en el 4,2% y en el segundo se reducían al 2,99%.

Cinismo

Tras la comparecencia del alcalde, se han debatido dos mociones, la del PSOE, rechazada en bloque por el Partido Popular. Los populares han vuelto a hacer valía de su mayoría absoluta para sacar adelante su propia moción, centrada en defender la gestión popular de Smassa, y en la que ha participado una representación de vecinos de El Palo, incluido el director del Colegio Valle-Inclán, para manifestar los beneficios del aparcamiento y las pistas deportivas.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha afeado al alcalde que esté haciendo un “ejercicio de cinismo” en una jornada que ha tildado de “rocambolesca” y de "circo", aclarando que lo que se está cuestionando no son los beneficios del parking sino un presunto caso de “corrupción política” en su gestión.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga para abordar las presuntas irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) / L.O.

“Usted cesa al gerente de Smassa hace menos de una hora y viene a decir que ha hecho una gestión cuidada y seria de la empresa”, le ha espetado, al tiempo que le ha acusado de ser responsable, como presidente de la empresa municipal, de que se cometan las “tropelías” en la adjudicación de las obras de Pío Baroja. “Queda claro que no le ha retirado la confianza. ¿Por qué lo ha estado protegiendo y por qué no tira de la manta”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, que ha acusado a los socialistas y a populares de “instrumentalizar” la situación de Smassa, sí ha defendido que el equipo de Gobierno “debe dar las debidas explicaciones”, al que ha acusado de querer expandir una “cortina de humo” ante los “hechos denunciados”.