La vacuna infantil contra el rotavirus escasea en las farmacias malagueñas

En las estanterías de las farmacias de Málaga vuelve a faltar un nuevo medicamento. Esta vez es el turno del Rotateq, una vacuna infantil diseñada para prevenir el rotavirus, una de las principales causas de gastroenteritis grave en bebés y niños pequeños.

Según ha informado la Red de Farmacias LUDA Partners, a través de su herramienta de búsqueda para encontrar medicamentos que faltan, han registrado más de 700 consultas de la vacuna Rotateq en tan solo 20 días, lo que representa un aumento significativo en comparación con todo el año anterior, cuando se realizaron tan solo 18 búsquedas.

Una de las muchas farmacias donde no está disponible esta vacuna es en la de Alberto Barrionuevo Torres, ubicada en Nueva Málaga. “Se comunicó hace tiempo que iba a estar en falta y ahora mismo yo no tengo”, confirma a este periódico su dueño, el farmacéutico Alberto Barrionuevo, que explica que, a día de hoy, hay un “desabastecimiento puntual” y que el medicamento está entrando a “cuentagotas”, por lo que son pocas las farmacias malagueñas que disponen de la misma. No obstante, matiza que este problema es reciente, ya que "hasta hace poco tiempo hemos estado teniendo la vacuna en la farmacia”.

Problemas hasta julio

Asimismo, señala que se espera que para julio se pueda normalizar la entrega. Es la indicación que ha dado la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), que estima que el suministro normalizado de Rotateq aún podría tardar hasta dos meses en restablecerse. Según indica la institución en la web del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), los problemas de abastecimiento comenzaron a finales de abril de 2024 y se calcula que finalizarán el 5 de julio de este año.

Alberto Barrionuevo manipulando varios medicamentos en su farmacia / Álex Zea

Sin embargo, la misma agencia del medicamento ha comunicado que, hasta que se normalice el suministro, existe una alternativa a Rotateq, llamada Rotarix, de menor precio, aunque solo actúa contra un tipo de rotavirus (frente a los cinco de la primera). Esta otra opción de vacuna, según informan en un comunicado LUDA Partners, también ha experimentado un “leve aumento” en las consultas que realizan las distintas farmacias integrantes en la red a través de su herramienta de búsqueda. Aun así, aclaran que todavía no ha alcanzado “niveles preocupantes”.

Consecuencias del rotavirus

El rotavirus, una de las principales causas de gastroenteritis grave en bebés y niños pequeños, puede causar episodios debilitantes de diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación. Para prevenirlo, la vacuna Rotateq actúa estimulando el sistema inmunológico del cuerpo para que pueda reconocer y combatir el virus de manera eficaz. Se administra en múltiples dosis durante los primeros meses de vida y su finalidad, según explican desde LUDA, es evitar el ingreso por un pico agudo.

Una fotografía a un bebé / La Opinión

No obstante, hasta hace cuatro meses, esta vacuna contra el rotavirus solo estaba incluida en el calendario vacunal de algunas comunidades autónomas como Castilla y León y Galicia. Fue a raíz de la petición de la Asociación Española de Pediatría, que la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS) tomó la decisión de expandir su alcance a nivel nacional, reconociendo su importancia en la protección de la salud infantil. En el caso de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya anunció a principios de año que la vacuna se incluiría al calendario infantil de inmunización antes de acabar 2025.

Desde LUDA Partners recuerdan que no es la primera vez que una vacuna presenta problemas de abastecimiento en las farmacias tras incluirse en el calendario vacunal del SNS. En 2016, ocurrió una situación similar con Bexsero, otra vacuna infantil que inmuniza a los bebés contra el meningococo B. Según afirma la empresa, este hecho derivó en la generación de “largas listas de espera con miles de personas que buscaban la vacuna”, prologándose el problema durante dos años.

Incidencias en 865 medicamentos

Por su parte, Barrionuevo, que es además Vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, recuerda que hay que diferenciar entre falta de suministro puntual y desabastecimiento durante un tiempo prolongado. “Son dos conceptos diferentes y muchas veces los mezclamos. Pero, es verdad que hay algunos medicamentos en los que, puntualmente, por diferentes motivos, que pueden ser desde las materias primas hasta la situación actual, puede que haya unos meses en los que haya un desabastecimiento más escaso”, aclara el profesional que reconoce que en España hay un problema, si bien no generalizado, sí “bastante abundante” de desabastecimiento.

A día de hoy, Rotateq es solo uno de los más de 865 fármacos que forman parte de la lista de medicamentos con problemas de suministro elaborada por la AEMPS, que mantiene la información permanente actualizada desde el año 2008.