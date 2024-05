El exsecretario del consejo de Smassa denunció que Díaz quiso cesarlo como "represalia" por no firmar una carta "contraria a derecho"

"Dentro de 25 años no estaremos aquí nadie y así no me sirves". Es una de las frases que el exsecretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souvirón asegura que le espetó el ya exgerente Manolo Díaz durante una "tensa y larga conversación" telefónica de 15 minutos en la que el abogado se negó a firmar una carta "contraria a derecho", como le estaba exigiendo Díaz.

Souvirón lo expone así en la carta que remitió a Francisco de la Torre el 4 de junio de 2021, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que le comunicó su renuncia al puesto que había desempeñado desde 1996. En esa misiva, Souvirón expone que el 31 de mayo de 2021 recibió una llamada por parte del entonces gerente en la que le comunicó "de manera inesperada" su cese como secretario del Consejo de Administración de Smassa debido a su "deseo de no prorrogar la prestación de servicios profesionales", una destitución que tendría efecto el 1 de septiembre de ese año, que es cuando terminaba su contrato.

El letrado explica en la carta que el que tiene potestad para cesarlo es el presidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y no el gerente, por tanto, es una decisión que recae en exclusiva en el alcalde. No obstante, Souvirón comunica que no quiere mantenerse en su puesto "en estas circunstancias" y dada la "pérdida de confianza" por lo que comunica que su renuncia se haría efectiva el 1 de junio de 2021.

El origen de esa renuncia está, realmente, en una llamada telefónica anterior que se produce el 20 de mayo, un día antes de la celebración de la Junta General y el Consejo de Administración en el que se iba a votar la adjudicación de las obras del aparcamiento de Pío Baroja a la UTE IELCO-CHM por un importe de 8.021.342,24 euros (sin IVA) -finalmente el coste total asciende a 11.026.013,92 euros-.

En esa llamada, el exgerente "muy alterado" le pidió que firmase una carta en la que se debía recoger el compromiso de la Smassa a "compensar económicamente" a uno de los socios privados, Empark Aparcamientos SA, al final de la vida de la sociedad municipal, ya que este le había comunicado a Manolo Díaz que no votaría a favor de la adjudicación porque el canon que se cobraría por el aparcamiento, de 50 años, excedía de la propia duración de la Smassa como empresa, esto es, que la empresa se extinguiría antes de la concesión del aparcamiento.

Francisco Souvirón se niega y le explica que "eso no se puede hacer" porque la "legislación y jurisprudencia dobre concesiones administrativas es muy clara" y dicta que una vez esta expira, los bienes tienen que revertir a favor del Ayuntamiento de Málaga. De hecho, así se recoge en los estatutos de la propia Smassa consultados por este periódico. Souvirón propone otras soluciones -una concesión menor, aumentar la vida de la Smassa...- aunque advierte de que un día antes del consejo "la propuesta no era viable".

"El señor Director Gerente me insiste en que firme la carta y le respondo que soy un abogado con 41 años de ejercicio profesional, 26 en la Smassa y que esa carta de compromiso sería contraria a derecho, causando un perjuicio económico a la sociedad y al Ayuntamiento en beneficio de un tercero, por lo que no pme podía responsabilozar de firmar una carta en ese sentido".

Finalmente, Díaz le comunica que ha encontrado "la solución". Esa solución, según expone el letrado al alcalde, vino de la mano de Pepe del Río, entonces concejal de Movilidad y vicepresidente de la Smassa, que "había encontrado a un abogado que conocía y que había firmado la carta requerida", desconociendo Souvirón los detalles de esa carta.

Una represalia

En la carta, el que fuera secretario del Consejo de Administración de la Smassa transmite a De la Torre que la decisión de Díaz de apartarlo del cargo es "arbitraria y una "evidente represalia manifiesta", lamenta, por mostrar su "oposición a firmar un escrito" que consideró contrario a derecho, teniendo en cuenta que la función del secretario del Consejo de Administración es precisamente que los acuerdos de la sociedad "sean ajustados a derecho y no causen perjuicio alguno y/o responsabilidad al presidente y/o consejeros/as".

Souvirón termina el escrito celebrando el "crecimiento y expansión de la Smassa, que considera una "modélica y moderna sociedad municipal" y recuerda su paso por ella, asesorando a cuatro directores gerentes y tres presidentes, a saber, Antonio Jesús Cordero, Raúl López y el propio alcalde de Málaga, al que le reconoce su "experiencia, compromiso y grandes dotes personales" al frente del consistorio.