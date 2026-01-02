Lotería La Piedad, la Doña Manolita del Sur, firma un 2025 para la historia: 10 grandes premios en un solo año

Hay administraciones que venden ilusión… y otras que, además, la convierten en realidad una y otra vez. Lotería La Piedad, conocida popularmente como la Doña Manolita del Sur, ha cerrado 2025 como uno de los mejores años de su historia, consolidándose como una de las administraciones que más premios reparte en España.

Los datos lo confirman. A lo largo del año, La Piedad ha repartido 10 grandes premios, una cifra al alcance de muy pocas administraciones y que refuerza su fama como la Doña Manolita del Sur.

Un año lleno de alegrías… también online

La suerte ha llegado tanto a quienes compran en ventanilla como a quienes confían en la administración a través de canales digitales. Varios de los premios de 2025 se han validado mediante la plataforma Tu Lotero, demostrando que la suerte de Lotería La Piedad traspasa el mostrador y llega también al móvil.

Gracias a esta app, muchos clientes han podido comprobar y validar sus premios de forma cómoda y segura, manteniendo siempre el respaldo y la confianza de su administración de siempre.

Otros dos grandes premios repartidos en los últimos meses por La Piedad / L.O.

Diez grandes premios que marcaron 2025

Durante todo el año, los premios se han ido sucediendo de manera constante:

20 de enero – Primitiva: 122.979 €

– Primitiva: 122.979 € 2 de mayo – Euromillones: 209.233 €

– Euromillones: 209.233 € 11 de mayo – Bonoloto: 767.053 €

– Bonoloto: 767.053 € 5 de julio – Primitiva: 38.884 €

– Primitiva: 38.884 € 26 de julio – Primitiva: 103.693 €

– Primitiva: 103.693 € 25 de agosto – Bonoloto: 1.975.421 €

– Bonoloto: 1.975.421 € 18 de septiembre – Lotería de Jueves (1º Premio)

– Lotería de Jueves (1º Premio) 24 de diciembre – Bonoloto: 5.030.323 €

– Bonoloto: 5.030.323 € 25 de diciembre – Primitiva: 28.028 €

– Primitiva: 28.028 € 26 de diciembre – El Millón (Euromillones): 1.000.000 €

Diez grandes premios en un solo año, varios validados a través de la app de Tu Lotero, un balance que habla por sí solo.

Tu administración favorita, también en Tu Lotero

Además, los clientes que utilizan Tu Lotero pueden marcar a Lotería La Piedad como su administración favorita dentro de la app. De este modo, permanecen siempre conectados con la administración, reciben sus participaciones y validaciones con total tranquilidad y siguen confiando su suerte a una casa que ha demostrado, año tras año, que sabe repartir premios.

Una confianza que se repite

Detrás de este palmarés hay experiencia, cercanía y miles de clientes fieles que saben que en Lotería La Piedad la suerte no es puntual, es constante. 2025 ha sido un año excepcional, pero no un caso aislado, sino la confirmación de una trayectoria marcada por grandes premios y grandes historias.

Lotería La Piedad sigue demostrando que, cuando se trata de suerte, hay lugares donde siempre vuelve.

Para más información