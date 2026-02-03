Klic Arquitectos: el lujo discreto de la arquitectura personalizada en la Costa del Sol

Ubicación <h3 class="ft-mol-tagsNews__title">TEMAS</h3><ul class="ft-mol-tagsNews__tags"><!--[--><!--[--><li class="ft-tag ft-tag--sm ft-tag--linkBasis"><a href="/tags/arquitectos/" target="_self" title="Arquitectos" class="ft-link ft-link--secondary">Arquitectos</a></li><!--]--><!--[--><li class="ft-tag ft-tag--sm ft-tag--linkBasis"><a href="/tags/arquitectura/" target="_self" title="Arquitectura" class="ft-link ft-link--secondary">Arquitectura</a></li><!--]--><!--[--><li class="ft-tag ft-tag--sm ft-tag--linkBasis"><a href="/tags/lujo/" target="_self" title="lujo" class="ft-link ft-link--secondary">lujo</a></li><!--]--><!--[--><li class="ft-tag ft-tag--sm ft-tag--linkBasis"><a href="/tags/costa-del-sol/" target="_self" title="Costa del Sol" class="ft-link ft-link--secondary">Costa del Sol</a></li><!--]--><!--[--><li class="ft-tag ft-tag--sm ft-tag--linkBasis"><a La Costa del Sol se ha convertido en un destino residencial de referencia: clima, paisaje, conexión internacional y un mercado donde clientes de alto poder adquisitivo —extranjeros y españoles— buscan algo más que metros cuadrados. Buscan un hogar único que encaje con su forma de vivir: privacidad, luz, bienestar, seguridad y belleza sin estridencias. En ese escenario, el estudio de Klic Arquitectos ha consolidado una manera muy clara de entender la vivienda: lujo discreto y personalización inteligente. Villas de obra nueva y reformas integrales diseñadas a medida, con decisiones que se notan en el día a día: cómo entra la luz por la mañana, cómo se ventila una casa en verano, cómo se conecta el interior con el exterior o cómo se vive un jardín como una estancia más. Málaga Málaga opinion de malaga cuenta newsletters key pro oma Es noticia Comprueba una declaración específica o un conjunto de declaraciones presentadas como hechos. Emite un veredicto sobre si la declaración es correcta o no. Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados. Inicia tu sesión aquí charset=UTF-8 Buscan un hogar único que encaje con su forma de vivir: privacidad, luz, bienestar, seguridad y belleza sin estridencias. En ese escenario, el estudio de Klic Arquitectos ha consolidado una manera muy clara de entender la vivienda: lujo discreto y personalización inteligente. Villas de obra nueva y reformas integrales diseñadas a medida, con decisiones que se notan en el día a día: cómo entra la luz por la mañana, cómo se ventila una casa en verano, cómo se conecta el interior con el exterior o cómo se vive un jardín como una estancia más. No solo diseñar, sino acompañar todo el proceso: desde el anteproyecto y la licencia hasta la obra y los acabados. Por eso, su proceso arranca entendiendo hábitos, prioridades y aspiraciones: cómo se usa la casa, qué significa "recibir invitados", qué zonas requieren más privacidad, cómo se quiere vivir el exterior, qué nivel de mantenimiento se desea, qué relación se busca con el entorno. No se trata de "poner cosas" sino de hacer que todo encaje. Sol Sol Casas que se disfrutan y que, sobre todo, se sienten como propias. Casas que se disfrutan y que, sobre todo, se sienten como propias. Esa experiencia se apoya en un trabajo constante: proyectos que se han ido ajustando a la realidad del territorio y del mercado, a las normativas de cada municipio y, sobre todo, a un tipo de cliente que valora la seriedad y la sensibilidad. Estos reconocimientos no son un objetivo en sí mismos, pero sí un indicio de algo importante: una manera de trabajar consistente, con estándares altos y una mirada a largo plazo. En proyectos residenciales de lujo, la cercanía no es un detalle: es parte del valor. El cliente quiere interlocutores claros, criterio, discreción y una guía firme cuando hay que decidir. Ese enfoque evita decisiones "de escaparate" y prioriza lo que de verdad mejora una vivienda: orientación, escala, confort, materiales, eficiencia y coherencia. Arquitectos Arquitectos class=\"ft-text ft-helper-align-justify\">Además, en vivienda de alto nivel el cliente demanda algo cada vez más claro: \u003Cstrong>gestión integral\u003C/strong>. No solo diseñar, sino acompañar todo el proceso: desde el anteproyecto y la licencia hasta la obra y los acabados. La experiencia del cliente importa tanto como el resultado final. Y una gestión bien organizada reduce fricción, evita sobrecostes innecesarios y protege la calidad. Por eso, su trabajo integra disciplinas —paisajismo, interiorismo e ingeniería— desde el planteamiento del proyecto, no como añadidos al final. En interiores, el diseño se orienta a atmósferas reales: materiales que envejecen bien, iluminación pensada, carpinterías coherentes, soluciones de almacenaje y detalles constructivos que elevan el conjunto sin necesidad de excesos. Cada municipio tiene matices normativos, criterios interpretativos y condicionantes que pueden afectar al diseño (alturas, ocupación, retranqueos, volumetrías, protección, servidumbres, etc.). Dominar ese contexto evita bloqueos, acelera decisiones y permite diseñar con seguridad desde el principio. local local e innovación en arquitectura y diseño A partir de ahí, la tecnología se usa como herramienta: aerotermia, fotovoltaica cuando procede, sistemas domóticos y soluciones de eficiencia que aporten valor real, no complejidad. Se nota en una casa fresca en verano sin depender en exceso del aire acondicionado; en la luz natural que entra donde debe; en el silencio interior; en un jardín que se mantiene sin esfuerzo; o en sistemas que facilitan la vida (seguridad, iluminación, climatización) sin exigirle al propietario "vivir para la casa". donde el confort y el diseño estén unidos bajo el mismo techo arquitectura residencial para vivir mejor Villas y reformas integrales que no buscan impresionar a primera vista, sino mejorar la vida de quienes las habitan. En una Costa del Sol cada vez más exigente, ese lujo discreto —la personalización bien pensada, la gestión integral y el cuidado del detalle— es, precisamente, el que permanece. Lisardo Mena, 6, 29620 Torremolinos, Málaga

Ubicación

Ubicación

\u003Ciframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3202.8849452475124!2d-4.519987823710299!3d36.60507997867363!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd72f7e80dc6cbd1%3A0xfdd839c21c37b0dc!2z8J2QivCdkKXwnZCi8J2QnCDwnZCA8J2Qq_CdkKrwnZCu8J2QovCdkK3wnZCe8J2QnPCdkK3wnZCo8J2QrCDwnZCT8J2QqPCdkKvwnZCr8J2QnvCdkKbwnZCo8J2QpfCdkKLwnZCn8J2QqPCdkKzwn4-G!5e0!3m2!1ses!2ses!4v177002 Arquitectos ha consolidado una manera muy clara de entender la vivienda: lujo discreto y personalización inteligente":1018,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"29c5d8d2-e25e-3120-860b-e659b8c5ee1b","REGIONALES_16500","/malaga/",{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga del Sol del Sol del Sol Occidental - web - noticia cpm_fmega cpm_r_dcha cpm_r_dchab cpm_r_dchac - web - cpm_m cpm_si cpm_sd

\u003Camp-sticky-ad layout=\"nodisplay\" next-page-replace=\"sticky\">\u003Camp-ad data-enable-refresh=\"30\" data-force-safeframe=\"true\"

data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"320\" height=\"100\" class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\"

data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\" json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\":[\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"],\"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_ID\": \"109275\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_fmega\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"nexx360\":{ \"ACCOUNT_ID\":\"1199\",\"TAG_ID\":\"x18p2c6t\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"cMiRSRiVn3\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"320x53,320x50,300x100,300x50,300x53\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/amp-sticky-ad>

\u003C/div>","loma - amp - cpm_fmega (scroll infinito)","51defcf9-32bd-3f28-b60c-915ff0f7f6a3","adserverAmpAdPosition","1000182",{"all":1275,"simple":1319},[1276,1285,1292,1301,1309],{"data":1277,"name":1281,"id":1282,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1283,"adPositionId":1284,"slotBitMask":-1},{"targeting":1278,"html":1280,"type":1162},[1279],{"value":1154,"key":1121},"\u003Ccenter>\u003Camp-ad data-force-safeframe=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"336\" height=\"600\"

class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\" data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\"

json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\": [\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"], \"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_ID\": \"109275\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_r_dcha\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"nexx360\":{ \"ACCOUNT_ID\":\"1199\",\"TAG_ID\":\"paekugoc\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"LGtZkHaW4m\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/center>","loma - amp - cpm_r_dcha","88ed857a-cbb6-31b6-9029-6005fcc0a2e5",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1073,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},"1000133",{"data":1286,"name":1288,"id":1289,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1290,"adPositionId":1291,"slotBitMask":-1},{"html":1287,"type":1162},"\u003Camp-ad width=\"4\" height=\"3\" type=\"sunmedia\" layout=\"responsive\" data-cid=\"50145b02-e083-4218-bee0-ba90063e399a\" data-html-access-allowed=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\">\u003C/amp-ad>","loma - amp - sunmedia","3f3b0342-cfe0-3735-b352-8f3e9f5dd725",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1082,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},"1000079",{"data":1293,"name":1297,"id":1298,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1299,"adPositionId":1300,"slotBitMask":-1},{"targeting":1294,"html":1296,"type":1139},[1295],{"value":1173,"key":1121},"\u003Ccenter>\u003Camp-ad data-force-safeframe=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"336\" height=\"600\"

class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\" data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\"

json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\": [\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"], \"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_ID\": \"109275\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_r_dchab\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"nexx360\":{ \"ACCOUNT_ID\":\"1199\",\"TAG_ID\":\"0wtj3mgb\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"FoD0hLcBXb\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/center>","loma - amp - cpm_r_dchab","68b27188-d09a-363c-a130-51425cb01732",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1145,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},"1000149",{"data":1302,"name":1304,"id":1305,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1306,"adPositionId":1308,"slotBitMask":-1},{"html":1303,"type":1162},"\u003Camp-ad width=\"1\" height=\"1\" type=\"sunmedia\" layout=\"responsive\" data-cid=\"f289d8de-2160-4b9e-a387-0cc128d69677\" data-html-access-allowed=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\">\u003C/amp-ad>","loma - amp - sunmedia2","df8da0a2-0e1d-34c0-a1d7-cf229acf8c3e",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1307,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},10,"1000062",{"data":1310,"name":1314,"id":1315,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1316,"adPositionId":1318,"slotBitMask":-1},{"targeting":1311,"html":1313,"type":1162},[1312],{"value":1188,"key":1121},"\u003Ccenter>\u003Camp-ad data-lazy-fetch=\"true\" data-loading-strategy=\"prefer-viewability-over-views\" data-force-safeframe=\"true\"

data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"336\" height=\"600\" class=\"ad-slot\" type=\"doubleclick\"

data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\" json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\": [\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"], \"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_ID\": \"109275\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_r_dchac\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"nexx360\":{ \"ACCOUNT_ID\":\"1199\",\"TAG_ID\":\"jqo9i54t\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"1pa0Zw3Bu8\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>\u003C/center>","loma - amp - cpm_r_dchac","1262814e-109c-351b-87aa-d8c9fc40cecb",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1317,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},13,"1000165",[],{"bodyStart":1321},[1322],{"data":1323,"name":1325,"id":1326,"published":16,"typeAlias":1327,"config":-1,"adPositionId":1328,"slotBitMask":-1},{"html":1324},"\u003Camp-iframe width=\"auto\" title=\"User Sync\" height=1 layout=\"fixed-height\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin\" frameborder=\"0\" class=\"sync-ad-pixel iframe-pixel-richaudience\" src=\"https://sync.richaudience.com/3a786fc1b019f44a8b7d3e216dc4ac53/\">\u003Camp-img layout=\"fill\" src=\"\" placeholder>\u003C/amp-img>\u003C/amp-iframe>

\u003C!-- interstitial adgage -->

\u003Camp-list id=\"adk-interstitial-list\" [class]=\"closeInterstitialStickyAd\" layout=\"fill\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" src=\"https://loremipsum.adkaora.space/super?source_url=SOURCE_URL&doc_host=AMPDOC_HOST&doc_hostname=AMPDOC_HOSTNAME&doc_url=AMPDOC_URL&canonical_host=CANONICAL_HOST&canonical_hostname=CANONICAL_HOSTNAME&canonical_path=CANONICAL_PATH&canonical_url=CANONICAL_URL&counter=COUNTER&document_charset=DOCUMENT_CHARSET&document_referrer=DOCUMENT_REFERRER&external_referrer=EXTERNAL_REFERRER&html_attr=HTML_ATTR&source_host=SOURCE_HOST&source_hostname=SOURCE_HOSTNAME&source_path=SOURCE_PATH&title=TITLE&viewer=VIEWER\">

\u003Ctemplate type=\"amp-mustache\">

\u003Cdiv id=\"adk_interstitial\">

\u003Camp-iframe width=\"414\" height=\"1027\" layout=\"responsive\" id=\"adk_iframe\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation\" resizable frameborder=\"0\" src=\"{{iframeSrc}}\">

\u003Cdiv id=\"interstitialClosingBarSX\" overflow on=\"tap:AMP.setState({closeInterstitialStickyAd:'interstitial closed'})\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\u003C/div>

\u003Cdiv id=\"interstitialClosingBarDX\" overflow on=\"tap:AMP.setState({closeInterstitialStickyAd:'interstitial closed'})\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\u003C/div>

\u003Cdiv placeholder>\u003C/div>

\u003C/amp-iframe>

\u003C/div>

\u003C/template>

\u003C/amp-list>

\u003C!-- fin interstitial adgage -->","all - amp - user sync + Adgage","c72c4044-a06f-316e-b588-ccce1b904c4b","htmlAdPosition","1000082",[1330],{"data":1331,"name":1335,"id":1336,"published":16,"typeAlias":1272,"config":-1,"adPositionId":1337,"slotBitMask":-1},{"targeting":1332,"html":1334,"type":1162},[1333],{"value":1205,"key":1121},"\u003Camp-ad data-force-safeframe=\"true\" data-block-on-consent=\"_till_responded\" width=\"320\" height=\"100\" class=\"ad-slot\"

type=\"doubleclick\" data-slot=\"/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]\" json='{\"targeting\":{\"KEY\":\"VALUE\"[TARGETING-TAGEPI]}}'

rtc-config='{\"urls\":[\"https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150\"],\"vendors\":{\"criteo\":{\"NETWORK_ID\": \"5100\",\"PUBLISHER_ID\": \"109275\",\"PUBLISHER_SUB_ID\":\"cpm_m\"},\"aps\":{\"PUB_ID\": \"3471\",\"PARAMS\":{\"amp\":\"1\"}},\"nexx360\":{ \"ACCOUNT_ID\":\"1199\",\"TAG_ID\":\"ec21agrp\"},\"richaudience\": {\"PLACEMENT_ID\": \"PfhtkW3nB2\"}}}'

layout=\"fixed\" data-multi-size=\"320x53,320x50,300x100,300x50,300x53,fluid\"

data-multi-size-validation=\"false\">\u003C/amp-ad>","loma - amp - cpm_m","66ce8eaa-8551-31de-a6d4-63704083d863","1000243",{"underTag":1339},[1340],{"data":1341,"name":1343,"id":1344,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1345,"adPositionId":1346,"slotBitMask":-1},{"html":1342,"type":1162},"\u003Camp-animation layout=\"nodisplay\" id=\"hideStickyAmpAnimation\"> \u003Cscript type=\"application/json\" data-type=\"custom-ads\"> { \"duration\": 0, \"fill\": \"both\", \"animations\": [ { \"selector\": \"#sticky-container\", \"keyframes\": [ {\"opacity\": \"0\"} ] } ] } \u003C/script> \u003C/amp-animation> \u003Camp-animation layout=\"nodisplay\" id=\"showStickyAmpAnimation\"> \u003Cscript type=\"application/json\" data-type=\"custom-ads\"> { \"duration\": 0, \"fill\": \"both\", \"animations\": [ { \"selector\": \"#sticky-container\", \"keyframes\": [ {\"opacity\": \"100\"} ] } ] } \u003C/script> \u003C/amp-animation> \u003Camp-position-observer id=\"hideStickyAmpPositionObserver\" intersection-ratios=\"0\" on=\"enter:hideStickyAmpAnimation.start;exit:showStickyAmpAnimation.start\" layout=\"nodisplay\" > \u003C/amp-position-observer>

\u003Camp-embed width=100 height=100 type=taboola layout=responsive data-publisher='prensaibericawebs-network' data-mode='thumbnails-b' data-placement='AMP Below Article Thumbnails AMP' data-target_type='mix' data-article='auto' data-url='' data-block-on-consent=\"_till_responded\">\u003C/amp-embed>","loma - amp - taboola","887a8764-e8df-3a31-8e6c-6d6a77e13947",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1068,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},"1000215","bd25e2a1-3044-3813-8052-6294249c8946","adMapAmpArticle",{"lazyLoadSensibilityDesktop":-1,"headScripts":1350,"customStyles":1351,"lazyLoadSensibilityMobile":-1},"\u003C!-- etiquetas necesarias para interstitial ADGAGE, también requiere amp-iframe, amp-consent, amp-bind que están incluidas de serie -->

\u003Cscript async custom-element=\"amp-list\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003Cscript async custom-template=\"amp-mustache\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003Cscript async custom-element=\"amp-position-observer\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-position-observer-0.1.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003Cscript async custom-element=\"amp-animation\" src=\"https://cdn.ampproject.org/v0/amp-animation-0.1.js\" data-type=\"custom-ads\">\u003C/script>

\u003C!-- fin etiquetas -->",".sync-ad-pixel{margin:0px;padding:0px;}

.site-header .site-header__content{top:0;}

amp-ad:not(amp-ad[type='doubleclick']):before{display:none;}

.ad-container amp-embed+span.ad-signature{display:none;}

amp-ad[hidden]+.ad-signature{display:none;}

.ft-ad--roba:has(amp-ad[type='teads'],amp-ad[type='sunmedia'],amp-ad[type='teads'],amp-embed) {min-height: 0;max-width: unset;}

.ft-ad:has(amp-ad[type='teads'],amp-ad[type='sunmedia'],amp-ad[type='teads'],amp-embed)::before {display:none;}



/* interstitial adgage v3 */

@keyframes setFullPage {0%,95% {transform: translateY(0);height: calc(25vh - 1px);}100% {transform: translateY(-75vh);height: 100vh;}}amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] {max-width: 100%;max-height: 56vw;min-height: 56vw;transform: scale(0.93);opacity: 1;bottom: 100px;}amp-list#adk-interstitial-list {right: auto;left: 0;top: calc(310vh + 400px);position: absolute;min-height: 1px;width: 100%;}#adk_interstitial amp-iframe,#adk_interstitial amp-iframe[height=\"1027\"] {top: calc(75vh + 1px);z-index: -1;}amp-list#adk-interstitial-list:has(amp-iframe:not([height=\"1027\"])) {z-index: 2147483647;}amp-list#adk-interstitial-list #adk_interstitial amp-iframe[height=\"1027\"] {animation-name: setFullPage;animation-duration: 0.2s;animation-delay: 1s;animation-fill-mode: forwards;}amp-list#adk-interstitial-list.closed {display: none;}#adk_interstitial amp-iframe {position: fixed;bottom: 0;margin: 0;overflow: visible;min-width: 100%;opacity: 0;}#adk_interstitial amp-iframe[height=\"1024\"],#adk_interstitial amp-iframe[height=\"1025\"] {top: 0;max-height: 100%;max-width: 100%;opacity: 1;z-index: 2147483647;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarSX {top: 0;z-index: 2147483647;width: 20vw;height: 12.5vh;background: 0 0;visibility: visible;}amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarSX {z-index: 2147483647;width: 20vw;height: 50px;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarSX,amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarSX {left: 0;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe[height=\"363\"] #interstitialClosingBarDX {right: 0;}

/* fin interstitial adgage */","1000031",{"name":1113,"positions":1354,"id":1258,"published":16,"typeAlias":1259,"config":1433,"adMapId":1182},{"footer":1355,"pageStealers":-1,"columns":1367,"htmls":1393,"header":1402,"skies":1414,"repeatPattern":-1,"banners":-1},[1356],{"data":1357,"name":1140,"id":1141,"published":16,"typeAlias":1142,"config":1366,"adPositionId":1146,"slotBitMask":1147},{"targeting":1358,"mapping":1360,"sizes":1138,"slot":1120,"type":1139},[1359],{"value":1120,"key":1121},[1361,1362,1363,1364,1365],{"value":1124,"key":1125},{"value":1127,"key":1128},{"value":1130,"key":1131},{"value":1133,"key":1134},{"value":1136,"key":1137},{"delay":16,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1144,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":16,"enabledForBitMask":1145,"frequency":1144},{"right":1368},[1369,1377,1385],{"data":1370,"name":1163,"id":1164,"published":16,"typeAlias":1142,"config":1376,"adPositionId":1167,"slotBitMask":1168},{"targeting":1371,"mapping":1373,"sizes":1138,"slot":1161,"type":1162},[1372],{"value":1154,"key":1121},[1374,1375],{"value":1157,"key":1158},{"value":1160,"key":1137},{"delay":8,"locationMobile":1166,"orderMobile":1073,"lazyLoad":8,"order":1068,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":16,"enabledForBitMask":1145,"frequency":1144},{"data":1378,"name":1178,"id":1179,"published":16,"typeAlias":1142,"config":1384,"adPositionId":1182,"slotBitMask":1183},{"targeting":1379,"mapping":1381,"sizes":1138,"slot":1177,"type":1139},[1380],{"value":1173,"key":1121},[1382,1383],{"value":1157,"key":1158},{"value":1160,"key":1137},{"delay":8,"locationMobile":1166,"orderMobile":1181,"lazyLoad":8,"order":1079,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":16,"enabledForBitMask":1145,"frequency":1144},{"data":1386,"name":1193,"id":1194,"published":16,"typeAlias":1142,"config":1392,"adPositionId":1198,"slotBitMask":1199},{"targeting":1387,"mapping":1389,"sizes":1138,"slot":1192,"type":1162},[1388],{"value":1188,"key":1121},[1390,1391],{"value":1157,"key":1158},{"value":1160,"key":1137},{"delay":8,"locationMobile":1166,"orderMobile":1196,"lazyLoad":8,"order":1197,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1079,"frequency":1144},{"head":1394},[1395],{"data":1396,"name":1398,"id":1399,"published":16,"typeAlias":1327,"config":1400,"adPositionId":1401,"slotBitMask":-1},{"html":1397},"\u003Cstyle>

.article__video-news__aperture>.new {

max-width: 100%;

margin-left: 0;

width: 100%;

}

\u003C/style>","css fix videos","6f3d6dd9-fb2a-3cee-8b7b-057d1504ff39",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1144,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":16,"enabledForBitMask":1145,"frequency":1144},"1000024",[1403],{"data":1404,"name":1218,"id":1219,"published":16,"typeAlias":1142,"config":1413,"adPositionId":1221,"slotBitMask":1222},{"targeting":1405,"mapping":1407,"sizes":1138,"slot":1217,"type":1162},[1406],{"value":1205,"key":1121},[1408,1409,1410,1411,1412],{"value":1208,"key":1125},{"value":1210,"key":1128},{"value":1212,"key":1131},{"value":1214,"key":1134},{"value":1216,"key":1137},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1144,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":16,"enabledForBitMask":1145,"frequency":1144},{"left":1415,"right":1424},[1416],{"data":1417,"name":1237,"id":1238,"published":16,"typeAlias":1142,"config":1423,"adPositionId":1240,"slotBitMask":1241},{"targeting":1418,"mapping":1420,"sizes":1138,"slot":1236,"type":1162},[1419],{"value":1229,"key":1121},[1421,1422],{"value":1232,"key":1233},{"value":1235,"key":1137},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1144,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":16,"enabledForBitMask":1145,"frequency":1144},[1425],{"data":1426,"name":1253,"id":1254,"published":16,"typeAlias":1142,"config":1432,"adPositionId":1256,"slotBitMask":1257},{"targeting":1427,"mapping":1429,"sizes":1138,"slot":1252,"type":1162},[1428],{"value":1247,"key":1121},[1430,1431],{"value":1250,"key":1233},{"value":1235,"key":1137},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1144,"enabledForRegistered":16,"enabledForAnonymous":16,"enabledForSubscribers":16,"enabledForBitMask":1145,"frequency":1144},{"lazyLoadSensibilityDesktop":1068,"headScripts":-1,"customStyles":-1,"lazyLoadSensibilityMobile":1073},{"name":1262,"positions":1435,"id":1347,"published":16,"typeAlias":1348,"config":1479,"adMapId":1352},{"footer":1436,"pageStealers":1441,"columns":-1,"htmls":1465,"header":1469,"skies":-1,"repeatPattern":-1,"banners":1474},[1437],{"data":1438,"name":1270,"id":1271,"published":16,"typeAlias":1272,"config":-1,"adPositionId":1273,"slotBitMask":-1},{"targeting":1439,"html":1269,"type":1139},[1440],{"value":1120,"key":1121},{"all":1442,"simple":1464},[1443,1448,1451,1456,1459],{"data":1444,"name":1281,"id":1282,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1447,"adPositionId":1284,"slotBitMask":-1},{"targeting":1445,"html":1280,"type":1162},[1446],{"value":1154,"key":1121},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1073,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},{"data":1449,"name":1288,"id":1289,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1450,"adPositionId":1291,"slotBitMask":-1},{"html":1287,"type":1162},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1082,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},{"data":1452,"name":1297,"id":1298,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1455,"adPositionId":1300,"slotBitMask":-1},{"targeting":1453,"html":1296,"type":1139},[1454],{"value":1173,"key":1121},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1145,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},{"data":1457,"name":1304,"id":1305,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1458,"adPositionId":1308,"slotBitMask":-1},{"html":1303,"type":1162},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1307,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},{"data":1460,"name":1314,"id":1315,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1463,"adPositionId":1318,"slotBitMask":-1},{"targeting":1461,"html":1313,"type":1162},[1462],{"value":1188,"key":1121},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1317,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},[],{"bodyStart":1466},[1467],{"data":1468,"name":1325,"id":1326,"published":16,"typeAlias":1327,"config":-1,"adPositionId":1328,"slotBitMask":-1},{"html":1324},[1470],{"data":1471,"name":1335,"id":1336,"published":16,"typeAlias":1272,"config":-1,"adPositionId":1337,"slotBitMask":-1},{"targeting":1472,"html":1334,"type":1162},[1473],{"value":1205,"key":1121},{"underTag":1475},[1476],{"data":1477,"name":1343,"id":1344,"published":16,"typeAlias":1272,"config":1478,"adPositionId":1346,"slotBitMask":-1},{"html":1342,"type":1162},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":1144,"lazyLoad":8,"order":1068,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":1144,"frequency":1144},{"lazyLoadSensibilityDesktop":-1,"headScripts":1350,"customStyles":1351,"lazyLoadSensibilityMobile":-1},{"prerollAmp":1481,"premium":1482,"preroll":1483,"main":1482},"loma/loma-generico/vc/amp","loma/local/malaga/noticia","loma/loma-generico/vc",{"ampVastUrl":1485},"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360|640x480|480x360|480x361|480x70|300x50&iu=/138855687/nacional-[adunit-video-amp]&ciu_szs&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26platform%3Damp%26plcmt%3D1%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=1&output=vmap&unviewed_position_start=1&plcmt=1&vpmute=0&url=[url]&description_url=[url]&correlator=[timestamp]","{

\"admessage\": \"El anuncio terminará en xx s\",

\"adscheduleid\": \"WCsW6FRA\",

\"client\": \"googima\",

\"cuetext\": \"Anuncio\",

\"schedule\": [

{

\"offset\": \"pre\",

\"tag\": \"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360|640x480|480x360|480x361|480x70|300x50&iu=/138855687/nacional-[adunit-video]&ciu_szs=1x1,728x90,970x90,980x90,970x250,980x250,620x72,300x250,300x600,980x45,320x50,320x100&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26plcmt%3D1%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=0&output=vast&vpos=preroll&plcmt=1&vpmute=0&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[url]&gdpr=__gdpr__&gdpr_consent=__gdpr_consent__&correlator=__random-number__\",

\"type\": \"linear\"

},

{

\"offset\": \"post\",

\"tag\": \"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360|640x480|480x360|480x361|480x70|300x50&iu=/138855687/nacional-[adunit-video]&ciu_szs=1x1,728x90,970x90,980x90,970x250,980x250,620x72,300x250,300x600,980x45,320x50,320x100&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26plcmt%3D1%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=0&output=vast&vpos=postroll&plcmt=1&vpmute=0&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[url]&gdpr=__gdpr__&gdpr_consent=__gdpr_consent__&correlator=__random-number__\",

\"type\": \"linear\"

}

],

\"skipmessage\": \"Saltar en xx s\",

\"vpaidcontrols\": true,

\"vpaidmode\": \"insecure\"

}","138855687",{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":1493,"webOptions":1495,"title":1497,"body":449},1440,{"sendPush":8,"notificationButtons":1494},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":1496},[],"Klic Arquitectos: el lujo discreto de la arquitectura person",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1499,"category":1500,"agencies":1501,"adsTypes":1502,"format":1503,"variant":1504},"jnieto","ed-local",[],[],"Reportaje","N/A",{"header":1506},"\u003C!-- PIMe Collect -->

rigin":-1,"type":-1,"editor":1499,"category":-1,"agencies":1764,"adsTypes":1765,"format":1503,"variant":1504},[],[],{"updateDate":1767,"createDate":1768,"releaseDate":1769,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-03T07:11:01.000Z"],["Date","2026-02-02T09:33:53.000Z"],["Date","2026-02-03T07:11:01.000Z"],[1771],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":1772,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":1776,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":1777,"contentId":1778,"title":1779,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":1780,"urls":1793,"url":1794,"sponsorship":1795,"authors":1796,"signature":-1,"photoSignature":1804,"qualityUrls":-1,"embedInfo":1806,"tags":1807,"hyperlocalisms":1828,"options":1831,"externalOptions":-1,"dates":1848,"player":-1,"originalId":1778,"liveOptions":-1,"epigraph":1852,"photoDescription":-1,"sections":1853,"relatedContents":1862,"kicker":1863,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"4bb85976-15e6-361d-b333-c75cf8af4bed","126381686","Acaba el refuerzo aéreo con Madrid al reabrirse en breve las vías de Adamuz",[1781],{"width":554,"url":1782,"height":1783,"quality":72,"childPhotoClippings":1784,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4274a640-c596-461a-9bf2-68705227f2b3_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","558",[1785,1789],{"width":541,"url":1786,"height":1787,"quality":560,"childPhotoClippings":1788,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4274a640-c596-461a-9bf2-68705227f2b3_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","541",[],{"width":548,"url":1790,"height":1791,"quality":560,"childPhotoClippings":1792,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4274a640-c596-461a-9bf2-68705227f2b3_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","271",[],{"mainUrl":1794,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/03/acaba-refuerzo-aereo-madrid-reabrirse-126381686.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[1797],{"name":1798,"id":1799,"originalId":1800,"title":1798,"url":1801,"image":1802,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":1803},"Fran Extremera","9962602c-1d25-347a-b516-4c0ab00c1579","18009","/autores/fran-extremera.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/802e9981-d817-43df-b057-f32ffd963183_source-aspect-ratio_320w_0.jpg",{"mainUrl":1801,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1805,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"L. O",{"html":-1,"url":-1},[1808,1814,1820,1826],{"name":1809,"id":1810,"originalId":1811,"title":1809,"url":1812,"urls":1813,"active":16},"Madrid","4e80032a-ff06-3a0e-9d6d-3ea46543f2ab","REGIONALES_1322467","/tags/madrid-2/",{"mainUrl":1812,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1815,"id":1816,"originalId":1817,"title":1815,"url":1818,"urls":1819,"active":16},"vuelos","6fe21b49-a623-3423-8e33-93dc645392eb","REGIONALES_1267756","/tags/vuelos/",{"mainUrl":1818,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1821,"id":1822,"originalId":1823,"title":1821,"url":1824,"urls":1825,"active":16},"Iberia","848ea542-e283-3cab-86f5-3ae025007d0e","REGIONALES_1263735","/tags/iberia/",{"mainUrl":1824,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1039,"id":1040,"originalId":1041,"title":1039,"url":1042,"urls":1827,"active":16},{"mainUrl":1042,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[1829],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":1830,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":1832,"frontOptions":1833,"basicOptions":1834,"adsOptions":-1,"premiumOptions":1835,"appearanceOptions":1836,"countries":1837,"notificationOptions":1838,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":1845,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":1839,"webOptions":1841,"title":1843,"body":1844},{"sendPush":8,"notificationButtons":1840},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":1842},[],"Acaba el refuerzo aéreo con Madrid al reabrirse en breve las","Iberia señala que este domingo concluyeron los vuelos extraordinarios con la Costa del Sol",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1536,"category":-1,"agencies":1846,"adsTypes":1847,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":1849,"createDate":1850,"releaseDate":1851,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-03T07:04:39.000Z"],["Date","2026-02-02T23:36:23.000Z"],["Date","2026-02-03T07:04:39.000Z"],"Transportes",[1854,1856],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":1855,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1857,"id":1858,"originalId":1859,"title":1857,"url":1860,"urls":1861,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"Turismo","8fcec7cd-b352-3c6f-9c15-a10810b41b8f","REGIONALES_16757","/turismo/",{"mainUrl":1860,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":1865,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":1866,"contentId":1867,"title":1868,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":1869,"urls":1891,"url":1892,"sponsorship":1893,"authors":1894,"signature":-1,"photoSignature":1905,"qualityUrls":-1,"embedInfo":1906,"tags":1907,"hyperlocalisms":1938,"options":1941,"externalOptions":-1,"dates":1960,"player":-1,"originalId":1867,"liveOptions":-1,"epigraph":1857,"photoDescription":-1,"sections":1964,"relatedContents":1967,"kicker":1968,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"6db04d60-e979-36a2-8f54-cff4ba2ff222","126367124","Urbanismo reitera que las obras de 22 apartamentos turísticos en la Torre de San Telmo son legales",[1870,1879],{"width":455,"url":1871,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":1872,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a3f49d00-72f7-450f-8b85-c5f03f8ef7e9_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x800y317.jpg",[1873,1876],{"width":541,"url":1874,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":1875,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a3f49d00-72f7-450f-8b85-c5f03f8ef7e9_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x800y317.jpg",[],{"width":548,"url":1877,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":1878,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a3f49d00-72f7-450f-8b85-c5f03f8ef7e9_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x800y317.jpg",[],{"width":554,"url":1880,"height":1881,"quality":72,"childPhotoClippings":1882,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a3f49d00-72f7-450f-8b85-c5f03f8ef7e9_media-libre-aspect-ratio_default_0_x800y317.jpg","393",[1883,1887],{"width":541,"url":1884,"height":1885,"quality":560,"childPhotoClippings":1886,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a3f49d00-72f7-450f-8b85-c5f03f8ef7e9_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x800y317.jpg","381",[],{"width":548,"url":1888,"height":1889,"quality":560,"childPhotoClippings":1890,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a3f49d00-72f7-450f-8b85-c5f03f8ef7e9_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x800y317.jpg","191",[],{"mainUrl":1892,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/03/urbanismo-reitera-obras-22-apartamentos-126367124.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[1895],{"name":1896,"id":1897,"originalId":1898,"title":1896,"url":1899,"image":1900,"description":1901,"authorInformation":1902,"active":16,"urls":1904},"Alfonso Vázquez","d114655c-222b-3b55-b344-dcdefc2d5d73","18006","/autores/alfonso-vazquez.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5b6c946d-b7b3-4deb-be88-06e9008b71eb_source-aspect-ratio_320w_0.jpeg","\u003Cp>Alfonso Vázquez (Málaga, 1970) Licenciado en Derecho y Derecho comunitario por el CEU San Pablo-Universidad Complutense, Máster de Periodismo de El País. Escribe sobre problemas vecinales, Historia y Patrimonio de Málaga y colabora en el suplemento semanal de libros. Desde 1999 escribe a diario las crónicas de la ciudad y desde 2003, la sección semanal Mirando Atrás. Forma parte del equipo fundacional de La Opinión de Málaga.\u003C/p>",{"position":1903,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactor de temas vecinales, Patrimonio y cronista.",{"mainUrl":1899,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":532,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[1908,1914,1920,1926,1932],{"name":1909,"id":1910,"originalId":1911,"title":1909,"url":1912,"urls":1913,"active":16},"urbanismo","37942d45-75d4-32b7-af53-5805eaff8821","REGIONALES_1267551","/tags/urbanismo/",{"mainUrl":1912,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1915,"id":1916,"originalId":1917,"title":1915,"url":1918,"urls":1919,"active":16},"Torre de San Telmo","c278fa1e-ba7c-300b-b8cb-52185cc2a715","REGIONALES_2100299","/tags/torre-de-san-telmo/",{"mainUrl":1918,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1921,"id":1922,"originalId":1923,"title":1921,"url":1924,"urls":1925,"active":16},"vecinos","77dbeecf-333f-3a8d-ab02-99b4568f0d75","REGIONALES_1267595","/tags/vecinos/",{"mainUrl":1924,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1927,"id":1928,"originalId":1929,"title":1927,"url":1930,"urls":1931,"active":16},"turismo","90da83a6-3753-3df1-b192-3fe8720a875c","REGIONALES_1267475","/tags/turismo/",{"mainUrl":1930,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1933,"id":1934,"originalId":1935,"title":1933,"url":1936,"urls":1937,"active":16},"apartamentos turísticos","5672d3ee-2698-3913-9f25-90afd2459bf1","REGIONALES_1304325","/tags/apartamentos-turisticos/",{"mainUrl":1936,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[1939],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":1940,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":1943,"frontOptions":1944,"basicOptions":1945,"adsOptions":-1,"premiumOptions":1946,"appearanceOptions":1947,"countries":1948,"notificationOptions":1949,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":1956,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},"T_PAY",{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":1950,"webOptions":1952,"title":1954,"body":1955},{"sendPush":8,"notificationButtons":1951},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":1953},[],"Urbanismo reitera que las obras de 22 apartamentos turístico","La GMU responde a Con Málaga que la licencia de obra de los 22 apartamentos turísticos está en regla. La Junta de Andalucía no aprecia que haya afección arqueológica",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1957,"category":-1,"agencies":1958,"adsTypes":1959,"format":241,"variant":1504},"avazquez",[],[],{"updateDate":1961,"createDate":1962,"releaseDate":1963,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-03T07:05:31.000Z"],["Date","2026-02-02T15:00:15.000Z"],["Date","2026-02-03T06:59:37.000Z"],[1965],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":1966,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":1970,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":1971,"contentId":1972,"title":1973,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":1974,"urls":1996,"url":1997,"sponsorship":1998,"authors":1999,"signature":-1,"photoSignature":2010,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2012,"tags":2013,"hyperlocalisms":2050,"options":2053,"externalOptions":-1,"dates":2071,"player":-1,"originalId":1972,"liveOptions":-1,"epigraph":2075,"photoDescription":-1,"sections":2076,"relatedContents":2091,"kicker":2092,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"fbea436b-f6c3-3353-8611-0f9fb198bbc1","126382913","Unicaja aumenta su beneficio un 10,3% hasta los 632 millones en 2025 y propone repartir en dividendos el 70%",[1975,1984],{"width":455,"url":1976,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":1977,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a0b5000c-8ad8-457a-b424-f7ab9ba824db_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[1978,1981],{"width":541,"url":1979,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":1980,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a0b5000c-8ad8-457a-b424-f7ab9ba824db_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":1982,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":1983,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a0b5000c-8ad8-457a-b424-f7ab9ba824db_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":1985,"height":1986,"quality":72,"childPhotoClippings":1987,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a0b5000c-8ad8-457a-b424-f7ab9ba824db_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","418",[1988,1992],{"width":541,"url":1989,"height":1990,"quality":560,"childPhotoClippings":1991,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a0b5000c-8ad8-457a-b424-f7ab9ba824db_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","405",[],{"width":548,"url":1993,"height":1994,"quality":560,"childPhotoClippings":1995,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a0b5000c-8ad8-457a-b424-f7ab9ba824db_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","203",[],{"mainUrl":1997,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/03/unicaja-banco-aumenta-beneficio-2025-dividendo-malaga-126382913.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2000],{"name":2001,"id":2002,"originalId":2003,"title":2001,"url":2004,"image":2005,"description":2006,"authorInformation":2007,"active":16,"urls":2009},"José Vicente Rodríguez","52d172d5-9541-30b1-905e-5768b6472c93","18014","/autores/jose-vicente-rodriguez.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/181f3052-c2f5-440e-9463-270e232c1f7a_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Licenciado en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga. Desde el año 2000 trabajo en La Opinión de Málaga escribiendo sobre el mundo empresarial y laboral de la provincia, con el foco puesto también en la Málaga tecnológica y en el sector constructor y de vivienda. Me da tiempo para hacer de vez en cuando críticas literarias en el suplemento de Libros.\u003C/p>",{"position":2008,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactor de Economía y Empresa.",{"mainUrl":2004,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2011,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"L. O.",{"html":-1,"url":-1},[2014,2020,2026,2032,2038,2044],{"name":2015,"id":2016,"originalId":2017,"title":2015,"url":2018,"urls":2019,"active":16},"Unicaja","1a2c6b0e-2935-3008-8691-df252b4f642d","REGIONALES_1267526","/tags/unicaja/",{"mainUrl":2018,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2021,"id":2022,"originalId":2023,"title":2021,"url":2024,"urls":2025,"active":16},"Dividendos","181cb99a-73e6-3cd6-9da6-b7d85119dfe9","REGIONALES_1262577","/tags/dividendos/",{"mainUrl":2024,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2027,"id":2028,"originalId":2029,"title":2027,"url":2030,"urls":2031,"active":16},"rentabilidad","2498cd22-7685-3e85-a08b-d7625ae6b3e0","REGIONALES_1266513","/tags/rentabilidad/",{"mainUrl":2030,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2033,"id":2034,"originalId":2035,"title":2033,"url":2036,"urls":2037,"active":16},"Intereses","59608be6-ca22-34b0-b05d-e47ccf9f3c59","REGIONALES_1263892","/tags/intereses/",{"mainUrl":2036,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2039,"id":2040,"originalId":2041,"title":2039,"url":2042,"urls":2043,"active":16},"provisiones","54529df2-2970-3e67-882f-e8da6ebcb792","REGIONALES_1266292","/tags/provisiones/",{"mainUrl":2042,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2045,"id":2046,"originalId":2047,"title":2045,"url":2048,"urls":2049,"active":16},"Crecimiento","c8d974fb-f151-3ed7-8e25-34222affcb02","REGIONALES_1262232","/tags/crecimiento/",{"mainUrl":2048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2051],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2052,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2054,"frontOptions":2055,"basicOptions":2056,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2057,"appearanceOptions":2058,"countries":2059,"notificationOptions":2060,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2067,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2061,"webOptions":2063,"title":2065,"body":2066},{"sendPush":8,"notificationButtons":2062},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2064},[],"Unicaja aumenta su beneficio un 10,3% hasta los 632 millones","La entidad anuncia unos resultados \"históricos\", apoyados en un \"sólido\" margen de intereses; en el crecimiento de las comisiones, impulsadas por la comercialización de fondos de inversión y seguros, y en la reducción de provisiones",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2068,"category":-1,"agencies":2069,"adsTypes":2070,"format":241,"variant":1504},"jvrodriguez",[],[],{"updateDate":2072,"createDate":2073,"releaseDate":2074,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-03T07:11:10.000Z"],["Date","2026-02-03T06:23:20.000Z"],["Date","2026-02-03T06:55:46.000Z"],"Banca",[2077,2079,2085],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2078,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2080,"id":2081,"originalId":2082,"title":2080,"url":2083,"urls":2084,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"Empresas en Málaga","75400319-455a-3e9f-831a-2f6df6a66c07","REGIONALES_16549","/empresas-en-malaga/",{"mainUrl":2083,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2086,"id":2087,"originalId":2088,"title":2086,"url":2089,"urls":2090,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"Economía","4e44142e-1d2a-3984-ab1a-098b69a45500","REGIONALES_16506","/economia/",{"mainUrl":2089,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2094,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2095,"contentId":2096,"title":2097,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2098,"urls":2119,"url":2120,"sponsorship":2121,"authors":2122,"signature":-1,"photoSignature":2128,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2130,"tags":2131,"hyperlocalisms":2159,"options":2187,"externalOptions":-1,"dates":2206,"player":-1,"originalId":2096,"liveOptions":-1,"epigraph":2210,"photoDescription":-1,"sections":2211,"relatedContents":2231,"kicker":2232,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"6b535bdb-eee4-3e8e-90d3-aabb89d42295","126371902","Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales en Andalucía, y en España solo es superada por Madrid y Barcelona",[2099,2108],{"width":455,"url":2100,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2101,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0d4595cf-76a2-42b9-a1e7-ab0635c75550_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[2102,2105],{"width":541,"url":2103,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2104,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0d4595cf-76a2-42b9-a1e7-ab0635c75550_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":2106,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2107,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0d4595cf-76a2-42b9-a1e7-ab0635c75550_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":2109,"height":1617,"quality":72,"childPhotoClippings":2110,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0d4595cf-76a2-42b9-a1e7-ab0635c75550_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[2111,2115],{"width":541,"url":2112,"height":2113,"quality":560,"childPhotoClippings":2114,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0d4595cf-76a2-42b9-a1e7-ab0635c75550_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","480",[],{"width":548,"url":2116,"height":2117,"quality":560,"childPhotoClippings":2118,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0d4595cf-76a2-42b9-a1e7-ab0635c75550_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","240",[],{"mainUrl":2120,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/marbella/2026/02/02/pisos-turisticos-ilegales-marbella-malaga-fuengirola-mijas-estepona-vivienda-pide-retirar-anuncios-126371902.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2123],{"name":532,"id":2124,"originalId":2125,"title":532,"url":2126,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":2127},"a6244233-2d8f-3edb-ba92-df89123c43ee","1921820","/autores/la-opinion.html",{"mainUrl":2126,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Álex Zea",{"html":-1,"url":-1},[2132,2134,2140,2146,2151,2157],{"name":1045,"id":1046,"originalId":1047,"title":1045,"url":1048,"urls":2133,"active":16},{"mainUrl":1048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2135,"id":2136,"originalId":2137,"title":2135,"url":2138,"urls":2139,"active":16},"Ministerio","c3508c07-4615-394a-9b87-ff6241465d8f","REGIONALES_1804808","/tags/ministerio/",{"mainUrl":2138,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2141,"id":2142,"originalId":2143,"title":2141,"url":2144,"urls":2145,"active":16},"Andalucía","24f9fb7d-d939-3ca4-a05a-d95b65705759","REGIONALES_1260877","https://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/",{"mainUrl":2144,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":2144,"sourceUrl":-1},{"name":2086,"id":2147,"originalId":2148,"title":2086,"url":2149,"urls":2150,"active":16},"100cb2f1-def6-3e1c-8d00-4d44a8ce3bb2","REGIONALES_1262642","/tags/economia/",{"mainUrl":2149,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2152,"id":2153,"originalId":2154,"title":2152,"url":2155,"urls":2156,"active":16},"pisos turísticos","2fd8d72e-f846-30b7-8553-3091479f9c94","REGIONALES_1266089","/tags/pisos-turisticos/",{"mainUrl":2155,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1809,"id":1810,"originalId":1811,"title":1809,"url":1812,"urls":2158,"active":16},{"mainUrl":1812,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2160,2165,2167,2169,2175,2181],{"name":2161,"id":2162,"originalId":2163,"title":2161,"url":-1,"urls":2164,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Marbella","834cc3dc-d56c-3be6-ba48-502817ed8e1e","REGIONALES_18520",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2166,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":1085,"id":1086,"originalId":1087,"title":1085,"url":1088,"urls":2168,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":1088,"epigraphUrl":-1},{"name":2170,"id":2171,"originalId":2172,"title":2170,"url":2173,"urls":2174,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Mijas","f8155e26-20a1-397a-940b-04a55f2b7697","REGIONALES_18521","/costa-sol-occidental/mijas/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":2173,"epigraphUrl":-1},{"name":2176,"id":2177,"originalId":2178,"title":2176,"url":2179,"urls":2180,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Fuengirola","322803f9-552c-3359-9df9-3967435607d4","REGIONALES_18522","/costa-sol-occidental/fuengirola/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":2179,"epigraphUrl":-1},{"name":2182,"id":2183,"originalId":2184,"title":2182,"url":2185,"urls":2186,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Benalmádena","5efd8dc4-117d-3d62-a7ef-115744cf674d","REGIONALES_18523","/costa-sol-occidental/benalmadena/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":2185,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2188,"frontOptions":2189,"basicOptions":2190,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2192,"appearanceOptions":2193,"countries":2194,"notificationOptions":2195,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2202,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2191,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},"EFE",{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2196,"webOptions":2198,"title":2200,"body":2201},{"sendPush":8,"notificationButtons":2197},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2199},[],"Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales e","Siete municipios de Málaga, entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que suman un total de 8.378 pisos turísticos ilegales",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2203,"category":-1,"agencies":2204,"adsTypes":2205,"format":241,"variant":1504},"jlerena",[],[],{"updateDate":2207,"createDate":2208,"releaseDate":2209,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T20:59:25.000Z"],["Date","2026-02-02T16:52:14.000Z"],["Date","2026-02-02T18:57:36.000Z"],"Alquiler vacacional",[2212,2217,2222,2224,2226],{"name":2161,"id":2213,"originalId":2214,"title":2161,"url":2215,"urls":2216,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"ca7fb05a-dc7b-3625-950c-9b0e32347fe2","REGIONALES_16518","/marbella/",{"mainUrl":2215,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2141,"id":2218,"originalId":2219,"title":2141,"url":2220,"urls":2221,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"789a0f9a-dfca-346f-8f53-a3413e00adf4","REGIONALES_16503","/andalucia/",{"mainUrl":2220,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1857,"id":1858,"originalId":1859,"title":1857,"url":1860,"urls":2223,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1860,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2225,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1099,"id":2227,"originalId":2228,"title":1099,"url":2229,"urls":2230,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"3f5fe856-d9a0-3fa5-a904-94dcff9ca0ff","REGIONALES_16519","/costa-sol-occidental/",{"mainUrl":2229,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2234,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2235,"contentId":2236,"title":2237,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2238,"urls":2257,"url":2258,"sponsorship":2259,"authors":2260,"signature":-1,"photoSignature":2264,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2266,"tags":2267,"hyperlocalisms":2288,"options":2291,"externalOptions":-1,"dates":2308,"player":-1,"originalId":2236,"liveOptions":-1,"epigraph":1852,"photoDescription":-1,"sections":2312,"relatedContents":2319,"kicker":2320,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"b0ed7ce3-326a-30e0-8193-8b47ac6cca21","126371810","Sindicatos de la EMT dan un plazo de 15 días para que la empresa materialice los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de autobús",[2239,2248],{"width":455,"url":2240,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2241,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192b14b8-257a-4e9c-816f-0a3eaa8a987a_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[2242,2245],{"width":541,"url":2243,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2244,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192b14b8-257a-4e9c-816f-0a3eaa8a987a_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":2246,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2247,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192b14b8-257a-4e9c-816f-0a3eaa8a987a_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":2249,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":2250,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192b14b8-257a-4e9c-816f-0a3eaa8a987a_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[2251,2254],{"width":541,"url":2252,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":2253,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192b14b8-257a-4e9c-816f-0a3eaa8a987a_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":2255,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":2256,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192b14b8-257a-4e9c-816f-0a3eaa8a987a_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":2258,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/sindicatos-emt-plazo-malaga-huelga-autobus-126371810.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2261],{"name":2001,"id":2002,"originalId":2003,"title":2001,"url":2004,"image":2005,"description":2006,"authorInformation":2262,"active":16,"urls":2263},{"position":2008,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2004,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2265,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"L.O",{"html":-1,"url":-1},[2268,2274,2280,2286],{"name":2269,"id":2270,"originalId":2271,"title":2269,"url":2272,"urls":2273,"active":16},"huelga","5e7f5287-9822-3f26-8092-00b6effd3dba","REGIONALES_1263691","/tags/huelga/",{"mainUrl":2272,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2275,"id":2276,"originalId":2277,"title":2275,"url":2278,"urls":2279,"active":16},"EMT","66d23d58-7056-3331-9510-722ee146892d","REGIONALES_1262803","/tags/emt/",{"mainUrl":2278,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2281,"id":2282,"originalId":2283,"title":2281,"url":2284,"urls":2285,"active":16},"Sindicatos","dfb31de2-7035-3ae2-bc6b-54da7c1d57c0","REGIONALES_1267027","/tags/sindicatos/",{"mainUrl":2284,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1642,"id":1643,"originalId":1644,"title":1642,"url":1645,"urls":2287,"active":16},{"mainUrl":1645,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2289],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2290,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2292,"frontOptions":2293,"basicOptions":2294,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2295,"appearanceOptions":2296,"countries":2297,"notificationOptions":2298,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2305,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2299,"webOptions":2301,"title":2303,"body":2304},{"sendPush":8,"notificationButtons":2300},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2302},[],"Sindicatos de la EMT dan un plazo de 15 días para que la emp","Las fuerzas sindicales Astua, Sitemt, UGT y CSIF, que agrupan a 14 de los 21 delegados del comité, muestran su \"indignación\" e \"inmensa preocupación\" por la falta de avance de lo acordado",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2068,"category":-1,"agencies":2306,"adsTypes":2307,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":2309,"createDate":2310,"releaseDate":2311,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T17:07:52.000Z"],["Date","2026-02-02T16:48:28.000Z"],["Date","2026-02-02T17:01:43.000Z"],[2313,2315,2317],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2314,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2080,"id":2081,"originalId":2082,"title":2080,"url":2083,"urls":2316,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":2083,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2086,"id":2087,"originalId":2088,"title":2086,"url":2089,"urls":2318,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":2089,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2322,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2323,"contentId":2324,"title":2325,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2326,"urls":2345,"url":2346,"sponsorship":2347,"authors":2348,"signature":2349,"photoSignature":2350,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2352,"tags":2353,"hyperlocalisms":2396,"options":2399,"externalOptions":-1,"dates":2417,"player":-1,"originalId":2324,"liveOptions":-1,"epigraph":2421,"photoDescription":-1,"sections":2422,"relatedContents":2425,"kicker":2426,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"0de73f4c-ef3d-3525-8252-40450606f775","126370339","El TSJA confirma 20 años de cárcel para un hombre por abusar de cuatro de sus sobrinas",[2327,2336],{"width":1615,"url":2328,"height":1617,"quality":1618,"childPhotoClippings":2329,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f2a033ad-b919-4d81-9884-6fb0f3082229_16-9-aspect-ratio_default_0_x345y172.jpg",[2330,2333],{"width":541,"url":2331,"height":862,"quality":72,"childPhotoClippings":2332,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f2a033ad-b919-4d81-9884-6fb0f3082229_16-9-aspect-ratio_640w_0_x345y172.jpg",[],{"width":548,"url":2334,"height":838,"quality":72,"childPhotoClippings":2335,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f2a033ad-b919-4d81-9884-6fb0f3082229_16-9-aspect-ratio_320w_0_x345y172.jpg",[],{"width":554,"url":2337,"height":1617,"quality":72,"childPhotoClippings":2338,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f2a033ad-b919-4d81-9884-6fb0f3082229_media-libre-aspect-ratio_default_0_x345y172.jpg",[2339,2342],{"width":541,"url":2340,"height":2113,"quality":560,"childPhotoClippings":2341,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f2a033ad-b919-4d81-9884-6fb0f3082229_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x345y172.jpg",[],{"width":548,"url":2343,"height":2117,"quality":560,"childPhotoClippings":2344,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f2a033ad-b919-4d81-9884-6fb0f3082229_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x345y172.jpg",[],{"mainUrl":2346,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/tsja-confirma-20-anos-carcel-126370339.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[],{"name":-1,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2351,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"EP",{"html":-1,"url":-1},[2354,2360,2366,2372,2378,2384,2390],{"name":2355,"id":2356,"originalId":2357,"title":2355,"url":2358,"urls":2359,"active":16},"TSJA","6045549c-c232-3f91-89c1-31aecfee4542","REGIONALES_1267463","/tags/tsja/",{"mainUrl":2358,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2361,"id":2362,"originalId":2363,"title":2361,"url":2364,"urls":2365,"active":16},"Nacional","c01391e8-26a1-3058-a6aa-015f5e286d19","REGIONALES_1399323","/tags/nacional/",{"mainUrl":2364,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2367,"id":2368,"originalId":2369,"title":2367,"url":2370,"urls":2371,"active":16},"Cárcel","24f1271f-c16e-31fd-8774-669af97ef7e4","REGIONALES_1349039","/tags/carcel/",{"mainUrl":2370,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2373,"id":2374,"originalId":2375,"title":2373,"url":2376,"urls":2377,"active":16},"menores","30ee74cd-2b38-3e08-8246-116265d530fd","REGIONALES_1265207","/tags/menores/",{"mainUrl":2376,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2379,"id":2380,"originalId":2381,"title":2379,"url":2382,"urls":2383,"active":16},"defensa","81370865-718a-3c4c-9c22-3f9eab1d7935","REGIONALES_1347136","/tags/defensa/",{"mainUrl":2382,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2385,"id":2386,"originalId":2387,"title":2385,"url":2388,"urls":2389,"active":16},"verano","ba2b765d-8152-30ae-8a1d-85cec5357e5f","REGIONALES_1267609","/tags/verano/",{"mainUrl":2388,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2391,"id":2392,"originalId":2393,"title":2391,"url":2394,"urls":2395,"active":16},"Abusos sexuales","76a38e31-f7a2-33ae-b379-d3181f3ad969","REGIONALES_1404682","/tags/abusos-sexuales/",{"mainUrl":2394,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2397],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2398,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2400,"frontOptions":2401,"basicOptions":2402,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2404,"appearanceOptions":2405,"countries":2406,"notificationOptions":2407,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2414,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},"EUROPA_PRESS",{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2408,"webOptions":2410,"title":2412,"body":2413},{"sendPush":8,"notificationButtons":2409},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2411},[],"El TSJA confirma 20 años de cárcel para un hombre por abusar","El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso de la defensa del acusado, que alegaba que los hechos eran aislados, y considera que los abusos a las menores fueron reiterados durante varios años",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2203,"category":-1,"agencies":2415,"adsTypes":2416,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":2418,"createDate":2419,"releaseDate":2420,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T16:53:16.000Z"],["Date","2026-02-02T16:20:36.000Z"],["Date","2026-02-02T16:53:16.000Z"],"TribunalesTribunales",[2423],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2424,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2428,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2429,"contentId":2430,"title":2431,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2432,"urls":2451,"url":2452,"sponsorship":2453,"authors":2454,"signature":2455,"photoSignature":2457,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2459,"tags":2460,"hyperlocalisms":2510,"options":2517,"externalOptions":-1,"dates":2535,"player":-1,"originalId":2430,"liveOptions":-1,"epigraph":-1,"photoDescription":-1,"sections":2539,"relatedContents":2550,"kicker":2551,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"2ccc2ba1-6639-3fce-9554-b31f3cea8e55","126368817","Oportunidad en Málaga: estudio luminoso, amueblado y a estrenar por 199.900 euros",[2433,2442],{"width":455,"url":2434,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2435,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6348a585-ac16-40a9-aef2-d4dd53116280_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x960y426.jpg",[2436,2439],{"width":541,"url":2437,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2438,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6348a585-ac16-40a9-aef2-d4dd53116280_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x960y426.jpg",[],{"width":548,"url":2440,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2441,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6348a585-ac16-40a9-aef2-d4dd53116280_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x960y426.jpg",[],{"width":554,"url":2443,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":2444,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6348a585-ac16-40a9-aef2-d4dd53116280_media-libre-aspect-ratio_default_0_x960y426.jpg",[2445,2448],{"width":541,"url":2446,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":2447,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6348a585-ac16-40a9-aef2-d4dd53116280_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x960y426.jpg",[],{"width":548,"url":2449,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":2450,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6348a585-ac16-40a9-aef2-d4dd53116280_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x960y426.jpg",[],{"mainUrl":2452,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/oportunidad-malaga-estudio-luminoso-amueblado-estrenar-199900-euros-126368817.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[],{"name":2456,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Redacción Tucasa.com",{"name":2458,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Tucasa.com",{"html":-1,"url":-1},[2461,2467,2473,2475,2480,2486,2492,2498,2504],{"name":2462,"id":2463,"originalId":2464,"title":2462,"url":2465,"urls":2466,"active":16},"Pisos","eba798b0-d1cc-380d-a7a2-cdc17cc35b5a","REGIONALES_1266088","/tags/pisos/",{"mainUrl":2465,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2468,"id":2469,"originalId":2470,"title":2468,"url":2471,"urls":2472,"active":16},"casas","61a55c3d-17ff-304c-b5b5-872285819a82","REGIONALES_1261760","/tags/casas/",{"mainUrl":2471,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1648,"id":1649,"originalId":1650,"title":1648,"url":1651,"urls":2474,"active":16},{"mainUrl":1651,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1045,"id":2476,"originalId":2477,"title":1045,"url":2478,"urls":2479,"active":16},"482713c6-78d9-341c-a52b-2e5328c85b52","REGIONALES_1324888","/tags/vivienda-2/",{"mainUrl":2478,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2481,"id":2482,"originalId":2483,"title":2481,"url":2484,"urls":2485,"active":16},"obra nueva","8570a911-612a-35bc-8409-1e9897a68051","REGIONALES_2082543","/tags/obra-nueva/",{"mainUrl":2484,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2487,"id":2488,"originalId":2489,"title":2487,"url":2490,"urls":2491,"active":16},"Inmobilaria","7d45fef9-fde7-3738-be57-66c562be596a","REGIONALES_2117503","/tags/inmobilaria/",{"mainUrl":2490,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2493,"id":2494,"originalId":2495,"title":2493,"url":2496,"urls":2497,"active":16},"inmobiliaria","bcdfc191-231c-378d-a595-b0072d05586d","REGIONALES_1810276","/tags/inmobiliaria/",{"mainUrl":2496,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2499,"id":2500,"originalId":2501,"title":2499,"url":2502,"urls":2503,"active":16},"Compraventa de viviendas","7b1ea9ba-9200-3810-ac14-d992a61f541a","REGIONALES_1398820","/tags/compraventa-de-viviendas/",{"mainUrl":2502,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2505,"id":2506,"originalId":2507,"title":2505,"url":2508,"urls":2509,"active":16},"compra vivienda","a59ae01b-a7b2-3e91-ab2e-43ecf558a26f","REGIONALES_1765664","/tags/compra-vivienda/",{"mainUrl":2508,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2511,2513,2515],{"name":2161,"id":2162,"originalId":2163,"title":2161,"url":-1,"urls":2512,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":2176,"id":2177,"originalId":2178,"title":2176,"url":2179,"urls":2514,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":2179,"epigraphUrl":-1},{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2516,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2518,"frontOptions":2519,"basicOptions":2520,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2521,"appearanceOptions":2522,"countries":2523,"notificationOptions":2524,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2531,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2525,"webOptions":2527,"title":2529,"body":2530},{"sendPush":8,"notificationButtons":2526},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2528},[],"Oportunidad en Málaga: estudio luminoso, amueblado y a estr","Estudio a estrenar en La Trinidad, Málaga por 199.900 euros",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2532,"category":-1,"agencies":2533,"adsTypes":2534,"format":241,"variant":1504},"COL_Vsedeno",[],[],{"updateDate":2536,"createDate":2537,"releaseDate":2538,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T16:52:39.000Z"],["Date","2026-02-02T15:38:11.000Z"],["Date","2026-02-02T16:52:39.000Z"],[2540,2542,2548],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2541,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2543,"id":2544,"originalId":2545,"title":2543,"url":2546,"urls":2547,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"Vivienda en Málaga","f7a54554-c0ef-33a6-adf8-f3e8252784e7","REGIONALES_1527915","/vivienda-en-malaga/",{"mainUrl":2546,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2086,"id":2087,"originalId":2088,"title":2086,"url":2089,"urls":2549,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":2089,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2553,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2554,"contentId":2555,"title":2556,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2557,"urls":2576,"url":2577,"sponsorship":2578,"authors":2579,"signature":2590,"photoSignature":2591,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2592,"tags":2593,"hyperlocalisms":2612,"options":2620,"externalOptions":-1,"dates":2638,"player":-1,"originalId":2555,"liveOptions":-1,"epigraph":2642,"photoDescription":-1,"sections":2643,"relatedContents":2646,"kicker":2647,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"6a177675-6d3e-3cc7-abb2-11d2d2b5490b","126368851","Del canto de los monjes a la pista de baile: el convento franciscano de Málaga que fue discoteca",[2558,2567],{"width":455,"url":2559,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2560,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/567c59cb-97e4-4e47-a702-30b9e0a0a1a6_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x1125y562.jpg",[2561,2564],{"width":541,"url":2562,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2563,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/567c59cb-97e4-4e47-a702-30b9e0a0a1a6_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x1125y562.jpg",[],{"width":548,"url":2565,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2566,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/567c59cb-97e4-4e47-a702-30b9e0a0a1a6_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x1125y562.jpg",[],{"width":554,"url":2568,"height":1617,"quality":72,"childPhotoClippings":2569,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/567c59cb-97e4-4e47-a702-30b9e0a0a1a6_media-libre-aspect-ratio_default_0_x1125y562.jpg",[2570,2573],{"width":541,"url":2571,"height":2113,"quality":560,"childPhotoClippings":2572,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/567c59cb-97e4-4e47-a702-30b9e0a0a1a6_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x1125y562.jpg",[],{"width":548,"url":2574,"height":2117,"quality":560,"childPhotoClippings":2575,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/567c59cb-97e4-4e47-a702-30b9e0a0a1a6_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x1125y562.jpg",[],{"mainUrl":2577,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/canto-monjes-pista-baile-convento-discoteca-malaga-126368851.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2580],{"name":2581,"id":2582,"originalId":2583,"title":2581,"url":2584,"image":2585,"description":2586,"authorInformation":2587,"active":16,"urls":2589},"Chaima Laghrissi","83b1e26c-59f1-374a-977d-ab7245f3ccb3","1686004","/autores/chaima-laghrissi.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d3445a28-aa64-4ea0-9348-109a6d65ac34_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Comencé mi carrera periodística en 2019 en La Opinión de Málaga. Posteriormente, me adentré en el periodismo gastronómico en el diario ABC, para luego continuar en La Opinión como redactora especializada en SEO, Educación y Gastronomía. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital por Next IBS - International Business School. \u003C/p>",{"position":2588,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactora SEO",{"mainUrl":2584,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":532,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[2594,2600,2606],{"name":2595,"id":2596,"originalId":2597,"title":2595,"url":2598,"urls":2599,"active":16},"espacio","9d0849f2-b9e6-3817-b370-f85fb493e05a","REGIONALES_1262885","/tags/espacio/",{"mainUrl":2598,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2601,"id":2602,"originalId":2603,"title":2601,"url":2604,"urls":2605,"active":16},"Iglesia","75867639-8aff-3503-b6d8-99532a38ca32","REGIONALES_1263761","/tags/iglesia/",{"mainUrl":2604,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2607,"id":2608,"originalId":2609,"title":2607,"url":2610,"urls":2611,"active":16},"Zara","ed51c8bc-405b-3208-911b-f2a8d5c68d66","REGIONALES_1267866","/tags/zara/",{"mainUrl":2610,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2613,2615],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2614,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":2616,"id":2617,"originalId":2618,"title":2616,"url":-1,"urls":2619,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Cañete la Real","bf204451-be22-3e6b-a66c-60942c71f0dd","REGIONALES_18532",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2621,"frontOptions":2622,"basicOptions":2623,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2624,"appearanceOptions":2625,"countries":2626,"notificationOptions":2627,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2634,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2628,"webOptions":2630,"title":2632,"body":2633},{"sendPush":8,"notificationButtons":2629},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2631},[],"Del canto de los monjes a la pista de baile: el convento fra","La Junta ha concedido una subvención de casi 100.000 euros para su transformación en un nuevo espacio cultural",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2635,"category":-1,"agencies":2636,"adsTypes":2637,"format":1503,"variant":1504},"chaima",[],[],{"updateDate":2639,"createDate":2640,"releaseDate":2641,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T16:49:49.000Z"],["Date","2026-02-02T15:39:41.000Z"],["Date","2026-02-02T16:49:49.000Z"],"Patrimonio",[2644],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2645,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2649,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2650,"contentId":2651,"title":2652,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2653,"urls":2675,"url":2676,"sponsorship":2677,"authors":2678,"signature":-1,"photoSignature":2691,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2693,"tags":2694,"hyperlocalisms":2732,"options":2735,"externalOptions":-1,"dates":2753,"player":-1,"originalId":2651,"liveOptions":-1,"epigraph":2757,"photoDescription":-1,"sections":2758,"relatedContents":2761,"kicker":2762,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"7952590c-c0db-343a-bcbe-6429131367ed","126368797","De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el increíble origen de la panadería que nació hace 150 años entre establos",[2654,2663],{"width":455,"url":2655,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2656,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fdb6ec85-12fe-4872-839f-c166b893d143_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x502y185.jpg",[2657,2660],{"width":541,"url":2658,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2659,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fdb6ec85-12fe-4872-839f-c166b893d143_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x502y185.jpg",[],{"width":548,"url":2661,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2662,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fdb6ec85-12fe-4872-839f-c166b893d143_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x502y185.jpg",[],{"width":554,"url":2664,"height":2665,"quality":72,"childPhotoClippings":2666,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fdb6ec85-12fe-4872-839f-c166b893d143_media-libre-aspect-ratio_default_0_x502y185.jpg","536",[2667,2671],{"width":541,"url":2668,"height":2669,"quality":560,"childPhotoClippings":2670,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fdb6ec85-12fe-4872-839f-c166b893d143_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x502y185.jpg","520",[],{"width":548,"url":2672,"height":2673,"quality":560,"childPhotoClippings":2674,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fdb6ec85-12fe-4872-839f-c166b893d143_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x502y185.jpg","260",[],{"mainUrl":2676,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/amasar-yegua-favorita-malaga-increible-origen-panaderia-nacio-entre-establos-serrano-dv-126368797.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2679],{"name":2680,"id":2681,"originalId":2682,"title":2680,"url":2683,"image":2684,"description":2685,"authorInformation":2686,"active":16,"urls":2690},"Sarai Bausán García","442f3288-8d56-3cf3-b9eb-d80f00bb7d9f","2104935","/autores/sarai-bausan-garcia.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/67fa9fb2-ed06-44d0-980b-17bd7b8ea4dd_source-aspect-ratio_320w_0.jpeg","\u003Cp>Su labor se centra en detectar historias de alto interés social y elaborar las mejores guías de Ocio, Gastronomía y planes culturales. Su objetivo es conectar con las audiencias digitales ofreciendo información útil, práctica y actualizada para disfrutar del tiempo libre y el estilo de vida en la región.\u003C/p>\u003Cp>Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga, aporta una sólida trayectoria en medios locales y regionales. Antes de su etapa actual, fue gestora de portada en Diario de Mallorca y ejerció como responsable de Sanidad en el diario Ideal de Granada durante la pandemia de la Covid-19, una experiencia que avala su rigor informativo. Su perfil multimedia se completa con su paso por Extra Jaén y Granada Digital.\u003C/p>",{"position":2687,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":2688},"Periodista especializada en SEO y Tendencias de La Opinión de Málaga",{"facebookUsername":-1,"instagramUsername":-1,"linkedinUsername":-1,"twitterUsername":2689},"@Sarai_Bausan",{"mainUrl":2683,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2692,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Panadería Serrano",{"html":-1,"url":-1},[2695,2701,2707,2713,2719,2721,2726],{"name":2696,"id":2697,"originalId":2698,"title":2696,"url":2699,"urls":2700,"active":16},"pan","a4ffc5dd-fa8c-316f-b814-87a206eead9a","REGIONALES_1288569","/tags/pan/",{"mainUrl":2699,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2702,"id":2703,"originalId":2704,"title":2702,"url":2705,"urls":2706,"active":16},"panadería","eb5bccef-7bbf-3efe-8897-f64466c1ad63","REGIONALES_1406281","/tags/panaderia/",{"mainUrl":2705,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2708,"id":2709,"originalId":2710,"title":2708,"url":2711,"urls":2712,"active":16},"dulces","0f02cb74-e8c2-3b98-90cc-02e234d8ba62","REGIONALES_1296235","/tags/dulces/",{"mainUrl":2711,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2714,"id":2715,"originalId":2716,"title":2714,"url":2717,"urls":2718,"active":16},"Tradición","187c9157-50cc-3713-b8df-3c2b07ece283","REGIONALES_1430540","/tags/tradicion/",{"mainUrl":2717,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":27,"id":1051,"originalId":1052,"title":27,"url":1053,"urls":2720,"active":16},{"mainUrl":1053,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":237,"id":2722,"originalId":2723,"title":237,"url":2724,"urls":2725,"active":16},"87121e9c-ae82-3fbe-9c78-f4681270bcdf","REGIONALES_1263627","/tags/historia/",{"mainUrl":2724,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2727,"id":2728,"originalId":2729,"title":2727,"url":2730,"urls":2731,"active":16},"curiosidades","db5e6e45-57fe-38fa-941a-3061c51cd040","REGIONALES_1262308","/tags/curiosidades/",{"mainUrl":2730,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2733],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2734,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2736,"frontOptions":2737,"basicOptions":2738,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2739,"appearanceOptions":2740,"countries":2741,"notificationOptions":2742,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2749,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2743,"webOptions":2745,"title":2747,"body":2748},{"sendPush":8,"notificationButtons":2744},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2746},[],"De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el incr","Este negocio arrancó con los tararabuelos de los actuales dueños, que han mantenido la esencia de este histórico establecimiento",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2750,"category":-1,"agencies":2751,"adsTypes":2752,"format":241,"variant":1504},"sbausan",[],[],{"updateDate":2754,"createDate":2755,"releaseDate":2756,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T16:25:50.000Z"],["Date","2026-02-02T15:37:44.000Z"],["Date","2026-02-02T16:25:50.000Z"],"HISTORIA",[2759],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2760,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2764,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2765,"contentId":2766,"title":2767,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2768,"urls":2790,"url":2791,"sponsorship":2792,"authors":2793,"signature":-1,"photoSignature":2797,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2798,"tags":2799,"hyperlocalisms":2820,"options":2823,"externalOptions":-1,"dates":2840,"player":-1,"originalId":2766,"liveOptions":-1,"epigraph":2844,"photoDescription":-1,"sections":2845,"relatedContents":2852,"kicker":2853,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"cbbfb6b4-2e79-3856-be94-f82424040e4d","126370182","La malagueña Trops designa en asamblea general a David Sarmiento como nuevo presidente de la cooperativa",[2769,2778],{"width":455,"url":2770,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2771,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a628ddf9-97c1-4366-af2e-fcf6949ab68d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x750y315.jpg",[2772,2775],{"width":541,"url":2773,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2774,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a628ddf9-97c1-4366-af2e-fcf6949ab68d_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x750y315.jpg",[],{"width":548,"url":2776,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2777,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a628ddf9-97c1-4366-af2e-fcf6949ab68d_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x750y315.jpg",[],{"width":554,"url":2779,"height":2780,"quality":72,"childPhotoClippings":2781,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a628ddf9-97c1-4366-af2e-fcf6949ab68d_media-libre-aspect-ratio_default_0_x750y315.jpg","416",[2782,2786],{"width":541,"url":2783,"height":2784,"quality":560,"childPhotoClippings":2785,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a628ddf9-97c1-4366-af2e-fcf6949ab68d_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x750y315.jpg","403",[],{"width":548,"url":2787,"height":2788,"quality":560,"childPhotoClippings":2789,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a628ddf9-97c1-4366-af2e-fcf6949ab68d_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x750y315.jpg","202",[],{"mainUrl":2791,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/trops-designa-asamblea-general-david-sarmiento-presidente-malaga-126370182.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2794],{"name":2001,"id":2002,"originalId":2003,"title":2001,"url":2004,"image":2005,"description":2006,"authorInformation":2795,"active":16,"urls":2796},{"position":2008,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2004,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2011,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[2800,2806,2812,2814],{"name":2801,"id":2802,"originalId":2803,"title":2801,"url":2804,"urls":2805,"active":16},"Trops","22cbf94c-5c48-3be9-8c99-e43ac5e30072","REGIONALES_1600870","/tags/trops/",{"mainUrl":2804,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2807,"id":2808,"originalId":2809,"title":2807,"url":2810,"urls":2811,"active":16},"Presidencia","cf204630-3069-307f-bba0-28fce94250e7","REGIONALES_1810950","/tags/presidencia/",{"mainUrl":2810,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2045,"id":2046,"originalId":2047,"title":2045,"url":2048,"urls":2813,"active":16},{"mainUrl":2048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2815,"id":2816,"originalId":2817,"title":2815,"url":2818,"urls":2819,"active":16},"Formación","4b30d0b7-d778-31c9-96d1-51a7ab71180e","REGIONALES_1263233","/tags/formacion/",{"mainUrl":2818,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2821],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2822,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2824,"frontOptions":2825,"basicOptions":2826,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2827,"appearanceOptions":2828,"countries":2829,"notificationOptions":2830,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2837,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2831,"webOptions":2833,"title":2835,"body":2836},{"sendPush":8,"notificationButtons":2832},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2834},[],"La malagueña Trops designa en asamblea general a David Sarmi","El hasta ahora director técnico pasa a presidir la cooperativa en relevo de José Linares, que ha estado tres años al frente, en una decisión que se ha tomado de forma unánime",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2068,"category":-1,"agencies":2838,"adsTypes":2839,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":2841,"createDate":2842,"releaseDate":2843,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T16:25:36.000Z"],["Date","2026-02-02T16:16:47.000Z"],["Date","2026-02-02T16:22:57.000Z"],"Empresas",[2846,2848,2850],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2847,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2080,"id":2081,"originalId":2082,"title":2080,"url":2083,"urls":2849,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":2083,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2086,"id":2087,"originalId":2088,"title":2086,"url":2089,"urls":2851,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":2089,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2855,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":2856,"contentId":2857,"title":2858,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2859,"urls":2880,"url":2881,"sponsorship":2882,"authors":2883,"signature":2894,"photoSignature":2895,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2896,"tags":2897,"hyperlocalisms":2918,"options":2921,"externalOptions":-1,"dates":2939,"player":-1,"originalId":2857,"liveOptions":-1,"epigraph":2943,"photoDescription":-1,"sections":2944,"relatedContents":2947,"kicker":2948,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"848ee90f-172d-3676-bb87-4b0e131bd504","126369420","La EMT de Málaga abre una bolsa de empleo con 150 plazas para conductores y personal de repostado",[2860,2869],{"width":455,"url":2861,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2862,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9ec32488-f035-449c-a12e-d485a4cbab0b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[2863,2866],{"width":541,"url":2864,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2865,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9ec32488-f035-449c-a12e-d485a4cbab0b_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":2867,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2868,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9ec32488-f035-449c-a12e-d485a4cbab0b_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":2870,"height":2871,"quality":72,"childPhotoClippings":2872,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9ec32488-f035-449c-a12e-d485a4cbab0b_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","441",[2873,2877],{"width":541,"url":2874,"height":2875,"quality":560,"childPhotoClippings":2876,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9ec32488-f035-449c-a12e-d485a4cbab0b_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","428",[],{"width":548,"url":2878,"height":950,"quality":560,"childPhotoClippings":2879,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9ec32488-f035-449c-a12e-d485a4cbab0b_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":2881,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/emt-malaga-abre-bolsa-empleo-126369420.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2884],{"name":2885,"id":2886,"originalId":2887,"title":2885,"url":2888,"image":2889,"description":2890,"authorInformation":2891,"active":16,"urls":2893},"Ignacio A. Castillo","90653ffb-798a-3531-8e51-9ec88b9c9660","18011","/autores/ignacio-a-castillo.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/cf8f6ed5-145b-4890-aadb-204951ff0fcd_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Tras estudiar en Los Olivos, me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información y pertenezco a la cuarta promoción de periodistas de la UMA. Realicé prácticas en la cadena Ser, completando en la radio mi formación académica. En mi trayectoria profesional, he sido corresponsal del diario As en Málaga y desde 2001 soy redactor de La Opinión de Málaga. También he trabajado en televisión, dirigiendo y presentando un programa de actualidad cofrade, área en la que estoy especializado. En enero de 2005 centré mi tarea informativa en la educación en todos sus niveles, incluido el universitario, destacando la divulgación científica. En 2019 entré a formar parte del equipo de redactores y gestores de la edición digital. Y ahora me encargo de la actualidad municipal, centrada en la actividad del Ayuntamiento de Málaga.\u003C/p>",{"position":2892,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactor de política municipal",{"mainUrl":2888,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2011,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[2898,2900,2906,2912],{"name":2275,"id":2276,"originalId":2277,"title":2275,"url":2278,"urls":2899,"active":16},{"mainUrl":2278,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2901,"id":2902,"originalId":2903,"title":2901,"url":2904,"urls":2905,"active":16},"Bolsa de Empleo","0cd0bda0-f02d-3a9a-9e32-24b637ecb0f2","REGIONALES_1261441","/tags/bolsa-de-empleo/",{"mainUrl":2904,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2907,"id":2908,"originalId":2909,"title":2907,"url":2910,"urls":2911,"active":16},"sostenible","7144f5d7-abc0-3721-b9bd-3fe8a0deab31","REGIONALES_1339400","/tags/sostenible/",{"mainUrl":2910,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2913,"id":2914,"originalId":2915,"title":2913,"url":2916,"urls":2917,"active":16},"temporales","1dd478c7-7d27-3de5-92d3-508f71b99975","REGIONALES_1305477","/tags/temporales/",{"mainUrl":2916,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[2919],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":2920,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":2922,"frontOptions":2923,"basicOptions":2924,"adsOptions":-1,"premiumOptions":2925,"appearanceOptions":2926,"countries":2927,"notificationOptions":2928,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":2935,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":2929,"webOptions":2931,"title":2933,"body":2934},{"sendPush":8,"notificationButtons":2930},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":2932},[],"La EMT de Málaga abre una bolsa de empleo con 150 plazas par","La nueva bolsa de trabajo de la EMT, que estará vigente hasta 2027, se suma a las convocatorias desde 2022, que han permitido la incorporación de 140 trabajadores y el aumento de la plantilla",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2936,"category":-1,"agencies":2937,"adsTypes":2938,"format":241,"variant":1504},"icastillo",[],[],{"updateDate":2940,"createDate":2941,"releaseDate":2942,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T16:04:31.000Z"],["Date","2026-02-02T15:58:22.000Z"],["Date","2026-02-02T16:04:31.000Z"],"Laboral",[2945],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":2946,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":2950,"multimediaType":143,"contentType":141,"id":2951,"contentId":2952,"title":2953,"subtitle":2954,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":2955,"urls":2974,"url":2975,"sponsorship":2976,"authors":2977,"signature":2988,"photoSignature":2989,"qualityUrls":-1,"embedInfo":2990,"tags":2991,"hyperlocalisms":3035,"options":3038,"externalOptions":-1,"dates":3056,"player":-1,"originalId":2952,"liveOptions":-1,"epigraph":3060,"photoDescription":-1,"sections":3061,"relatedContents":3064,"kicker":3065,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"2d0560d3-db7f-32ff-a5fb-6a92bdfc7c88","126366122","Colocan la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga: “Ya no tiene vuelta atrás”","El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado que este nuevo centro será “el más moderno” de España y que su construcción movilizará una inversión global de 1.000 millones de euros",[2956,2965],{"width":455,"url":2957,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":2958,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26340c7e-2ae6-4a37-82c2-59edd559b2fe_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x1000y444.jpg",[2959,2962],{"width":541,"url":2960,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":2961,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26340c7e-2ae6-4a37-82c2-59edd559b2fe_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x1000y444.jpg",[],{"width":548,"url":2963,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":2964,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26340c7e-2ae6-4a37-82c2-59edd559b2fe_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x1000y444.jpg",[],{"width":554,"url":2966,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":2967,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26340c7e-2ae6-4a37-82c2-59edd559b2fe_media-libre-aspect-ratio_default_0_x1000y444.jpg",[2968,2971],{"width":541,"url":2969,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":2970,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26340c7e-2ae6-4a37-82c2-59edd559b2fe_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x1000y444.jpg",[],{"width":548,"url":2972,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":2973,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26340c7e-2ae6-4a37-82c2-59edd559b2fe_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x1000y444.jpg",[],{"mainUrl":2975,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/primera-piedra-hospital-virgen-esperanza-tercer-malaga-126366122.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[2978],{"name":2979,"id":2980,"originalId":2981,"title":2979,"url":2982,"image":2983,"description":2984,"authorInformation":2985,"active":16,"urls":2987},"Arancha Tejero","af4f6711-17aa-3ac1-acb9-fb4d9f6581c6","1825777","/autores/arancha-tejero.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/b2b76809-af6d-4226-ac54-ad39f33f2c44_source-aspect-ratio_320w_0.jpeg","\u003Cp>Graduada en Periodismo y en el Máster de Investigación sobre Medios de Comunicación, Audiencias y Práctica Profesional en Europa de la Universidad de Málaga \u003C/p>",{"position":2986,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactora de temas de sanidad y sociales",{"mainUrl":2982,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[2992,2998,3004,3009,3011,3017,3023,3029],{"name":2993,"id":2994,"originalId":2995,"title":2993,"url":2996,"urls":2997,"active":16},"sanidad","ef987274-83e2-381f-8c2b-1653b5c772e2","REGIONALES_1266785","/tags/sanidad/",{"mainUrl":2996,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2999,"id":3000,"originalId":3001,"title":2999,"url":3002,"urls":3003,"active":16},"primera piedra","df6dbe5b-d777-3bd8-ab4b-295ce8ea0d56","REGIONALES_1309154","/tags/primera-piedra/",{"mainUrl":3002,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":120,"id":3005,"originalId":3006,"title":120,"url":3007,"urls":3008,"active":16},"4d848c00-ae5a-328a-a76f-840f319e9218","REGIONALES_1322697","/tags/espana-2/",{"mainUrl":3007,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2141,"id":2142,"originalId":2143,"title":2141,"url":2144,"urls":3010,"active":16},{"mainUrl":2144,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":2144,"sourceUrl":-1},{"name":3012,"id":3013,"originalId":3014,"title":3012,"url":3015,"urls":3016,"active":16},"inversión","7a64399e-e413-3408-8cb3-47941dcddb4d","REGIONALES_1263905","/tags/inversion/",{"mainUrl":3015,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3018,"id":3019,"originalId":3020,"title":3018,"url":3021,"urls":3022,"active":16},"obras","ebe34080-9a82-3f51-8a45-c5eae05e356f","REGIONALES_1265652","/tags/obras/",{"mainUrl":3021,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3024,"id":3025,"originalId":3026,"title":3024,"url":3027,"urls":3028,"active":16},"tercer hospital","0c2ed64a-62f5-3ac7-840f-380f0ecf2b5b","REGIONALES_1603870","/tags/tercer-hospital/",{"mainUrl":3027,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3030,"id":3031,"originalId":3032,"title":3030,"url":3033,"urls":3034,"active":16},"Sanidad en Málaga","9c234f19-4e2e-34d7-b85b-802e404eca4f","REGIONALES_1266786","/tags/sanidad-en-malaga/",{"mainUrl":3033,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3036],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3037,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3039,"frontOptions":3040,"basicOptions":3041,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3042,"appearanceOptions":3043,"countries":3044,"notificationOptions":3045,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3052,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":16,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3046,"webOptions":3048,"title":3050,"body":3051},{"sendPush":8,"notificationButtons":3047},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3049},[],"Colocan la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanz","El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado que este nuevo centro será “el más moderno” de España y que movilizará una inversión global de 1.000 millones de euros",{"origin":-1,"type":-1,"editor":3053,"category":-1,"agencies":3054,"adsTypes":3055,"format":241,"variant":1504},"atejero",[],[],{"updateDate":3057,"createDate":3058,"releaseDate":3059,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T17:53:51.000Z"],["Date","2026-02-02T14:26:49.000Z"],["Date","2026-02-02T14:41:31.000Z"],"Sanidad",[3062],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3063,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3067,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":3068,"contentId":3069,"title":3070,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3071,"urls":3090,"url":3091,"sponsorship":3092,"authors":3093,"signature":3097,"photoSignature":3098,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3100,"tags":3101,"hyperlocalisms":3136,"options":3139,"externalOptions":-1,"dates":3156,"player":-1,"originalId":3069,"liveOptions":-1,"epigraph":3160,"photoDescription":-1,"sections":3161,"relatedContents":3164,"kicker":3165,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"dc1e4c95-4dfa-3167-a3fc-fdf85d4d9ccd","126364615","Más suelo hotelero en el Este de Málaga: Urbanismo reactiva la operación de la Bobby Logan",[3072,3081],{"width":455,"url":3073,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3074,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1db80b76-56ff-4c74-9e0a-51da1ff0e78f_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[3075,3078],{"width":541,"url":3076,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3077,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1db80b76-56ff-4c74-9e0a-51da1ff0e78f_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":3079,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3080,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1db80b76-56ff-4c74-9e0a-51da1ff0e78f_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":3082,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":3083,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1db80b76-56ff-4c74-9e0a-51da1ff0e78f_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[3084,3087],{"width":541,"url":3085,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":3086,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1db80b76-56ff-4c74-9e0a-51da1ff0e78f_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":3088,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":3089,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1db80b76-56ff-4c74-9e0a-51da1ff0e78f_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":3091,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/suelo-hotelero-malaga-urbanismo-reactiva-demolicion-bobby-logan-discoteca-126364615.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[3094],{"name":2885,"id":2886,"originalId":2887,"title":2885,"url":2888,"image":2889,"description":2890,"authorInformation":3095,"active":16,"urls":3096},{"position":2892,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2888,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":3099,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"ARCINIEGA",{"html":-1,"url":-1},[3102,3108,3114,3120,3126,3128,3134],{"name":3103,"id":3104,"originalId":3105,"title":3103,"url":3106,"urls":3107,"active":16},"PGOU","05d904e6-c590-3f41-9c16-caf767c11887","REGIONALES_1266045","/tags/pgou/",{"mainUrl":3106,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3109,"id":3110,"originalId":3111,"title":3109,"url":3112,"urls":3113,"active":16},"Pedregalejo","cb7d8c82-1eef-3f73-bb58-2bbac5c9b3ea","REGIONALES_1265954","/tags/pedregalejo/",{"mainUrl":3112,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3115,"id":3116,"originalId":3117,"title":3115,"url":3118,"urls":3119,"active":16},"Suelo","32d740a3-c05e-3fcb-af29-061e31fa45de","REGIONALES_1267151","/tags/suelo/",{"mainUrl":3118,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3121,"id":3122,"originalId":3123,"title":3121,"url":3124,"urls":3125,"active":16},"Antigua","b6adb626-b486-3e80-b8f4-43c039baeae3","REGIONALES_1260952","/tags/antigua/",{"mainUrl":3124,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1909,"id":1910,"originalId":1911,"title":1909,"url":1912,"urls":3127,"active":16},{"mainUrl":1912,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3129,"id":3130,"originalId":3131,"title":3129,"url":3132,"urls":3133,"active":16},"Juan Sebastián Elcano","f6d52520-c592-33ed-bcd4-ad14803968c7","REGIONALES_1264380","/tags/juan-sebastian-elcano/",{"mainUrl":3132,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1921,"id":1922,"originalId":1923,"title":1921,"url":1924,"urls":3135,"active":16},{"mainUrl":1924,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3137],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3138,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3140,"frontOptions":3141,"basicOptions":3142,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3143,"appearanceOptions":3144,"countries":3145,"notificationOptions":3146,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3153,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3147,"webOptions":3149,"title":3151,"body":3152},{"sendPush":8,"notificationButtons":3148},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3150},[],"Más suelo hotelero en el Este de Málaga: Urbanismo reactiva ","La Junta de Gobierno Local admite a trámite un estudio urbanístico que cambia el uso para derribar el histórico edificio del cine Lope de Vega, mientras vecinos de Pedregalejo reclaman su conservación como equipamiento cultural",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2936,"category":-1,"agencies":3154,"adsTypes":3155,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":3157,"createDate":3158,"releaseDate":3159,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T14:06:36.000Z"],["Date","2026-02-02T13:46:10.000Z"],["Date","2026-02-02T14:06:36.000Z"],"Urbanismo",[3162],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3163,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3167,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":3168,"contentId":3169,"title":3170,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3171,"urls":3190,"url":3191,"sponsorship":3192,"authors":3193,"signature":-1,"photoSignature":3197,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3198,"tags":3199,"hyperlocalisms":3234,"options":3237,"externalOptions":-1,"dates":3254,"player":-1,"originalId":3169,"liveOptions":-1,"epigraph":3258,"photoDescription":-1,"sections":3259,"relatedContents":3264,"kicker":3265,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"3481b235-2fc3-32b7-b8d2-e3c3b4490bea","126363083","El turismo de Málaga saca pecho en el salón H&T y llama a los jóvenes: \"Proporciona una maestría que es un pasaporte para cualquier lugar del mundo\"",[3172,3181],{"width":455,"url":3173,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3174,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2d21f46a-0bd4-45af-9804-d227e60b929b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x750y333.jpg",[3175,3178],{"width":541,"url":3176,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3177,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2d21f46a-0bd4-45af-9804-d227e60b929b_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x750y333.jpg",[],{"width":548,"url":3179,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3180,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2d21f46a-0bd4-45af-9804-d227e60b929b_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x750y333.jpg",[],{"width":554,"url":3182,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":3183,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2d21f46a-0bd4-45af-9804-d227e60b929b_media-libre-aspect-ratio_default_0_x750y333.jpg",[3184,3187],{"width":541,"url":3185,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":3186,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2d21f46a-0bd4-45af-9804-d227e60b929b_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x750y333.jpg",[],{"width":548,"url":3188,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":3189,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2d21f46a-0bd4-45af-9804-d227e60b929b_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x750y333.jpg",[],{"mainUrl":3191,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/turismo-malaga-salon-h-t-empleo-jovenes-malaga-126363083.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[3194],{"name":2001,"id":2002,"originalId":2003,"title":2001,"url":2004,"image":2005,"description":2006,"authorInformation":3195,"active":16,"urls":3196},{"position":2008,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2004,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[3200,3206,3208,3210,3216,3222,3228],{"name":3201,"id":3202,"originalId":3203,"title":3201,"url":3204,"urls":3205,"active":16},"hostelería","0f350892-725d-3e45-94bc-bf8fad2d26ae","REGIONALES_1263676","/tags/hosteleria/",{"mainUrl":3204,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2141,"id":2142,"originalId":2143,"title":2141,"url":2144,"urls":3207,"active":16},{"mainUrl":2144,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":2144,"sourceUrl":-1},{"name":1927,"id":1928,"originalId":1929,"title":1927,"url":1930,"urls":3209,"active":16},{"mainUrl":1930,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3211,"id":3212,"originalId":3213,"title":3211,"url":3214,"urls":3215,"active":16},"empleo","75d1da0b-93c5-3c38-8bcb-c21419a5ec18","REGIONALES_1262792","/tags/empleo/",{"mainUrl":3214,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3217,"id":3218,"originalId":3219,"title":3217,"url":3220,"urls":3221,"active":16},"innovación","ab96bdde-3112-32d7-a210-471da486ac34","REGIONALES_1263866","/tags/innovacion/",{"mainUrl":3220,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3223,"id":3224,"originalId":3225,"title":3223,"url":3226,"urls":3227,"active":16},"Empresarios","fcaafa1c-3487-32e7-93d5-2922ed04257c","REGIONALES_1350750","/tags/empresarios/",{"mainUrl":3226,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3229,"id":3230,"originalId":3231,"title":3229,"url":3232,"urls":3233,"active":16},"jóvenes","67f8e2dd-a814-31f6-9e6f-307efe3d1dcb","REGIONALES_1264324","/tags/jovenes/",{"mainUrl":3232,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3235],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3236,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3238,"frontOptions":3239,"basicOptions":3240,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3241,"appearanceOptions":3242,"countries":3243,"notificationOptions":3244,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3251,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3245,"webOptions":3247,"title":3249,"body":3250},{"sendPush":8,"notificationButtons":3246},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3248},[],"El turismo de Málaga saca pecho en el salón H&T y llama a lo","Málaga cuenta con más de 152.000 personas empleadas en el sector, casi la mitad en el ámbito de la restauración - La Junta anuncia ayudas Pymet para la hostelería , con hasta 200.000 euros por negocio",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2068,"category":-1,"agencies":3252,"adsTypes":3253,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":3255,"createDate":3256,"releaseDate":3257,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T15:26:38.000Z"],["Date","2026-02-02T13:20:09.000Z"],["Date","2026-02-02T13:59:15.000Z"],"Salón de Innovación en Hostelería (H&T)",[3260,3262],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3261,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1857,"id":1858,"originalId":1859,"title":1857,"url":1860,"urls":3263,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1860,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3267,"multimediaType":619,"contentType":143,"id":3268,"contentId":3269,"title":3270,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3271,"urls":3291,"url":3292,"sponsorship":3293,"authors":3294,"signature":3302,"photoSignature":-1,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3303,"tags":3304,"hyperlocalisms":3321,"options":3324,"externalOptions":-1,"dates":3345,"player":3349,"originalId":3269,"liveOptions":-1,"epigraph":-1,"photoDescription":-1,"sections":3377,"relatedContents":3380,"kicker":3381,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"dce4bffe-eff3-33ea-bf0f-eafb11985971","126362036","Inauguración de H&T, Salón de Innovación en Hostelería en el Palacio de Ferias de Málaga",[3272,3281],{"width":1615,"url":3273,"height":1617,"quality":1618,"childPhotoClippings":3274,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_16-9-aspect-ratio_default_0_x960y360.jpg",[3275,3278],{"width":541,"url":3276,"height":862,"quality":72,"childPhotoClippings":3277,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_16-9-aspect-ratio_640w_0_x960y360.jpg",[],{"width":548,"url":3279,"height":838,"quality":72,"childPhotoClippings":3280,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_16-9-aspect-ratio_320w_0_x960y360.jpg",[],{"width":554,"url":3282,"height":3283,"quality":72,"childPhotoClippings":3284,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_media-libre-aspect-ratio_default_0_x960y360.jpg","371",[3285,3288],{"width":541,"url":3286,"height":862,"quality":560,"childPhotoClippings":3287,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x960y360.jpg",[],{"width":548,"url":3289,"height":838,"quality":560,"childPhotoClippings":3290,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x960y360.jpg",[],{"mainUrl":3292,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/inauguracion-h-t-salon-innovacion-126362036.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[3295],{"name":2129,"id":3296,"originalId":3297,"title":2129,"url":3298,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":3299,"active":16,"urls":3301},"df59570f-6a17-3271-8cc5-f9bff7cc3dbe","1800961","/autores/alex-zea.html",{"position":3300,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Fotógrafo",{"mainUrl":3298,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[3305,3307,3309,3315],{"name":3201,"id":3202,"originalId":3203,"title":3201,"url":3204,"urls":3306,"active":16},{"mainUrl":3204,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3217,"id":3218,"originalId":3219,"title":3217,"url":3220,"urls":3308,"active":16},{"mainUrl":3220,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3310,"id":3311,"originalId":3312,"title":3310,"url":3313,"urls":3314,"active":16},"ferias","9ef5ee65-4069-308e-9f58-347c5ea8f1dd","REGIONALES_1263097","/tags/ferias/",{"mainUrl":3313,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3316,"id":3317,"originalId":3318,"title":3316,"url":3319,"urls":3320,"active":16},"Palacio","d151a4c8-13fd-3ba8-9784-3d9ee770b4ac","REGIONALES_1755522","/tags/palacio/",{"mainUrl":3319,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3322],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3323,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3325,"frontOptions":3326,"basicOptions":3327,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3328,"appearanceOptions":3329,"countries":3330,"notificationOptions":3331,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3338,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":8,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3332,"webOptions":3334,"title":3336,"body":3337},{"sendPush":8,"notificationButtons":3333},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3335},[],"Inauguración de H&T, Salón de Innovación en Hostelería en el","Este lunes ha tenido lugar en el FYCMA la jornada inaugural del Salón de Innovación en Hostelería",{"origin":3339,"type":3340,"editor":3341,"category":-1,"agencies":3342,"adsTypes":3343,"format":-1,"variant":-1},"propios","redaccion","lrubio",[],[3344],"Propios_Redaccion",{"updateDate":3346,"createDate":3347,"releaseDate":3348,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T13:16:54.000Z"],["Date","2026-02-02T13:10:29.000Z"],["Date","2026-02-02T13:16:54.000Z"],{"qualityUrls":-1,"title":3270,"compliant":8,"disableAdvertising":8,"id":3268,"sourceImage":3282,"photoClippings":3350,"tags":3363,"hyperlocalisms":3372,"videoUrl":-1,"authors":3373},[3351,3357],{"width":1615,"url":3273,"height":1617,"quality":1618,"childPhotoClippings":3352,"type":546,"cropped":8},[3353,3355],{"width":541,"url":3276,"height":862,"quality":72,"childPhotoClippings":3354,"type":546,"cropped":8},[],{"width":548,"url":3279,"height":838,"quality":72,"childPhotoClippings":3356,"type":546,"cropped":8},[],{"width":554,"url":3282,"height":3283,"quality":72,"childPhotoClippings":3358,"type":552,"cropped":8},[3359,3361],{"width":541,"url":3286,"height":862,"quality":560,"childPhotoClippings":3360,"type":546,"cropped":8},[],{"width":548,"url":3289,"height":838,"quality":560,"childPhotoClippings":3362,"type":546,"cropped":8},[],[3364,3366,3368,3370],{"name":3201,"id":3202,"originalId":3203,"title":3201,"url":3204,"urls":3365,"active":16},{"mainUrl":3204,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3217,"id":3218,"originalId":3219,"title":3217,"url":3220,"urls":3367,"active":16},{"mainUrl":3220,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3310,"id":3311,"originalId":3312,"title":3310,"url":3313,"urls":3369,"active":16},{"mainUrl":3313,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3316,"id":3317,"originalId":3318,"title":3316,"url":3319,"urls":3371,"active":16},{"mainUrl":3319,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],[3374],{"name":2129,"id":3296,"originalId":3297,"title":2129,"url":3298,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":3375,"active":16,"urls":3376},{"position":3300,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":3298,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3378],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3379,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":-1,"text":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3383,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":3384,"contentId":3385,"title":3386,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3387,"urls":3406,"url":3407,"sponsorship":3408,"authors":3409,"signature":-1,"photoSignature":3414,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3416,"tags":3417,"hyperlocalisms":3475,"options":3483,"externalOptions":-1,"dates":3500,"player":-1,"originalId":3385,"liveOptions":-1,"epigraph":3504,"photoDescription":-1,"sections":3505,"relatedContents":3508,"kicker":3509,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"8797c26a-0a1d-3f59-ba94-020c8546fae2","126355597","Ni en Roma ni en Mérida: el pueblo de Málaga que esconde un mosaico del siglo III único en Andalucía",[3388,3397],{"width":455,"url":3389,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3390,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2f4ccc48-d51e-416a-a0a3-36470f9665c8_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x800y355.jpg",[3391,3394],{"width":541,"url":3392,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3393,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2f4ccc48-d51e-416a-a0a3-36470f9665c8_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x800y355.jpg",[],{"width":548,"url":3395,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3396,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2f4ccc48-d51e-416a-a0a3-36470f9665c8_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x800y355.jpg",[],{"width":554,"url":3398,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":3399,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2f4ccc48-d51e-416a-a0a3-36470f9665c8_media-libre-aspect-ratio_default_0_x800y355.jpg",[3400,3403],{"width":541,"url":3401,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":3402,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2f4ccc48-d51e-416a-a0a3-36470f9665c8_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x800y355.jpg",[],{"width":548,"url":3404,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":3405,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2f4ccc48-d51e-416a-a0a3-36470f9665c8_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x800y355.jpg",[],{"mainUrl":3407,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/roma-merida-pueblo-malaga-esconde-mosaico-siglo-iii-unico-andalucia-mejor-conservado-villa-antiopa-dv-126355597.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[3410],{"name":2680,"id":2681,"originalId":2682,"title":2680,"url":2683,"image":2684,"description":2685,"authorInformation":3411,"active":16,"urls":3413},{"position":2687,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":3412},{"facebookUsername":-1,"instagramUsername":-1,"linkedinUsername":-1,"twitterUsername":2689},{"mainUrl":2683,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3415,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Ayuntamiento de Rincón de la Victoria",{"html":-1,"url":-1},[3418,3424,3429,3435,3437,3443,3449,3455,3457,3463,3469],{"name":3419,"id":3420,"originalId":3421,"title":3419,"url":3422,"urls":3423,"active":16},"Torre de Benagalbón","f2873e19-61bb-3498-90ab-74e31c40aa19","REGIONALES_1267396","/tags/torre-de-benagalbon/",{"mainUrl":3422,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3415,"id":3425,"originalId":3426,"title":3415,"url":3427,"urls":3428,"active":16},"02d9f80a-c416-31d7-9967-4ebc7c32a2f2","REGIONALES_1261212","/tags/ayuntamiento-de-rincon-de-la-victoria/",{"mainUrl":3427,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3430,"id":3431,"originalId":3432,"title":3430,"url":3433,"urls":3434,"active":16},"Roma","c4264711-e28b-3ad7-ba14-742ce9b729f6","REGIONALES_1266644","/tags/roma/",{"mainUrl":3433,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2141,"id":2142,"originalId":2143,"title":2141,"url":2144,"urls":3436,"active":16},{"mainUrl":2144,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":2144,"sourceUrl":-1},{"name":3438,"id":3439,"originalId":3440,"title":3438,"url":3441,"urls":3442,"active":16},"Horario","deb5f3a7-0c7b-35d7-bd2a-adcf08700337","REGIONALES_1263655","/tags/horario/",{"mainUrl":3441,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3444,"id":3445,"originalId":3446,"title":3444,"url":3447,"urls":3448,"active":16},"Rincón","aaa9d0e3-4a85-3d0e-ab4f-7c22c526ab69","REGIONALES_1356696","/tags/rincon/",{"mainUrl":3447,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3450,"id":3451,"originalId":3452,"title":3450,"url":3453,"urls":3454,"active":16},"Rincón de la Victoria","fa55e694-65f5-33c0-b3ec-7b80c434304d","REGIONALES_1604293","/tags/rincon-de-la-victoria/",{"mainUrl":3453,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":27,"id":1051,"originalId":1052,"title":27,"url":1053,"urls":3456,"active":16},{"mainUrl":1053,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3458,"id":3459,"originalId":3460,"title":3458,"url":3461,"urls":3462,"active":16},"yacimientos","28b1064b-617d-32c9-9eb9-255a2d61f19b","REGIONALES_1300029","/tags/yacimientos/",{"mainUrl":3461,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3464,"id":3465,"originalId":3466,"title":3464,"url":3467,"urls":3468,"active":16},"Yacimiento","0444b47a-ffa3-395e-aa43-25ae738ef9af","REGIONALES_1654632","/tags/yacimiento/",{"mainUrl":3467,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3470,"id":3471,"originalId":3472,"title":3470,"url":3473,"urls":3474,"active":16},"Villa Antiopa","7c2b880b-39bb-3b92-a9ed-2dc25bdcd937","REGIONALES_1764929","/tags/villa-antiopa/",{"mainUrl":3473,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3476,3478],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3477,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":3450,"id":3479,"originalId":3480,"title":3450,"url":3481,"urls":3482,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"46d10a61-7c41-3d90-a542-6d3382b35fc4","REGIONALES_18540","/axarquia/rincon-de-la-victoria/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":3481,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3484,"frontOptions":3485,"basicOptions":3486,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3487,"appearanceOptions":3488,"countries":3489,"notificationOptions":3490,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3497,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3491,"webOptions":3493,"title":3495,"body":3496},{"sendPush":8,"notificationButtons":3492},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3494},[],"Ni en Roma ni en Mérida: el pueblo de Málaga que esconde un ","Este yacimiento se ha convertido en el complejo arquitectónico mejor conservado de toda España",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2750,"category":-1,"agencies":3498,"adsTypes":3499,"format":1503,"variant":1504},[],[],{"updateDate":3501,"createDate":3502,"releaseDate":3503,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T12:45:49.000Z"],["Date","2026-02-02T11:36:51.000Z"],["Date","2026-02-02T12:45:49.000Z"],"PATRIMONIO",[3506],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3507,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3511,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":3512,"contentId":3513,"title":3514,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3515,"urls":3534,"url":3535,"sponsorship":3536,"authors":3537,"signature":3541,"photoSignature":3542,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3544,"tags":3545,"hyperlocalisms":3585,"options":3588,"externalOptions":-1,"dates":3605,"player":-1,"originalId":3513,"liveOptions":-1,"epigraph":2943,"photoDescription":-1,"sections":3609,"relatedContents":3612,"kicker":3613,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"fd6b5d64-1e34-3d82-be43-c8a0f87f1833","126359135","Con Málaga respalda la huelga indefinida en EMASA y exige al Ayuntamiento que intervenga para desbloquear el conflicto",[3516,3525],{"width":455,"url":3517,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3518,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f938438f-4fcd-4f47-822e-37973c7b0fcf_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x900y450.jpg",[3519,3522],{"width":541,"url":3520,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3521,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f938438f-4fcd-4f47-822e-37973c7b0fcf_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x900y450.jpg",[],{"width":548,"url":3523,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3524,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f938438f-4fcd-4f47-822e-37973c7b0fcf_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x900y450.jpg",[],{"width":554,"url":3526,"height":1617,"quality":72,"childPhotoClippings":3527,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f938438f-4fcd-4f47-822e-37973c7b0fcf_media-libre-aspect-ratio_default_0_x900y450.jpg",[3528,3531],{"width":541,"url":3529,"height":2113,"quality":560,"childPhotoClippings":3530,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f938438f-4fcd-4f47-822e-37973c7b0fcf_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x900y450.jpg",[],{"width":548,"url":3532,"height":2117,"quality":560,"childPhotoClippings":3533,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f938438f-4fcd-4f47-822e-37973c7b0fcf_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x900y450.jpg",[],{"mainUrl":3535,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/con-malaga-respalda-huelga-indefinida-emasa-saneamiento-126359135.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[3538],{"name":2885,"id":2886,"originalId":2887,"title":2885,"url":2888,"image":2889,"description":2890,"authorInformation":3539,"active":16,"urls":3540},{"position":2892,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2888,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":3543,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Con Málaga",{"html":-1,"url":-1},[3546,3552,3554,3560,3566,3572,3574,3580],{"name":3547,"id":3548,"originalId":3549,"title":3547,"url":3550,"urls":3551,"active":16},"Emasa","f9ae3ad4-0ea2-31a7-8663-6fb026c3b1c2","REGIONALES_1262772","/tags/emasa/",{"mainUrl":3550,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2269,"id":2270,"originalId":2271,"title":2269,"url":2272,"urls":3553,"active":16},{"mainUrl":2272,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3555,"id":3556,"originalId":3557,"title":3555,"url":3558,"urls":3559,"active":16},"Ayuntamiento","1d5abcd2-4918-3ccf-a53c-5ac33a7d8600","REGIONALES_1780126","/tags/ayuntamiento/",{"mainUrl":3558,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3561,"id":3562,"originalId":3563,"title":3561,"url":3564,"urls":3565,"active":16},"Plantilla","8876ed01-7d53-32c9-8d6a-ef5682dad908","REGIONALES_1420461","/tags/plantilla/",{"mainUrl":3564,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3567,"id":3568,"originalId":3569,"title":3567,"url":3570,"urls":3571,"active":16},"saneamiento","d76acc4f-a62f-3622-8b9c-bad46f480e05","REGIONALES_1287631","/tags/saneamiento/",{"mainUrl":3570,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2815,"id":2816,"originalId":2817,"title":2815,"url":2818,"urls":3573,"active":16},{"mainUrl":2818,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3575,"id":3576,"originalId":3577,"title":3575,"url":3578,"urls":3579,"active":16},"CGT","8e65cd00-94bd-3681-a3e5-9971ce7cf4a5","REGIONALES_1434937","/tags/cgt/",{"mainUrl":3578,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3543,"id":3581,"originalId":3582,"title":3543,"url":3583,"urls":3584,"active":16},"547a11fa-c287-3366-82cc-829353eecf8c","REGIONALES_1842467","/tags/con-malaga/",{"mainUrl":3583,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3586],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3587,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3589,"frontOptions":3590,"basicOptions":3591,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3592,"appearanceOptions":3593,"countries":3594,"notificationOptions":3595,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3602,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3596,"webOptions":3598,"title":3600,"body":3601},{"sendPush":8,"notificationButtons":3597},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3599},[],"Con Málaga respalda la huelga indefinida en EMASA y exige al","La CGT ha convocado una huelga indefinida en el servicio de redes de saneamiento, con movilizaciones diarias y concentraciones, tras el fracaso de las negociaciones por sueldos congelados y la falta de medios",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2936,"category":-1,"agencies":3603,"adsTypes":3604,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":3606,"createDate":3607,"releaseDate":3608,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T12:41:45.000Z"],["Date","2026-02-02T12:31:50.000Z"],["Date","2026-02-02T12:41:45.000Z"],[3610],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3611,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3615,"multimediaType":143,"contentType":141,"id":3616,"contentId":3617,"title":3618,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3619,"urls":3641,"url":3642,"sponsorship":3643,"authors":3644,"signature":-1,"photoSignature":3648,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3649,"tags":3650,"hyperlocalisms":3669,"options":3672,"externalOptions":-1,"dates":3689,"player":-1,"originalId":3617,"liveOptions":-1,"epigraph":1857,"photoDescription":-1,"sections":3693,"relatedContents":3698,"kicker":3699,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"205b1d38-b8a2-3ccd-8ebe-937e6c9ed6b7","126358217","El sector turístico de Málaga percibe impacto de afluencia de viajeros por la supresión del AVE y pide \"recuperar la confianza\" del usuario",[3620,3629,3635],{"width":455,"url":3621,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3622,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x960y360.jpg",[3623,3626],{"width":541,"url":3624,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3625,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x960y360.jpg",[],{"width":548,"url":3627,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3628,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8acec695-b760-49a8-81e9-87935133ca40_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x960y360.jpg",[],{"width":1615,"url":3273,"height":1617,"quality":1618,"childPhotoClippings":3630,"type":546,"cropped":8},[3631,3633],{"width":541,"url":3276,"height":862,"quality":72,"childPhotoClippings":3632,"type":546,"cropped":8},[],{"width":548,"url":3279,"height":838,"quality":72,"childPhotoClippings":3634,"type":546,"cropped":8},[],{"width":554,"url":3282,"height":3283,"quality":72,"childPhotoClippings":3636,"type":552,"cropped":8},[3637,3639],{"width":541,"url":3286,"height":862,"quality":560,"childPhotoClippings":3638,"type":546,"cropped":8},[],{"width":548,"url":3289,"height":838,"quality":560,"childPhotoClippings":3640,"type":546,"cropped":8},[],{"mainUrl":3642,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/sector-turistico-malaga-percibe-impacto-viajeros-ave-126358217.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[3645],{"name":2001,"id":2002,"originalId":2003,"title":2001,"url":2004,"image":2005,"description":2006,"authorInformation":3646,"active":16,"urls":3647},{"position":2008,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2004,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2129,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[3651,3653,3659,3661,3667],{"name":1039,"id":1040,"originalId":1041,"title":1039,"url":1042,"urls":3652,"active":16},{"mainUrl":1042,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3654,"id":3655,"originalId":3656,"title":3654,"url":3657,"urls":3658,"active":16},"AVE","300b46b9-9aaa-3d62-ada1-345fdc3fe080","REGIONALES_1261182","/tags/ave/",{"mainUrl":3657,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1927,"id":1928,"originalId":1929,"title":1927,"url":1930,"urls":3660,"active":16},{"mainUrl":1930,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3662,"id":3663,"originalId":3664,"title":3662,"url":3665,"urls":3666,"active":16},"Aehcos","69735e32-40d8-3330-be3e-0fd5c6508613","REGIONALES_1287139","/tags/aehcos/",{"mainUrl":3665,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3223,"id":3224,"originalId":3225,"title":3223,"url":3226,"urls":3668,"active":16},{"mainUrl":3226,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3670],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3671,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3673,"frontOptions":3674,"basicOptions":3675,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3676,"appearanceOptions":3677,"countries":3678,"notificationOptions":3679,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3686,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":16,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3680,"webOptions":3682,"title":3684,"body":3685},{"sendPush":8,"notificationButtons":3681},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3683},[],"El sector turístico de Málaga percibe impacto de afluencia d","Aehcos, Mahos y Aeplayas detectan un menor flujo, sobre todo de nacionales en el segmento de congresos y reuniones, pero confían en que el restablecimiento de líneas devuelva la normalidad - Los hoteles no temen, por ahora, afección en la Semana Santa",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2068,"category":-1,"agencies":3687,"adsTypes":3688,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":3690,"createDate":3691,"releaseDate":3692,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T15:50:14.000Z"],["Date","2026-02-02T12:16:14.000Z"],["Date","2026-02-02T12:39:19.000Z"],[3694,3696],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3695,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1857,"id":1858,"originalId":1859,"title":1857,"url":1860,"urls":3697,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1860,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3701,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":3702,"contentId":3703,"title":3704,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3705,"urls":3724,"url":3725,"sponsorship":3726,"authors":3727,"signature":3728,"photoSignature":3730,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3731,"tags":3732,"hyperlocalisms":3749,"options":3752,"externalOptions":-1,"dates":3770,"player":-1,"originalId":3703,"liveOptions":-1,"epigraph":1045,"photoDescription":-1,"sections":3774,"relatedContents":3777,"kicker":3778,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"ccc0ea64-a1f9-39e8-9d71-90c64e6a5c8f","126353870","El alquiler en Málaga ha subido un 5,6% en un año: estos son los últimos datos de Idealista",[3706,3715],{"width":455,"url":3707,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3708,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/384b969e-1d9f-424c-b16d-7c23e82c8c11_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[3709,3712],{"width":541,"url":3710,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3711,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/384b969e-1d9f-424c-b16d-7c23e82c8c11_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":3713,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3714,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/384b969e-1d9f-424c-b16d-7c23e82c8c11_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":3716,"height":842,"quality":72,"childPhotoClippings":3717,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/384b969e-1d9f-424c-b16d-7c23e82c8c11_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[3718,3721],{"width":541,"url":3719,"height":834,"quality":560,"childPhotoClippings":3720,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/384b969e-1d9f-424c-b16d-7c23e82c8c11_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":3722,"height":838,"quality":560,"childPhotoClippings":3723,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/384b969e-1d9f-424c-b16d-7c23e82c8c11_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":3725,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/alquiler-malaga-sube-ano-datos-idealista-126353870.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[],{"name":3729,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},"Gloria Pérez",{"name":2351,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[3733,3739,3741,3743],{"name":3734,"id":3735,"originalId":3736,"title":3734,"url":3737,"urls":3738,"active":16},"Idealista","3d31bd4e-7d30-30c6-9fdb-7935e6c30872","REGIONALES_1291400","/tags/idealista/",{"mainUrl":3737,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1045,"id":1046,"originalId":1047,"title":1045,"url":1048,"urls":3740,"active":16},{"mainUrl":1048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":120,"id":3005,"originalId":3006,"title":120,"url":3007,"urls":3742,"active":16},{"mainUrl":3007,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3744,"id":3745,"originalId":3746,"title":3744,"url":3747,"urls":3748,"active":16},"Alquiler","570176a8-03c4-3423-8354-202a1ce6edc4","REGIONALES_1706133","/tags/alquiler/",{"mainUrl":3747,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3750],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3751,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3753,"frontOptions":3754,"basicOptions":3755,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3756,"appearanceOptions":3757,"countries":3758,"notificationOptions":3759,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3766,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3760,"webOptions":3762,"title":3764,"body":3765},{"sendPush":8,"notificationButtons":3761},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3763},[],"El alquiler en Málaga ha subido un 5,6% en un año","Según este comparador de precios, es la sexta provincia española con el precio más caro por metro cuadrado",{"origin":-1,"type":-1,"editor":3767,"category":-1,"agencies":3768,"adsTypes":3769,"format":241,"variant":1504},"gperez",[],[],{"updateDate":3771,"createDate":3772,"releaseDate":3773,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T12:59:35.000Z"],["Date","2026-02-02T11:06:33.000Z"],["Date","2026-02-02T12:36:17.000Z"],[3775],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3776,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3780,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":3781,"contentId":3782,"title":3783,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3784,"urls":3805,"url":3806,"sponsorship":3807,"authors":3808,"signature":3812,"photoSignature":3813,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3814,"tags":3815,"hyperlocalisms":3830,"options":3835,"externalOptions":-1,"dates":3852,"player":-1,"originalId":3782,"liveOptions":-1,"epigraph":3856,"photoDescription":-1,"sections":3857,"relatedContents":3865,"kicker":3866,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"f4d433a9-4f48-350f-9cc1-908ad2cb1a2d","126354377","El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika",[3785,3794],{"width":455,"url":3786,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3787,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26089d97-1cb3-4377-a6f8-89491b059931_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x600y290.jpg",[3788,3791],{"width":541,"url":3789,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3790,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26089d97-1cb3-4377-a6f8-89491b059931_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x600y290.jpg",[],{"width":548,"url":3792,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3793,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26089d97-1cb3-4377-a6f8-89491b059931_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x600y290.jpg",[],{"width":554,"url":3795,"height":2113,"quality":72,"childPhotoClippings":3796,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26089d97-1cb3-4377-a6f8-89491b059931_media-libre-aspect-ratio_default_0_x600y290.jpg",[3797,3801],{"width":541,"url":3798,"height":3799,"quality":560,"childPhotoClippings":3800,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26089d97-1cb3-4377-a6f8-89491b059931_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x600y290.jpg","465",[],{"width":548,"url":3802,"height":3803,"quality":560,"childPhotoClippings":3804,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/26089d97-1cb3-4377-a6f8-89491b059931_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x600y290.jpg","233",[],{"mainUrl":3806,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/mayor-hotel-madera-sur-europa-abrira-malaga-126354377.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[3809],{"name":2581,"id":2582,"originalId":2583,"title":2581,"url":2584,"image":2585,"description":2586,"authorInformation":3810,"active":16,"urls":3811},{"position":2588,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2584,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":532,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[3816,3822,3828],{"name":3817,"id":3818,"originalId":3819,"title":3817,"url":3820,"urls":3821,"active":16},"Europa","44e6c2f7-11b1-3b6e-9742-be9f150d7f4d","REGIONALES_1262957","/tags/europa/",{"mainUrl":3820,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3823,"id":3824,"originalId":3825,"title":3823,"url":3826,"urls":3827,"active":16},"apartamentos","efac1ff3-85e8-3615-b5ac-69a839320a95","REGIONALES_1261013","/tags/apartamentos/",{"mainUrl":3826,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1039,"id":1040,"originalId":1041,"title":1039,"url":1042,"urls":3829,"active":16},{"mainUrl":1042,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3831,3833],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3832,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":1085,"id":1086,"originalId":1087,"title":1085,"url":1088,"urls":3834,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":1088,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3836,"frontOptions":3837,"basicOptions":3838,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3839,"appearanceOptions":3840,"countries":3841,"notificationOptions":3842,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3849,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3843,"webOptions":3845,"title":3847,"body":3848},{"sendPush":8,"notificationButtons":3844},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3846},[],"El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga:","Torremolinos ha sido la ciudad elegida por la promotora para abrir este complejo 'Flex Living' que contará con 180 apartamentos",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2635,"category":-1,"agencies":3850,"adsTypes":3851,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":3853,"createDate":3854,"releaseDate":3855,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T11:44:56.000Z"],["Date","2026-02-02T11:15:58.000Z"],["Date","2026-02-02T11:43:52.000Z"],"Apertura",[3858,3860],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":3859,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1066,"id":3861,"originalId":3862,"title":1066,"url":3863,"urls":3864,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},"90586498-6365-38aa-a1da-33d19b53d9ba","REGIONALES_16501","/municipios/",{"mainUrl":3863,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":3868,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":3869,"contentId":3870,"title":3871,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":3872,"urls":3891,"url":3892,"sponsorship":3893,"authors":3894,"signature":3895,"photoSignature":3897,"qualityUrls":-1,"embedInfo":3899,"tags":3900,"hyperlocalisms":3911,"options":3916,"externalOptions":-1,"dates":3934,"player":-1,"originalId":3870,"liveOptions":-1,"epigraph":3938,"photoDescription":-1,"sections":3939,"relatedContents":3942,"kicker":3943,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"f45203dd-2ad1-38af-8c6b-8b8aa4e8383c","126352712","Málaga se consolida como motor hotelero en España con la mayor ocupación del país en 2025",[3873,3882],{"width":455,"url":3874,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":3875,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/aab54369-1ebe-4bf4-ad2f-43ac2c855ebb_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[3876,3879],{"width":541,"url":3877,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":3878,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/aab54369-1ebe-4bf4-ad2f-43ac2c855ebb_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":3880,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":3881,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/aab54369-1ebe-4bf4-ad2f-43ac2c855ebb_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":3883,"height":3283,"quality":72,"childPhotoClippings":3884,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/aab54369-1ebe-4bf4-ad2f-43ac2c855ebb_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[3885,3888],{"width":541,"url":3886,"height":862,"quality":560,"childPhotoClippings":3887,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/aab54369-1ebe-4bf4-ad2f-43ac2c855ebb_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":3889,"height":838,"quality":560,"childPhotoClippings":3890,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/aab54369-1ebe-4bf4-ad2f-43ac2c855ebb_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":3892,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/malaga-consolida-record-hotelero-espana-126352712.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[],{"name":3896,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},"Esperanza Mendoza",{"name":3898,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ",{"html":-1,"url":-1},[3901,3903,3905],{"name":120,"id":3005,"originalId":3006,"title":120,"url":3007,"urls":3902,"active":16},{"mainUrl":3007,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2361,"id":2362,"originalId":2363,"title":2361,"url":2364,"urls":3904,"active":16},{"mainUrl":2364,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3906,"id":3907,"originalId":3908,"title":3906,"url":3909,"urls":3910,"active":16},"Destinos","9cddc25a-de6d-3ab8-9687-d87dd070602e","REGIONALES_1308328","/tags/destinos/",{"mainUrl":3909,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[3912,3914],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":3913,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":2161,"id":2162,"originalId":2163,"title":2161,"url":-1,"urls":3915,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":3917,"frontOptions":3918,"basicOptions":3919,"adsOptions":-1,"premiumOptions":3920,"appearanceOptions":3921,"countries":3922,"notificationOptions":3923,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":3930,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":3924,"webOptions":3926,"title":3928,"body":3929},{"sendPush":8,"notificationButtons":3925},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":3927},[],"Málaga Málaga se consolida como motor hotelero en España con la mayor ocupación del país en 2025 Sector hotelero Este es el joven cocinero malagueño que podría ganar uno de los premios Le Cordon Bleu 2026 Cordon Bleu",{"html":-1,"url":-1},[3979,3985,3991,3993],{"name":3980,"id":3981,"originalId":3982,"title":3980,"url":3983,"urls":3984,"active":16},"cocina","7255eeef-2d22-3924-aa43-7cebd924c8c8","REGIONALES_1327965","/tags/cocina/",{"mainUrl":3983,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3986,"id":3987,"originalId":3988,"title":3986,"url":3989,"urls":3990,"active":16},"premios","9da2546c-68a8-34c9-b3c0-b4ffc78964eb","REGIONALES_1266209","/tags/premios/",{"mainUrl":3989,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1809,"id":1810,"originalId":1811,"title":1809,"url":1812,"urls":3992,"active":16},{"mainUrl":1812,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3994,"id":3995,"originalId":3996,"title":3994,"url":3997,"urls":3998,"active":16},"recetas","062f238f-47e9-32f0-931b-4fd81a0cd2d5","REGIONALES_1266451","/tags/recetas/",{"mainUrl":3997,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4000],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4001,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":4003,"frontOptions":4004,"basicOptions":4005,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4006,"appearanceOptions":4007,"countries":4008,"notificationOptions":4009,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4016,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4010,"webOptions":4012,"title":4014,"body":4015},{"sendPush":8,"notificationButtons":4011},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4013},[],"Este es el joven cocinero malagueño que podría ganar uno de ","Un estudiante del IES Rosaleda es uno de los candidatos a llevarse el XIV Premio 'Promesas de la alta cocina que otorga la prestigiosa escuela de artes Gastronomía Vox alerta del "crecimiento sin planificación" en Teatinos: más de 42.000 vecinos y 8.000 viviendas en camino camino",[4035,4044],{"width":455,"url":4036,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4037,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3552fafb-3676-4649-a6f0-024e53390ad6_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[4038,4041],{"width":541,"url":4039,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4040,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3552fafb-3676-4649-a6f0-024e53390ad6_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4042,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4043,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3552fafb-3676-4649-a6f0-024e53390ad6_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":4045,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":4046,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3552fafb-3676-4649-a6f0-024e53390ad6_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[4047,4050],{"width":541,"url":4048,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":4049,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3552fafb-3676-4649-a6f0-024e53390ad6_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4051,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":4052,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3552fafb-3676-4649-a6f0-024e53390ad6_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":4054,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/vox-alerta-crecimiento-planificacion-teatinos-126353471.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4057],{"name":2885,"id":2886,"originalId":2887,"title":2885,"url":2888,"image":2889,"description":2890,"authorInformation":4058,"active":16,"urls":4059},{"position":2892,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2888,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[4064,4066,4068,4070,4076],{"name":1921,"id":1922,"originalId":1923,"title":1921,"url":1924,"urls":4065,"active":16},{"mainUrl":1924,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1648,"id":1649,"originalId":1650,"title":1648,"url":1651,"urls":4067,"active":16},{"mainUrl":1651,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2045,"id":2046,"originalId":2047,"title":2045,"url":2048,"urls":4069,"active":16},{"mainUrl":2048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4071,"id":4072,"originalId":4073,"title":4071,"url":4074,"urls":4075,"active":16},"VOX","71b6fe6a-632d-3bfb-a207-31374d69df8a","REGIONALES_1267751","/tags/vox/",{"mainUrl":4074,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4077,"id":4078,"originalId":4079,"title":4077,"url":4080,"urls":4081,"active":16},"distrito de Teatinos","303ed9c3-bb20-3073-aa8c-f3ccef738025","REGIONALES_1907668","/tags/distrito-de-teatinos/",{"mainUrl":4080,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4083],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4084,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":4086,"frontOptions":4087,"basicOptions":4088,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4089,"appearanceOptions":4090,"countries":4091,"notificationOptions":4092,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4099,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4093,"webOptions":4095,"title":4097,"body":4098},{"sendPush":8,"notificationButtons":4094},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4096},[],"Vox alerta del “crecimiento sin planificación” en Teatinos: ","La formación denuncia la insuficiencia del transporte público en Teatinos, con autobuses cada 40 minutos y escasez de aparcamientos, además de advertir de los primeros atascos en la Tres detenidos tras el apuñalamiento de un hombre en Pedregalejo detenidos tras el apuñalamiento de un hombre en Pedregalejo",[4117,4126],{"width":455,"url":4118,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4119,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9369ec5c-2217-46d9-b807-40b9210857b0_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[4120,4123],{"width":541,"url":4121,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4122,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9369ec5c-2217-46d9-b807-40b9210857b0_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4124,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4125,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9369ec5c-2217-46d9-b807-40b9210857b0_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":4127,"height":1986,"quality":72,"childPhotoClippings":4128,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9369ec5c-2217-46d9-b807-40b9210857b0_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[4129,4132],{"width":541,"url":4130,"height":1990,"quality":560,"childPhotoClippings":4131,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9369ec5c-2217-46d9-b807-40b9210857b0_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4133,"height":1994,"quality":560,"childPhotoClippings":4134,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9369ec5c-2217-46d9-b807-40b9210857b0_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":4136,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/tres-detenidos-apunalamiento-pedregalejo-malaga-126350587.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4139],{"name":4140,"id":4141,"originalId":4142,"title":4140,"url":4143,"image":-1,"description":4144,"authorInformation":4145,"active":16,"urls":4147},"Jose Torres","e4f10bb1-920a-35e1-ae8d-2aabffdccdb3","1617902","/autores/jose-torres.html","\u003Cp>Periodista en activo desde 1999. Vinculado a La Opinión de Málaga desde 2003, pasé por las secciones de Teletipos (Nacional, Internacional y Economía) y Monográficos antes de acceder a Local en 2009. Sucesos y lo que me echen. \u003C/p>\u003Cp>Papel y web.\u003C/p>",{"position":4146,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactor",{"mainUrl":4143,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2011,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[4151,4153,4159,4165,4171,4177,4183,4189,4195,4197],{"name":3109,"id":3110,"originalId":3111,"title":3109,"url":3112,"urls":4152,"active":16},{"mainUrl":3112,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4154,"id":4155,"originalId":4156,"title":4154,"url":4157,"urls":4158,"active":16},"apuñalamiento","1998f2cd-fca1-313b-80af-9a65a6057b71","REGIONALES_1261027","/tags/apunalamiento/",{"mainUrl":4157,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4160,"id":4161,"originalId":4162,"title":4160,"url":4163,"urls":4164,"active":16},"detenidos","8141a469-c9b9-39bd-b336-d2c57509ea00","REGIONALES_1262485","/tags/detenidos/",{"mainUrl":4163,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4166,"id":4167,"originalId":4168,"title":4166,"url":4169,"urls":4170,"active":16},"Víctima","3407d330-6e15-3bea-8753-c3f170970ac7","REGIONALES_1322865","/tags/victima/",{"mainUrl":4169,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4172,"id":4173,"originalId":4174,"title":4172,"url":4175,"urls":4176,"active":16},"Policía Nacional","eb135b58-6bb7-3216-b7b7-72b2d3bc6468","REGIONALES_1266151","/tags/policia-nacional/",{"mainUrl":4175,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4178,"id":4179,"originalId":4180,"title":4178,"url":4181,"urls":4182,"active":16},"Blanca","f446a172-16b3-3e4a-880f-6c6e0fc0521b","REGIONALES_1261410","/tags/blanca/",{"mainUrl":4181,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4184,"id":4185,"originalId":4186,"title":4184,"url":4187,"urls":4188,"active":16},"Agresión","d5ab5a0b-65ba-3ba0-b442-5f04a26b8677","REGIONALES_1347603","/tags/agresion/",{"mainUrl":4187,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4190,"id":4191,"originalId":4192,"title":4190,"url":4193,"urls":4194,"active":16},"Arma blanca","448da8f4-71b3-32bf-a088-ca2527982b1b","REGIONALES_1601698","/tags/arma-blanca/",{"mainUrl":4193,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":27,"id":1051,"originalId":1052,"title":27,"url":1053,"urls":4196,"active":16},{"mainUrl":1053,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4198,"id":4199,"originalId":4200,"title":4198,"url":4201,"urls":4202,"active":16},"Málaga Este","69c8ab2e-29ae-3343-a5c9-452249b89451","REGIONALES_1687796","/tags/malaga-este/",{"mainUrl":4201,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4204],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4205,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":4207,"frontOptions":4208,"basicOptions":4209,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4210,"appearanceOptions":4211,"countries":4212,"notificationOptions":4213,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4220,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4214,"webOptions":4216,"title":4218,"body":4219},{"sendPush":8,"notificationButtons":4215},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4217},[],"Tres detenidos tras el apuñalamiento de un hombre","La agresión se produjo en una zona de ocio de la calle Bolivia, donde la víctima fue localizada con graves heridas de arma blanca en el Sucesos El parque hinchable más grande del mundo retrasa su apertura en Málaga: estos son los motivos y las nuevas fechas que se manejan manejan",[4240],{"width":554,"url":4241,"height":4242,"quality":72,"childPhotoClippings":4243,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192f0a2f-1ccd-4527-8749-276c4e506556_media-libre-aspect-ratio_default_0_x600y276.jpg","455",[4244,4247],{"width":541,"url":4245,"height":2871,"quality":560,"childPhotoClippings":4246,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192f0a2f-1ccd-4527-8749-276c4e506556_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x600y276.jpg",[],{"width":548,"url":4248,"height":4249,"quality":560,"childPhotoClippings":4250,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/192f0a2f-1ccd-4527-8749-276c4e506556_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x600y276.jpg","221",[],{"mainUrl":4252,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/parque-hinchable-grande-mundo-retrasa-apertura-malaga-motivos-nuevas-fechas-manejan-fun-street-park-dv-126348744.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4255],{"name":2680,"id":2681,"originalId":2682,"title":2680,"url":2683,"image":2684,"description":2685,"authorInformation":4256,"active":16,"urls":4258},{"position":2687,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":4257},{"facebookUsername":-1,"instagramUsername":-1,"linkedinUsername":-1,"twitterUsername":2689},{"mainUrl":2683,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4260,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Fun Street Park Málaga",{"html":-1,"url":-1},[4263,4269,4275,4281,4287,4293,4299],{"name":4264,"id":4265,"originalId":4266,"title":4264,"url":4267,"urls":4268,"active":16},"Parque","92e3c8f1-ff5f-30a1-90e8-4b16d2467dd4","REGIONALES_1592891","/tags/parque/",{"mainUrl":4267,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4270,"id":4271,"originalId":4272,"title":4270,"url":4273,"urls":4274,"active":16},"visitantes","557886d6-84f7-3918-a4b7-fb97a26fa140","REGIONALES_1267713","/tags/visitantes/",{"mainUrl":4273,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4276,"id":4277,"originalId":4278,"title":4276,"url":4279,"urls":4280,"active":16},"El tiempo","2315c36f-fb0a-3baf-b77c-01bb3931394a","REGIONALES_1262715","/tags/el-tiempo/",{"mainUrl":4279,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4282,"id":4283,"originalId":4284,"title":4282,"url":4285,"urls":4286,"active":16},"lluvia","009db40b-1258-3f00-bf78-25a5a0aad72b","REGIONALES_1807687","/tags/lluvia/",{"mainUrl":4285,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4288,"id":4289,"originalId":4290,"title":4288,"url":4291,"urls":4292,"active":16},"previsión meteorológica","9eda83e5-0ebc-3802-b523-4fbcb99d35ab","REGIONALES_1266245","/tags/prevision-meteorologica/",{"mainUrl":4291,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4294,"id":4295,"originalId":4296,"title":4294,"url":4297,"urls":4298,"active":16},"parques","f0c2d9a4-5e79-36a5-824c-dc97a9f88234","REGIONALES_1290166","/tags/parques/",{"mainUrl":4297,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":27,"id":1051,"originalId":1052,"title":27,"url":1053,"urls":4300,"active":16},{"mainUrl":1053,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4302],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4303,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":4305,"frontOptions":4306,"basicOptions":4307,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4308,"appearanceOptions":4309,"countries":4310,"notificationOptions":4311,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4318,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4312,"webOptions":4314,"title":4316,"body":4317},{"sendPush":8,"notificationButtons":4313},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4315},[],"El parque hinchable más grande del mundo retrasa su apertura","La inauguración de este enorme área infantil de 5.000 metros cuadrados estaba prevista para el pasado PARQUES La borrasca Leonardo activa este miércoles el aviso naranja en Málaga Málaga",[4337,4346],{"width":455,"url":4338,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4339,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5f0e5422-48b0-47db-871d-c2daa8e6d5fd_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x440y165.jpg",[4340,4343],{"width":541,"url":4341,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4342,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5f0e5422-48b0-47db-871d-c2daa8e6d5fd_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x440y165.jpg",[],{"width":548,"url":4344,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4345,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5f0e5422-48b0-47db-871d-c2daa8e6d5fd_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x440y165.jpg",[],{"width":554,"url":4347,"height":3283,"quality":72,"childPhotoClippings":4348,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5f0e5422-48b0-47db-871d-c2daa8e6d5fd_media-libre-aspect-ratio_default_0_x440y165.jpg",[4349,4352],{"width":541,"url":4350,"height":862,"quality":560,"childPhotoClippings":4351,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5f0e5422-48b0-47db-871d-c2daa8e6d5fd_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x440y165.jpg",[],{"width":548,"url":4353,"height":838,"quality":560,"childPhotoClippings":4354,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5f0e5422-48b0-47db-871d-c2daa8e6d5fd_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x440y165.jpg",[],{"mainUrl":4356,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/malaga-borrasca-leonardo-litros-aemet-126349025.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4359],{"name":2581,"id":2582,"originalId":2583,"title":2581,"url":2584,"image":2585,"description":2586,"authorInformation":4360,"active":16,"urls":4361},{"position":2588,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2584,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2265,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[4366,4368,4374,4380],{"name":4276,"id":4277,"originalId":4278,"title":4276,"url":4279,"urls":4367,"active":16},{"mainUrl":4279,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4369,"id":4370,"originalId":4371,"title":4369,"url":4372,"urls":4373,"active":16},"Borrasca","4f4e1998-64d6-3c81-a542-e10832ec8f58","REGIONALES_1275826","/tags/borrasca/",{"mainUrl":4372,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4375,"id":4376,"originalId":4377,"title":4375,"url":4378,"urls":4379,"active":16},"lluvias","0e1170b9-6921-3fbc-a0db-986bacdafac2","REGIONALES_1293949","/tags/lluvias/",{"mainUrl":4378,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4381,"id":4382,"originalId":4383,"title":4381,"url":4384,"urls":4385,"active":16},"AEMET","ae455e5a-802f-314e-9b6a-afd6d9aded7f","REGIONALES_1260568","/tags/aemet/",{"mainUrl":4384,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4387,4389],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4388,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":4390,"id":4391,"originalId":4392,"title":4390,"url":4393,"urls":4394,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Ronda","18751d7b-44ae-3689-af20-8bec676797ce","REGIONALES_18573","/malaga/ronda/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4393,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":4396,"frontOptions":4397,"basicOptions":4398,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4399,"appearanceOptions":4400,"countries":4401,"notificationOptions":4402,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4409,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4403,"webOptions":4405,"title":4407,"body":4408},{"sendPush":8,"notificationButtons":4404},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4406},[],"La borrasca Leonardo activa este miércoles el aviso naranja ","Este tren de borrascas atlánticas provocará lluvias intensas, viento y temporal marítimo hasta el próximo lunes, siendo el miércoles el día más complicado",{"origin":-1,"type":-1,"editor":2635,"category":-1,"agencies":4410,"adsTypes":4411,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":4413,"createDate":4414,"releaseDate":4415,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T17:47:14.000Z"],["Date","2026-02-02T09:48:49.000Z"],["Date","2026-02-02T10:03:50.000Z"],"Tiempo en Málaga concentra cerca del 30% de la oferta de viviendas de lujo en España España",[4428,4437],{"width":455,"url":4429,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4430,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a9af2f2c-b176-4fdd-9841-42dd4ae9a600_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[4431,4434],{"width":541,"url":4432,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4433,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a9af2f2c-b176-4fdd-9841-42dd4ae9a600_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4435,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4436,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a9af2f2c-b176-4fdd-9841-42dd4ae9a600_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":4438,"height":4439,"quality":72,"childPhotoClippings":4440,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a9af2f2c-b176-4fdd-9841-42dd4ae9a600_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","501",[4441,4445],{"width":541,"url":4442,"height":4443,"quality":560,"childPhotoClippings":4444,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a9af2f2c-b176-4fdd-9841-42dd4ae9a600_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","486",[],{"width":548,"url":4446,"height":4447,"quality":560,"childPhotoClippings":4448,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a9af2f2c-b176-4fdd-9841-42dd4ae9a600_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","243",[],{"mainUrl":4450,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/malaga-concentra-oferta-viviendas-lujo-espana-lucas-fox-126334778.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4453],{"name":2001,"id":2002,"originalId":2003,"title":2001,"url":2004,"image":2005,"description":2006,"authorInformation":4454,"active":16,"urls":4455},{"position":2008,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2004,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":4458,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"L.O.",{"html":-1,"url":-1},[4461,4463,4465,4471],{"name":1045,"id":1046,"originalId":1047,"title":1045,"url":1048,"urls":4462,"active":16},{"mainUrl":1048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1033,"id":1034,"originalId":1035,"title":1033,"url":1036,"urls":4464,"active":16},{"mainUrl":1036,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4466,"id":4467,"originalId":4468,"title":4466,"url":4469,"urls":4470,"active":16},"Valores","07ac28e6-ae61-3fbb-a3e0-f4b1231dc948","REGIONALES_1267582","/tags/valores/",{"mainUrl":4469,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4472,"id":4473,"originalId":4474,"title":4472,"url":4475,"urls":4476,"active":16},"Teletrabajo","51c5d850-a1ea-3df1-a3b1-c329e387048b","REGIONALES_1286760","/tags/teletrabajo/",{"mainUrl":4475,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4478,4480,4482],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4479,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":2161,"id":2162,"originalId":2163,"title":2161,"url":-1,"urls":4481,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":4483,"id":4484,"originalId":4485,"title":4483,"url":-1,"urls":4486,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Benahavís","30c47264-92eb-3cb0-bb82-4e6f5d3c6f12","REGIONALES_18525",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":4488,"frontOptions":4489,"basicOptions":4490,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4491,"appearanceOptions":4492,"countries":4493,"notificationOptions":4494,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4501,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4495,"webOptions":4497,"title":4499,"body":4500},{"sendPush":8,"notificationButtons":4496},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4498},[],"Málaga concentra cerca del 30% de la oferta de viviendas de ","La mitad de los compradores buscan una segunda residencia, otro 38% adquieren el inmueble como vivienda principal y el 12% como inversión - Al triángulo de oro de Marbella se une ya Málaga capital",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1536,"category":-1,"agencies":4502,"adsTypes":4503,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":4505,"createDate":4506,"releaseDate":4507,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T08:15:08.000Z"],["Date","2026-02-01T19:13:33.000Z"],["Date","2026-02-02T06:01:15.000Z"],"Mercado Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia pandemia",[4520,4529],{"width":455,"url":4521,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4522,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a5ced60d-2771-4803-9081-290c01b25e38_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[4523,4526],{"width":541,"url":4524,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4525,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a5ced60d-2771-4803-9081-290c01b25e38_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4527,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4528,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a5ced60d-2771-4803-9081-290c01b25e38_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":4530,"height":4531,"quality":72,"childPhotoClippings":4532,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a5ced60d-2771-4803-9081-290c01b25e38_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","318",[4533,4537],{"width":541,"url":4534,"height":4535,"quality":560,"childPhotoClippings":4536,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a5ced60d-2771-4803-9081-290c01b25e38_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","308",[],{"width":548,"url":4538,"height":4539,"quality":560,"childPhotoClippings":4540,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a5ced60d-2771-4803-9081-290c01b25e38_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","154",[],{"mainUrl":4542,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/embalses-malaga-recuperan-reservas-agua-126333749.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4545],{"name":1798,"id":1799,"originalId":1800,"title":1798,"url":1801,"image":1802,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":4546},{"mainUrl":1801,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2011,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[4551,4557,4563,4569],{"name":4552,"id":4553,"originalId":4554,"title":4552,"url":4555,"urls":4556,"active":16},"Pandemia","39d368ca-e655-396f-a7a6-435c33a3e3f9","REGIONALES_1287289","/tags/pandemia/",{"mainUrl":4555,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4558,"id":4559,"originalId":4560,"title":4558,"url":4561,"urls":4562,"active":16},"embalses","66eb24f9-6cba-347f-a749-355de80f752b","REGIONALES_1262774","/tags/embalses/",{"mainUrl":4561,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4564,"id":4565,"originalId":4566,"title":4564,"url":4567,"urls":4568,"active":16},"guadalhorce","7b6d81bf-8a12-30cf-84ae-042b3f819325","REGIONALES_1263530","/tags/guadalhorce/",{"mainUrl":4567,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4570,"id":4571,"originalId":4572,"title":4570,"url":4573,"urls":4574,"active":16},"Metro","a5780e8e-80de-3dfd-8787-1088671a6b05","REGIONALES_1286755","/tags/metro/",{"mainUrl":4573,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4576,4581,4583,4589,4595],{"name":4577,"id":4578,"originalId":4579,"title":4577,"url":-1,"urls":4580,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Viñuela","3c8dd6d4-0cc4-37a8-a478-ab960455d154","REGIONALES_18569",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4582,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":4584,"id":4585,"originalId":4586,"title":4584,"url":4587,"urls":4588,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Alhaurín de la Torre","166e9776-7698-3569-b574-9726c53639cc","REGIONALES_18605","/malaga/alhaurin-de-la-torre/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4587,"epigraphUrl":-1},{"name":4590,"id":4591,"originalId":4592,"title":4590,"url":4593,"urls":4594,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Cártama","8a84c234-f914-3f1e-aa3b-a79cbaa075e6","REGIONALES_18608","/malaga/cartama/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4593,"epigraphUrl":-1},{"name":4596,"id":4597,"originalId":4598,"title":4596,"url":4599,"urls":4600,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Coín","299b4fb2-a6a4-3aa8-b643-1be327369a43","REGIONALES_18607","/malaga/coin/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4599,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":4602,"frontOptions":4603,"basicOptions":4604,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4605,"appearanceOptions":4606,"countries":4607,"notificationOptions":4608,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4615,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4609,"webOptions":4611,"title":4613,"body":4614},{"sendPush":8,"notificationButtons":4610},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4612},[],"Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no ","Las reservas de los pantanos ganan 40 hectómetros cúbicos en una semana, después del paso de las últimas borrascas, y afrontan este febrero a dos tercios de su capacidad total de Humanizar las urgencias: la asignatura pendiente de los hospitales de España las urgencias: la asignatura pendiente de los hospitales de España",[4634,4643],{"width":455,"url":4635,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4636,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/04bc9b4d-9b26-4572-bdd5-2860f5d7dcf4_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x707y334.jpg",[4637,4640],{"width":541,"url":4638,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4639,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/04bc9b4d-9b26-4572-bdd5-2860f5d7dcf4_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x707y334.jpg",[],{"width":548,"url":4641,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4642,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/04bc9b4d-9b26-4572-bdd5-2860f5d7dcf4_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x707y334.jpg",[],{"width":554,"url":4644,"height":4645,"quality":72,"childPhotoClippings":4646,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/04bc9b4d-9b26-4572-bdd5-2860f5d7dcf4_media-libre-aspect-ratio_default_0_x707y334.jpg","468",[4647,4651],{"width":541,"url":4648,"height":4649,"quality":560,"childPhotoClippings":4650,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/04bc9b4d-9b26-4572-bdd5-2860f5d7dcf4_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x707y334.jpg","454",[],{"width":548,"url":4652,"height":4653,"quality":560,"childPhotoClippings":4654,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/04bc9b4d-9b26-4572-bdd5-2860f5d7dcf4_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x707y334.jpg","227",[],{"mainUrl":4656,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/proyecto-hurgencias-impulsa-manual-humanizar-espana-126329277.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4659],{"name":4660,"id":4661,"originalId":4662,"title":4660,"url":4663,"image":4664,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":4665},"Josemi Sepúlveda","77a6b891-cb9d-3d78-a0e6-7681981cf4c5","1423165","/autores/josemi-sepulveda.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/51b3ec7a-531a-4ec9-be80-0623cbf95d51_source-aspect-ratio_320w_0.jpg",{"mainUrl":4663,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":4458,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[4670,4676,4682,4688],{"name":4671,"id":4672,"originalId":4673,"title":4671,"url":4674,"urls":4675,"active":16},"urgencias","a8806bf9-9a01-32bd-8b9b-fa86cc61a06b","REGIONALES_1267553","/tags/urgencias/",{"mainUrl":4674,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4677,"id":4678,"originalId":4679,"title":4677,"url":4680,"urls":4681,"active":16},"pacientes","c9c7e200-7d1d-342c-af7f-69d7d2b45b3b","REGIONALES_1287602","/tags/pacientes/",{"mainUrl":4680,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4683,"id":4684,"originalId":4685,"title":4683,"url":4686,"urls":4687,"active":16},"Población","0088dbc9-5eb5-331a-9abd-b94aefc92e6a","REGIONALES_1266134","/tags/poblacion/",{"mainUrl":4686,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":120,"id":3005,"originalId":3006,"title":120,"url":3007,"urls":4689,"active":16},{"mainUrl":3007,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4691],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4692,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":4694,"frontOptions":4695,"basicOptions":4696,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4697,"appearanceOptions":4698,"countries":4699,"notificationOptions":4700,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4707,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4701,"webOptions":4703,"title":4705,"body":4706},{"sendPush":8,"notificationButtons":4702},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4704},[],"Humanizar las urgencias: la asignatura pendiente de los hosp","Cada año se atienden en España más de 20 millones de urgencias hospitalarias, el 39% de la población acude al menos una vez para ser asistidos y muchos pacientes permanecen horas —e incluso días— en estos servicios. El resultado: saturación, hacinamiento, insatisfacción en la atención y desgaste Piden reforestar 11.700 hectáreas por encima de las rondas que la Junta de Andalucía quiere desproteger reforestar 11.700 hectáreas por encima de las rondas que la Junta de Andalucía quiere desproteger",[4725,4734],{"width":455,"url":4726,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4727,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/11555fff-f7a2-4782-a4da-a61440cf9f04_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x800y400.jpg",[4728,4731],{"width":541,"url":4729,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4730,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/11555fff-f7a2-4782-a4da-a61440cf9f04_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x800y400.jpg",[],{"width":548,"url":4732,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4733,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/11555fff-f7a2-4782-a4da-a61440cf9f04_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x800y400.jpg",[],{"width":554,"url":4735,"height":1617,"quality":72,"childPhotoClippings":4736,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/11555fff-f7a2-4782-a4da-a61440cf9f04_media-libre-aspect-ratio_default_0_x800y400.jpg",[4737,4740],{"width":541,"url":4738,"height":2113,"quality":560,"childPhotoClippings":4739,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/11555fff-f7a2-4782-a4da-a61440cf9f04_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x800y400.jpg",[],{"width":548,"url":4741,"height":2117,"quality":560,"childPhotoClippings":4742,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/11555fff-f7a2-4782-a4da-a61440cf9f04_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x800y400.jpg",[],{"mainUrl":4744,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/piden-reforestar-11-700-hectareas-126281596.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4747],{"name":1896,"id":1897,"originalId":1898,"title":1896,"url":1899,"image":1900,"description":1901,"authorInformation":4748,"active":16,"urls":4749},{"position":1903,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":1899,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":532,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[4753,4759,4761,4767],{"name":4754,"id":4755,"originalId":4756,"title":4754,"url":4757,"urls":4758,"active":16},"medio ambiente","25ebfc5e-58cf-3340-829f-f566e7f30964","REGIONALES_1265184","/tags/medio-ambiente/",{"mainUrl":4757,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1909,"id":1910,"originalId":1911,"title":1909,"url":1912,"urls":4760,"active":16},{"mainUrl":1912,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4762,"id":4763,"originalId":4764,"title":4762,"url":4765,"urls":4766,"active":16},"Junta de Andalucía","16bcf096-3ddc-30be-9703-2ff390055f81","REGIONALES_1264433","/tags/junta-de-andalucia/",{"mainUrl":4765,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4768,"id":4769,"originalId":4770,"title":4768,"url":4771,"urls":4772,"active":16},"Montes de Málaga","6d87b624-010a-3387-b854-57ad65d806b8","REGIONALES_1516951","/tags/montes-de-malaga/",{"mainUrl":4771,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4774],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4775,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":4777,"frontOptions":4778,"basicOptions":4779,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4780,"appearanceOptions":4781,"countries":4782,"notificationOptions":4783,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4790,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4784,"webOptions":4786,"title":4788,"body":4789},{"sendPush":8,"notificationButtons":4785},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4787},[],"Piden reforestar 11.700 hectáreas por encima de las rondas q","Los Amigos del Parque Natural Montes de Málaga presentan alegaciones para evitar que se pueda construir en este área, al norte de la autovía",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1957,"category":-1,"agencies":4791,"adsTypes":4792,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":4794,"createDate":4795,"releaseDate":4796,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T06:01:06.000Z"],["Date","2026-01-30T18:39:01.000Z"],["Date","2026-02-02T06:01:06.000Z"],"Medio El cuento de el chavó de la cová, primera parte parte",[4809,4818],{"width":455,"url":4810,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4811,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d4c6318c-9f8e-4d6f-b62c-729c26ac461d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[4812,4815],{"width":541,"url":4813,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4814,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d4c6318c-9f8e-4d6f-b62c-729c26ac461d_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4816,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4817,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d4c6318c-9f8e-4d6f-b62c-729c26ac461d_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":4819,"height":4820,"quality":72,"childPhotoClippings":4821,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d4c6318c-9f8e-4d6f-b62c-729c26ac461d_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","414",[4822,4826],{"width":541,"url":4823,"height":4824,"quality":560,"childPhotoClippings":4825,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d4c6318c-9f8e-4d6f-b62c-729c26ac461d_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","401",[],{"width":548,"url":4827,"height":4828,"quality":560,"childPhotoClippings":4829,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d4c6318c-9f8e-4d6f-b62c-729c26ac461d_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","201",[],{"mainUrl":4831,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/02/jimenez-smerdou-cuento-chavo-cova-126329318.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4834],{"name":4835,"id":4836,"originalId":4837,"title":4835,"url":4838,"image":4839,"description":4840,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":4841},"Guillermo Jiménez Smerdou","3db631ff-ea93-353c-b6b7-26712220e39b","1698871","/autores/guillermo-jimenez-smerdou.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/ec6fa0d0-a438-4749-bb7a-56663b904ee5_source-aspect-ratio_320w_0.jpeg","\u003Cp>\u003Cstrong>Periodista. \u003C/strong>Premio Ondas de 1979. Exjefe de Informativos de Radio Nacional de España en Málaga, emisora en la que comenzó a trabajar el 15 de febrero de 1949. Se inició en las ondas transmitiendo la \u003Ca href=\"https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/09/18/malaga-cinema-gran-cine-75563414.html\" >pasión por el cine\u003C/a> con el programa ‘Cine invisible’, que junto con ‘Gong’ y ‘Acuarela’ eran los más escuchados en la RNE de la época. Ha sido corresponsal para un gran número de diarios: Ideal, La Vanguardia, Ya, Pueblo, Diario Madrid... El veterano periodista, con más de 75 años de trayectoria, escribe desde hace 12 años la sección \u003Ca href=\"https://www.laopiniondemalaga.es/tags/memorias-de-malaga/\" >Memorias de Málaga\u003C/a>, una doble página semanal en La Opinión de Málaga\u003C/p>\u003Cp>\u003Cem>“Jamás he ido a una rueda de prensa sin preguntas. Si fuera así cojo y me voy y a los organizadores les digo que manden la nota de prensa\u003C/em>”, asegura\u003C/p>",{"mainUrl":4838,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":4844,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Arciniega.",{"html":-1,"url":-1},[4847,4853,4855,4861],{"name":4848,"id":4849,"originalId":4850,"title":4848,"url":4851,"urls":4852,"active":16},"Familia","c3afe351-11e2-31bb-9081-c441aceed1cd","REGIONALES_1263026","/tags/familia/",{"mainUrl":4851,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2696,"id":2697,"originalId":2698,"title":2696,"url":2699,"urls":4854,"active":16},{"mainUrl":2699,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4856,"id":4857,"originalId":4858,"title":4856,"url":4859,"urls":4860,"active":16},"mujeres","2acf6e46-be7a-3de8-9a15-907aac017460","REGIONALES_1265455","/tags/mujeres/",{"mainUrl":4859,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":237,"id":2722,"originalId":2723,"title":237,"url":2724,"urls":4862,"active":16},{"mainUrl":2724,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4864],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4865,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":4867,"frontOptions":4868,"basicOptions":4869,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4870,"appearanceOptions":4871,"countries":4872,"notificationOptions":4873,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4879,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4874,"webOptions":4876,"title":4807,"body":4878},{"sendPush":8,"notificationButtons":4875},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4877},[],"Esta es la historia, repleta de vocabulario popular malagueño, de el chavó de la cová, con la ‘traducción’ al español corriente de cada palabra típica, algunas de ellas muy peritas (estupendas)",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1536,"category":-1,"agencies":4880,"adsTypes":4881,"format":1503,"variant":1504},[],[],{"updateDate":4883,"createDate":4884,"releaseDate":4885,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-02T06:01:06.000Z"],["Date","2026-02-01T15:29:32.000Z"],["Date","2026-02-02T06:01:06.000Z"],"Memorias de Condenadas cinco personas por 16 asaltos en viviendas de la Costa del Sol, entre ellas Torrox y Nerja Nerja",[4898,4907],{"width":455,"url":4899,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":4900,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/31feb2ac-207b-4fe6-9b0c-9c7a850ea401_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[4901,4904],{"width":541,"url":4902,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":4903,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/31feb2ac-207b-4fe6-9b0c-9c7a850ea401_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4905,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":4906,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/31feb2ac-207b-4fe6-9b0c-9c7a850ea401_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":4908,"height":1617,"quality":72,"childPhotoClippings":4909,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/31feb2ac-207b-4fe6-9b0c-9c7a850ea401_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[4910,4913],{"width":541,"url":4911,"height":2113,"quality":560,"childPhotoClippings":4912,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/31feb2ac-207b-4fe6-9b0c-9c7a850ea401_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":4914,"height":2117,"quality":560,"childPhotoClippings":4915,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/31feb2ac-207b-4fe6-9b0c-9c7a850ea401_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":4917,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/tribunales-banda-condenados-robo-viviendas-malaga-126321566.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[4920],{"name":532,"id":2124,"originalId":2125,"title":532,"url":2126,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":4921},{"mainUrl":2126,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2011,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[4926,4932,4934,4936,4938],{"name":4927,"id":4928,"originalId":4929,"title":4927,"url":4930,"urls":4931,"active":16},"Joyas","454613f6-ad13-3c8a-b980-beb129623c21","REGIONALES_1293204","/tags/joyas/",{"mainUrl":4930,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1648,"id":1649,"originalId":1650,"title":1648,"url":1651,"urls":4933,"active":16},{"mainUrl":1651,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2361,"id":2362,"originalId":2363,"title":2361,"url":2364,"urls":4935,"active":16},{"mainUrl":2364,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1039,"id":1040,"originalId":1041,"title":1039,"url":1042,"urls":4937,"active":16},{"mainUrl":1042,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4939,"id":4940,"originalId":4941,"title":4939,"url":4942,"urls":4943,"active":16},"robos","2942570e-71bf-3013-846e-d528b23857a5","REGIONALES_1266619","/tags/robos/",{"mainUrl":4942,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[4945,4951,4957,4959,4961],{"name":4946,"id":4947,"originalId":4948,"title":4946,"url":4949,"urls":4950,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Torrox","9bfde830-c895-326f-9909-3cd542948989","REGIONALES_18541","/axarquia/torrox/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4949,"epigraphUrl":-1},{"name":4952,"id":4953,"originalId":4954,"title":4952,"url":4955,"urls":4956,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Nerja","04f5c875-011d-34e7-9e1a-09230783a39b","REGIONALES_18539","/axarquia/nerja/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4955,"epigraphUrl":-1},{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":4958,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":2170,"id":2171,"originalId":2172,"title":2170,"url":2173,"urls":4960,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":2173,"epigraphUrl":-1},{"name":2161,"id":2162,"originalId":2163,"title":2161,"url":-1,"urls":4962,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":4964,"frontOptions":4965,"basicOptions":4966,"adsOptions":-1,"premiumOptions":4967,"appearanceOptions":4968,"countries":4969,"notificationOptions":4970,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":4977,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":4971,"webOptions":4973,"title":4975,"body":4976},{"sendPush":8,"notificationButtons":4972},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":4974},[],"Condenadas cinco personas por 16 asaltos en viviendas de la ","La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco personas por asaltos en viviendas de la Costa del Sol, donde sustrajeron joyas y objetos que intentaban vender en un establecimiento de la provincia",{"origin":-1,"type":-1,"editor":4978,"category":-1,"agencies":4979,"adsTypes":4980,"format":241,"variant":1504},"mferrary",[],[],{"updateDate":4982,"createDate":4983,"releaseDate":4984,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-01T14:45:03.000Z"],["Date","2026-02-01T11:33:16.000Z"],["Date","2026-02-01T14:45:03.000Z"],[4986],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":4987,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":4991,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":4992,"contentId":4993,"title":4994,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":4995,"urls":5014,"url":5015,"sponsorship":5016,"authors":5017,"signature":5020,"photoSignature":5021,"qualityUrls":-1,"embedInfo":5023,"tags":5024,"hyperlocalisms":5053,"options":5056,"externalOptions":-1,"dates":5073,"player":-1,"originalId":4993,"liveOptions":-1,"epigraph":5077,"photoDescription":-1,"sections":5078,"relatedContents":5081,"kicker":5082,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"5ad9145c-f3ec-3aff-ad1b-86e0c404e4a1","126321563","Málaga remodela el Parque de los Ángeles con más árboles y arbustos y la mejora de la zona de Málaga remodela el Parque de los Ángeles con más árboles y arbustos y la mejora de la zona de juegos Ángeles","1ad665f9-c9ee-3ecc-a664-2375b107e405","REGIONALES_1264751","/tags/los-angeles/",{"mainUrl":5039,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5042,"id":5043,"originalId":5044,"title":5042,"url":5045,"urls":5046,"active":16},"IVA","eea35f4e-500d-3427-9f08-fc9b3fe76c00","REGIONALES_1263974","/tags/iva/",{"mainUrl":5045,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5048,"id":5049,"originalId":5050,"title":5048,"url":5051,"urls":5052,"active":16},"Infantil","aeda096c-3198-3063-9347-177623e7301a","REGIONALES_1812256","/tags/infantil/",{"mainUrl":5051,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5054],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5055,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":5057,"frontOptions":5058,"basicOptions":5059,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5060,"appearanceOptions":5061,"countries":5062,"notificationOptions":5063,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5070,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5064,"webOptions":5066,"title":5068,"body":5069},{"sendPush":8,"notificationButtons":5065},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5067},[],"Málaga remodela el Parque de los Ángeles con más árboles y a","El Ayuntamiento de Málaga ha invertido 136.482,08 euros en la remodelación del Parque de los Ángeles, incluyendo la modernización del sistema de riego y la renovación de los juegos infantiles",{"origin":-1,"type":-1,"editor":4978,"category":-1,"agencies":5071,"adsTypes":5072,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":5074,"createDate":5075,"releaseDate":5076,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-01T12:29:46.000Z"],["Date","2026-02-01T11:33:15.000Z"],["Date","2026-02-01T12:29:46.000Z"],"Inversión",[5079],{"name":27,"id":1014,"originalId":1015,"title":27,"url":1016,"urls":5080,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":16,"archived":8},{"mainUrl":1016,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"specialText":508,"text":-1,"type":-1},{"footballInfo":-1,"firstMessages":5084,"multimediaType":619,"contentType":141,"id":5085,"contentId":5086,"title":5087,"subtitle":-1,"subtitleTwo":-1,"photoClippings":5088,"urls":5110,"url":5111,"sponsorship":5112,"authors":5113,"signature":5116,"photoSignature":5117,"qualityUrls":-1,"embedInfo":5119,"tags":5120,"hyperlocalisms":5158,"options":5163,"externalOptions":-1,"dates":5180,"player":-1,"originalId":5086,"liveOptions":-1,"epigraph":5184,"photoDescription":-1,"sections":5185,"relatedContents":5188,"kicker":5189,"published":16,"featuredHtml":-1},[],"5c3a550c-88f5-3161-88e6-fbe2ebc0753c","126319244","El El PSOE denuncia el "grave deterioro" del asfaltado de la MA-21 en Málaga, con baches que ponen en peligro a los usuarios usuarios",[5089,5098],{"width":455,"url":5090,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5091,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1d3754b5-4a65-4252-a854-720471275c34_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[5092,5095],{"width":541,"url":5093,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5094,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1d3754b5-4a65-4252-a854-720471275c34_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5096,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5097,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1d3754b5-4a65-4252-a854-720471275c34_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":5099,"height":5100,"quality":72,"childPhotoClippings":5101,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1d3754b5-4a65-4252-a854-720471275c34_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","297",[5102,5106],{"width":541,"url":5103,"height":5104,"quality":560,"childPhotoClippings":5105,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1d3754b5-4a65-4252-a854-720471275c34_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","288",[],{"width":548,"url":5107,"height":5108,"quality":560,"childPhotoClippings":5109,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1d3754b5-4a65-4252-a854-720471275c34_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","144",[],{"mainUrl":5111,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/psoe-denuncia-grave-deterioro-asfaltado-ma21-126319244.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[5114],{"name":532,"id":2124,"originalId":2125,"title":532,"url":2126,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":5115},{"mainUrl":2126,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":5118,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"PSOE",{"html":-1,"url":-1},[5121,5126,5128,5134,5140,5146,5152],{"name":5118,"id":5122,"originalId":5123,"title":5118,"url":5124,"urls":5125,"active":16},"d8f3f704-1cab-3ebf-b9bd-e3c762855984","REGIONALES_1266307","/tags/psoe/",{"mainUrl":5124,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2361,"id":2362,"originalId":2363,"title":2361,"url":2364,"urls":5127,"active":16},{"mainUrl":2364,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5129,"id":5130,"originalId":5131,"title":5129,"url":5132,"urls":5133,"active":16},"denuncia","cbd77fc6-df20-36b5-b301-d02be3264f61","REGIONALES_1349836","/tags/denuncia/",{"mainUrl":5132,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5135,"id":5136,"originalId":5137,"title":5135,"url":5138,"urls":5139,"active":16},"aeropuerto","f1f28510-21f3-3118-93f3-9b15fa8fff2e","REGIONALES_1260575","/tags/aeropuerto/",{"mainUrl":5138,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5141,"id":5142,"originalId":5143,"title":5141,"url":5144,"urls":5145,"active":16},"accidentes","4954c20d-1d91-3dd4-9b89-85d55c2af386","REGIONALES_1260510","/tags/accidentes/",{"mainUrl":5144,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5147,"id":5148,"originalId":5149,"title":5147,"url":5150,"urls":5151,"active":16},"seguridad vial","f5b9dab2-5a8d-369e-8fc2-3c9894d6312e","REGIONALES_1266902","/tags/seguridad-vial/",{"mainUrl":5150,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5153,"id":5154,"originalId":5155,"title":5153,"url":5156,"urls":5157,"active":16},"grietas","c8c0af9c-99b2-38b6-b52e-cd581e568936","REGIONALES_1304440","/tags/grietas/",{"mainUrl":5156,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5159,5161],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5160,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":1085,"id":1086,"originalId":1087,"title":1085,"url":1088,"urls":5162,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":1088,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":5164,"frontOptions":5165,"basicOptions":5166,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5167,"appearanceOptions":5168,"countries":5169,"notificationOptions":5170,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5177,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5171,"webOptions":5173,"title":5175,"body":5176},{"sendPush":8,"notificationButtons":5172},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5174},[],"El PSOE denuncia el \"grave deterioro\" del asfaltado de la MA","Según el PSOE, la falta de mantenimiento continuado de la MA-21, que conecta con el aeropuerto, genera un riesgo severo para los conductores, con accidentes frecuentes y daños ¿Vivirías aquí? El secreto de los pueblos de Málaga que compiten por ser los más felices del mundo aquí? El secreto de los pueblos de Málaga que compiten por ser los más felices del mundo",[5196,5205],{"width":455,"url":5197,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5198,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9aa63b5b-aa07-4017-86ba-26e5ca298e81_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[5199,5202],{"width":541,"url":5200,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5201,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9aa63b5b-aa07-4017-86ba-26e5ca298e81_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5203,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5204,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9aa63b5b-aa07-4017-86ba-26e5ca298e81_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":5206,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":5207,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9aa63b5b-aa07-4017-86ba-26e5ca298e81_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[5208,5211],{"width":541,"url":5209,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":5210,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9aa63b5b-aa07-4017-86ba-26e5ca298e81_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5212,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":5213,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9aa63b5b-aa07-4017-86ba-26e5ca298e81_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":5215,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/vivirias-secreto-pueblos-malaga-compiten-ser-mas-felices-mundo-dv-126273121.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[5218],{"name":2680,"id":2681,"originalId":2682,"title":2680,"url":2683,"image":2684,"description":2685,"authorInformation":5219,"active":16,"urls":5221},{"position":2687,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":5220},{"facebookUsername":-1,"instagramUsername":-1,"linkedinUsername":-1,"twitterUsername":2689},{"mainUrl":2683,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[5225,5231,5237,5243,5249,5251,5257,5263,5265,5267,5273,5275],{"name":5226,"id":5227,"originalId":5228,"title":5226,"url":5229,"urls":5230,"active":16},"municipios","1a8dab9b-45e0-36a4-906d-aeee12061d61","REGIONALES_1286887","/tags/municipios/",{"mainUrl":5229,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5232,"id":5233,"originalId":5234,"title":5232,"url":5235,"urls":5236,"active":16},"turistas","d5464a07-e922-3e6a-8bcd-b1fbe98c20e0","REGIONALES_1267482","/tags/turistas/",{"mainUrl":5235,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5238,"id":5239,"originalId":5240,"title":5238,"url":5241,"urls":5242,"active":16},"Calidad de vida","56664615-2189-3840-9509-0cf343cfa1fe","REGIONALES_1286762","/tags/calidad-de-vida/",{"mainUrl":5241,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5244,"id":5245,"originalId":5246,"title":5244,"url":5247,"urls":5248,"active":16},"Almería","aca1a1df-4b1b-36b7-8e98-75e48ebe5493","REGIONALES_1260787","/tags/almeria/",{"mainUrl":5247,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":120,"id":3005,"originalId":3006,"title":120,"url":3007,"urls":5250,"active":16},{"mainUrl":3007,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5252,"id":5253,"originalId":5254,"title":5252,"url":5255,"urls":5256,"active":16},"Jaén","4b6f7ae2-c3f6-3611-81dc-bb65693be4ba","REGIONALES_1263991","/tags/jaen/",{"mainUrl":5255,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5258,"id":5259,"originalId":5260,"title":5258,"url":5261,"urls":5262,"active":16},"Sevilla","9e76e24e-fbb7-3e20-a72c-f310a5ecb567","REGIONALES_1266988","/tags/sevilla/",{"mainUrl":5261,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":27,"id":1051,"originalId":1052,"title":27,"url":1053,"urls":5264,"active":16},{"mainUrl":1053,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1927,"id":1928,"originalId":1929,"title":1927,"url":1930,"urls":5266,"active":16},{"mainUrl":1930,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5268,"id":5269,"originalId":5270,"title":5268,"url":5271,"urls":5272,"active":16},"turista","2d26f230-ad8c-3454-a9ef-1c3cc7e18e83","REGIONALES_1710991","/tags/turista/",{"mainUrl":5271,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2141,"id":2142,"originalId":2143,"title":2141,"url":2144,"urls":5274,"active":16},{"mainUrl":2144,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":2144,"sourceUrl":-1},{"name":5276,"id":5277,"originalId":5278,"title":5276,"url":5279,"urls":5280,"active":16},"Felicidad","7e878a6d-9135-31fe-a67f-e76f70445550","REGIONALES_1263071","/tags/felicidad/",{"mainUrl":5279,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5282,5284,5286,5288,5290,5296,5298,5300],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5283,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":4390,"id":4391,"originalId":4392,"title":4390,"url":4393,"urls":5285,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4393,"epigraphUrl":-1},{"name":2161,"id":2162,"originalId":2163,"title":2161,"url":-1,"urls":5287,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":4584,"id":4585,"originalId":4586,"title":4584,"url":4587,"urls":5289,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4587,"epigraphUrl":-1},{"name":5291,"id":5292,"originalId":5293,"title":5291,"url":5294,"urls":5295,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Antequera","63552793-dfbc-3699-a736-24069255809a","REGIONALES_18504","/malaga/antequera/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5294,"epigraphUrl":-1},{"name":2182,"id":2183,"originalId":2184,"title":2182,"url":2185,"urls":5297,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":2185,"epigraphUrl":-1},{"name":2176,"id":2177,"originalId":2178,"title":2176,"url":2179,"urls":5299,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":2179,"epigraphUrl":-1},{"name":5301,"id":5302,"originalId":5303,"title":5301,"url":5304,"urls":5305,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Vélez-Málaga","172710be-2bf8-3839-bd5a-ba48668476c9","REGIONALES_18542","/axarquia/velez-malaga/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5304,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":5307,"frontOptions":5308,"basicOptions":5309,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5310,"appearanceOptions":5311,"countries":5312,"notificationOptions":5313,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5320,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5314,"webOptions":5316,"title":5318,"body":5319},{"sendPush":8,"notificationButtons":5315},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5317},[],"¿Vivirías aquí? El secreto de los pueblos de Málaga que comp","Diez municipios de la provincia malagueña han sido escogidas por su calidad de vida, gastronomía, belleza e Cocido madrileño: el plato de los tres vuelcos que aspira ser Bien de Interés Cultural madrileño: el plato de los tres vuelcos que aspira ser Bien de Interés Cultural",[5339,5348],{"width":455,"url":5340,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5341,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/dbe319a6-7e08-4ceb-8446-819151bec4da_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x609y270.jpg",[5342,5345],{"width":541,"url":5343,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5344,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/dbe319a6-7e08-4ceb-8446-819151bec4da_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x609y270.jpg",[],{"width":548,"url":5346,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5347,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/dbe319a6-7e08-4ceb-8446-819151bec4da_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x609y270.jpg",[],{"width":554,"url":5349,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":5350,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/dbe319a6-7e08-4ceb-8446-819151bec4da_media-libre-aspect-ratio_default_0_x609y270.jpg",[5351,5354],{"width":541,"url":5352,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":5353,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/dbe319a6-7e08-4ceb-8446-819151bec4da_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x609y270.jpg",[],{"width":548,"url":5355,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":5356,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/dbe319a6-7e08-4ceb-8446-819151bec4da_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x609y270.jpg",[],{"mainUrl":5358,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/cocido-madrileno-plato-tres-vuelcos-malaga-bc-126256029.html",{"linkTarget":926,"logo":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"type":927,"url":-1,"follow":16},[5361],{"name":441,"id":1687,"originalId":1688,"title":441,"url":1689,"image":1690,"description":-1,"authorInformation":5362,"active":16,"urls":5363},{"position":1692,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":1689,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5365,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"ALEX ZEA",{"html":-1,"url":-1},[5368,5374,5380,5382],{"name":5369,"id":5370,"originalId":5371,"title":5369,"url":5372,"urls":5373,"active":16},"bien de interés cultural","aa845133-415d-318e-925b-144cd5e65a30","REGIONALES_1507809","/tags/bien-de-interes-cultural/",{"mainUrl":5372,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5375,"id":5376,"originalId":5377,"title":5375,"url":5378,"urls":5379,"active":16},"invierno","bdfc1f81-6259-3cde-8a23-c6683e7aa436","REGIONALES_1263918","/tags/invierno/",{"mainUrl":5378,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1809,"id":1810,"originalId":1811,"title":1809,"url":1812,"urls":5381,"active":16},{"mainUrl":1812,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3980,"id":3981,"originalId":3982,"title":3980,"url":3983,"urls":5383,"active":16},{"mainUrl":3983,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5385],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5386,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":5388,"frontOptions":5389,"basicOptions":5390,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5391,"appearanceOptions":5392,"countries":5393,"notificationOptions":5394,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5401,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5395,"webOptions":5397,"title":5399,"body":5400},{"sendPush":8,"notificationButtons":5396},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5398},[],"Cocido madrileño: el plato de los tres vuelcos que aspira se","El restaurante La Máquina de Málaga organiza, del 2 al 5 de febrero, una jornada sobre este plato de cuchara para dar a conocer su excelencia gastronómica. Además, todos los jueves de invierno habrá cocido en su ALCER Málaga atendió a más de 1.200 pacientes con enfermedad renal crónica en 2025 Málaga atendió a más de 1.200 pacientes con enfermedad renal crónica en 2025",[5419,5428],{"width":455,"url":5420,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5421,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f558cdcd-c87a-4206-91b9-042b19d73215_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x800y358.jpg",[5422,5425],{"width":541,"url":5423,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5424,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f558cdcd-c87a-4206-91b9-042b19d73215_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x800y358.jpg",[],{"width":548,"url":5426,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5427,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f558cdcd-c87a-4206-91b9-042b19d73215_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x800y358.jpg",[],{"width":554,"url":5429,"height":5430,"quality":72,"childPhotoClippings":5431,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f558cdcd-c87a-4206-91b9-042b19d73215_media-libre-aspect-ratio_default_0_x800y358.jpg","443",[5432,5436],{"width":541,"url":5433,"height":5434,"quality":560,"childPhotoClippings":5435,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f558cdcd-c87a-4206-91b9-042b19d73215_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x800y358.jpg","430",[],{"width":548,"url":5437,"height":5438,"quality":560,"childPhotoClippings":5439,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f558cdcd-c87a-4206-91b9-042b19d73215_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x800y358.jpg","215",[],{"mainUrl":5441,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/alcer-malaga-medio-siglo-ayuda-malaga-bc-126107265.html",{"linkTarget":926,"logo":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"type":927,"url":-1,"follow":16},[5444],{"name":441,"id":1687,"originalId":1688,"title":441,"url":1689,"image":1690,"description":-1,"authorInformation":5445,"active":16,"urls":5446},{"position":1692,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":1689,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":532,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[5450,5456,5462,5464],{"name":5451,"id":5452,"originalId":5453,"title":5451,"url":5454,"urls":5455,"active":16},"enfermedad","d4221618-a976-3337-8e6e-52470533916a","REGIONALES_1288282","/tags/enfermedad/",{"mainUrl":5454,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5457,"id":5458,"originalId":5459,"title":5457,"url":5460,"urls":5461,"active":16},"ALCER","016e55cd-23a7-3cfa-b752-6ebd9b2bd86c","REGIONALES_1260714","/tags/alcer/",{"mainUrl":5460,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4677,"id":4678,"originalId":4679,"title":4677,"url":4680,"urls":5463,"active":16},{"mainUrl":4680,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5465,"id":5466,"originalId":5467,"title":5465,"url":5468,"urls":5469,"active":16},"Crónica","b48b52b0-24d0-337b-9eb5-0f46e6e016e9","REGIONALES_1288968","/tags/cronica/",{"mainUrl":5468,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5471],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5472,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":5474,"frontOptions":5475,"basicOptions":5476,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5477,"appearanceOptions":5478,"countries":5479,"notificationOptions":5480,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5487,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5481,"webOptions":5483,"title":5485,"body":5486},{"sendPush":8,"notificationButtons":5482},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5484},[],"ALCER Málaga atendió a más de 1.200 pacientes con enfermedad","Creada en 1977, esta asociación fundada por pacientes, familiares y personal sanitario provee de recursos y herramientas para gestionar la enfermedad renal que llena de dificultades la vida de los enfermos y su Sergio Cuberos: "Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS" Cuberos: \"Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS\"",[5505,5514],{"width":455,"url":5506,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5507,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e922b53c-30ad-41be-917b-e1f112a8dd9f_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[5508,5511],{"width":541,"url":5509,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5510,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e922b53c-30ad-41be-917b-e1f112a8dd9f_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5512,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5513,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e922b53c-30ad-41be-917b-e1f112a8dd9f_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":5515,"height":5516,"quality":72,"childPhotoClippings":5517,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e922b53c-30ad-41be-917b-e1f112a8dd9f_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","433",[5518,5521],{"width":541,"url":5519,"height":573,"quality":560,"childPhotoClippings":5520,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e922b53c-30ad-41be-917b-e1f112a8dd9f_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5522,"height":5523,"quality":560,"childPhotoClippings":5524,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e922b53c-30ad-41be-917b-e1f112a8dd9f_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","210",[],{"mainUrl":5526,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/cuberos-sergio-habria-gustado-maskom-siguiera-solitario-futuro-mas-126262997.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[5529],{"name":2001,"id":2002,"originalId":2003,"title":2001,"url":2004,"image":2005,"description":2006,"authorInformation":5530,"active":16,"urls":5531},{"position":2008,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2004,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5533,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Álex Zea / LMA",{"html":-1,"url":-1},[5536,5542,5544,5550,5556,5562,5564],{"name":5537,"id":5538,"originalId":5539,"title":5537,"url":5540,"urls":5541,"active":16},"Maskom","875da0ae-348e-3505-b4cf-4602530eaf5b","REGIONALES_1601960","/tags/maskom/",{"mainUrl":5540,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4848,"id":4849,"originalId":4850,"title":4848,"url":4851,"urls":5543,"active":16},{"mainUrl":4851,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5545,"id":5546,"originalId":5547,"title":5545,"url":5548,"urls":5549,"active":16},"supermercados","ab4d1aed-d427-3387-8a3c-973af835c867","REGIONALES_1267169","/tags/supermercados/",{"mainUrl":5548,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5551,"id":5552,"originalId":5553,"title":5551,"url":5554,"urls":5555,"active":16},"logística","4ad49208-9e7a-3123-8b17-512b05693e8c","REGIONALES_1264733","/tags/logistica/",{"mainUrl":5554,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5557,"id":5558,"originalId":5559,"title":5557,"url":5560,"urls":5561,"active":16},"tiendas","e60e768d-f9ac-3ef0-93ce-e466a3963b64","REGIONALES_1295376","/tags/tiendas/",{"mainUrl":5560,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3115,"id":3116,"originalId":3117,"title":3115,"url":3118,"urls":5563,"active":16},{"mainUrl":3118,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3012,"id":3013,"originalId":3014,"title":3012,"url":3015,"urls":5565,"active":16},{"mainUrl":3015,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5567,5569,5575,5577,5579,5581,5586],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5568,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":5570,"id":5571,"originalId":5572,"title":5570,"url":5573,"urls":5574,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Campillos","5dd2079a-aab5-3450-a649-7938d0749be4","REGIONALES_18529","/malaga/campillos/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5573,"epigraphUrl":-1},{"name":4390,"id":4391,"originalId":4392,"title":4390,"url":4393,"urls":5576,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4393,"epigraphUrl":-1},{"name":5291,"id":5292,"originalId":5293,"title":5291,"url":5294,"urls":5578,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5294,"epigraphUrl":-1},{"name":4596,"id":4597,"originalId":4598,"title":4596,"url":4599,"urls":5580,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4599,"epigraphUrl":-1},{"name":5582,"id":5583,"originalId":5584,"title":5582,"url":-1,"urls":5585,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Pizarra","896a8e53-fe50-3881-97ae-7101f0a81e90","REGIONALES_18611",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":4590,"id":4591,"originalId":4592,"title":4590,"url":4593,"urls":5587,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4593,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":5589,"frontOptions":5592,"basicOptions":5593,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5594,"appearanceOptions":5595,"countries":5596,"notificationOptions":5597,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5607,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":236,"intervieweeRole":5590,"isInterview":16,"interviewee":5591},"Director general y fundador de Maskom Supemercados","Sergio Cuberos",{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5598,"webOptions":5600,"title":5605,"body":5606},{"sendPush":8,"notificationButtons":5599},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5601},[5602],{"link":5603,"action":5604,"text":371},"https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/02/01/cuberos-sergio-habria-gustado-maskom-siguiera-solitario-futuro-mas-126262997.html","2","\"Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario\"","Sergio Cuberos explica los motivos por los que ha aceptado la oferta de MAS: la necesidad de acometer una gran inversión logística de 50 millones de euros en Málaga y la falta de relevo generacional : \"Mis hijos han optado por otros caminos Las claves legales tras Adamuz: a quién y cómo pueden reclamar las víctimas claves legales tras Adamuz: a quién y cómo pueden reclamar las víctimas",[5629,5638],{"width":455,"url":5630,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5631,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d75953f1-1e1d-45bb-8148-72f2aac6dae7_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[5632,5635],{"width":541,"url":5633,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5634,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d75953f1-1e1d-45bb-8148-72f2aac6dae7_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5636,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5637,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d75953f1-1e1d-45bb-8148-72f2aac6dae7_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":5639,"height":4242,"quality":72,"childPhotoClippings":5640,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d75953f1-1e1d-45bb-8148-72f2aac6dae7_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[5641,5644],{"width":541,"url":5642,"height":2871,"quality":560,"childPhotoClippings":5643,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d75953f1-1e1d-45bb-8148-72f2aac6dae7_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5645,"height":4249,"quality":560,"childPhotoClippings":5646,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d75953f1-1e1d-45bb-8148-72f2aac6dae7_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":5648,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/claves-legales-adamuz-reclamar-victimas-126303657.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[5651],{"name":2581,"id":2582,"originalId":2583,"title":2581,"url":2584,"image":2585,"description":2586,"authorInformation":5652,"active":16,"urls":5653},{"position":2588,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2584,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":5656,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"EUROPA PRESS",{"html":-1,"url":-1},[5659,5665,5671,5677],{"name":5660,"id":5661,"originalId":5662,"title":5660,"url":5663,"urls":5664,"active":16},"Responsabilidad","8aa2e757-7a2d-352f-848c-d7850c23384a","REGIONALES_1266532","/tags/responsabilidad/",{"mainUrl":5663,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5666,"id":5667,"originalId":5668,"title":5666,"url":5669,"urls":5670,"active":16},"Accidente","2fb8e901-0fe3-35d4-a3eb-15f526a34261","REGIONALES_1338961","/tags/accidente/",{"mainUrl":5669,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5672,"id":5673,"originalId":5674,"title":5672,"url":5675,"urls":5676,"active":16},"víctimas","20f4fe95-2659-31b4-bd4e-6ef6b7410db0","REGIONALES_1267639","/tags/victimas/",{"mainUrl":5675,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5678,"id":5679,"originalId":5680,"title":5678,"url":5681,"urls":5682,"active":16},"Reclamaciones","5d298344-076a-354f-bb96-b5fc552435f7","REGIONALES_1266456","/tags/reclamaciones/",{"mainUrl":5681,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"accessType":1942,"interviewOptions":5685,"frontOptions":5686,"basicOptions":5687,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5688,"appearanceOptions":5689,"countries":5690,"notificationOptions":5691,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5698,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5692,"webOptions":5694,"title":5696,"body":5697},{"sendPush":8,"notificationButtons":5693},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5695},[],"Las claves legales tras Adamuz: a quién y cómo pueden reclam","El accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Córdoba dejó 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. El Puerto de Málaga ultima su expansión a Los Prados y pretende otros terrenos en Bacardí Montilla","86cd08d6-37a2-3a88-82fb-e7295644892e","18043","/autores/cristobal-g-montilla.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/428ba7e7-c0cb-4316-8398-611e075783fd_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Desde 2000 trabajo como periodista. En 2019 me incorporé a la sección de Local de La Opinión de Málaga. Sobre todo escribo de la actualidad de los diferentes partidos políticos, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga; o me ocupo de las visitas a la ciudad de dirigentes nacionales, ministros del Gobierno de España y consejeros andaluces. A veces, también me ocupo de algún tema de turismo o de índole social. No consigo distanciarme del todo de mi pasado como periodista cultural y de mi afición al baloncesto. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga. \u003C/p>",{"position":5750,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactor de Política",{"mainUrl":5746,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[5756,5762,5764,5770],{"name":5757,"id":5758,"originalId":5759,"title":5757,"url":5760,"urls":5761,"active":16},"Los Prados","bd100822-55d2-3410-8510-f3dffcff32f1","REGIONALES_1302481","/tags/los-prados/",{"mainUrl":5760,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2595,"id":2596,"originalId":2597,"title":2595,"url":2598,"urls":5763,"active":16},{"mainUrl":2598,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5765,"id":5766,"originalId":5767,"title":5765,"url":5768,"urls":5769,"active":16},"Puerto","4b699cdc-6fc0-377f-8aef-94abcfeaeffb","REGIONALES_1695623","/tags/puerto/",{"mainUrl":5768,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5771,"id":5772,"originalId":5773,"title":5771,"url":5774,"urls":5775,"active":16},"Autoridad Portuaria","5c094b9a-7bf4-3eab-9386-19b8288b2b0f","REGIONALES_1288592","/tags/autoridad-portuaria/",{"mainUrl":5774,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5777],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5778,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":5780,"frontOptions":5781,"basicOptions":5782,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5783,"appearanceOptions":5784,"countries":5785,"notificationOptions":5786,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5793,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5787,"webOptions":5789,"title":5791,"body":5792},{"sendPush":8,"notificationButtons":5788},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5790},[],"El Puerto de Málaga ultima su expansión a Los Prados y prete","Su llegada a la terminal ferroviaria, para incrementar sus superfices logísticas para el tráfico de mercancías, está bastante avanzada y podría cerrarse con Adif en las próximas En busca del tiempo perdido... y Cobra Kai busca del tiempo perdido... y Cobra Kai",[5812,5821],{"width":455,"url":5813,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5814,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7f882934-8c91-44b2-b6b2-c2ae3e5d4980_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[5815,5818],{"width":541,"url":5816,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5817,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7f882934-8c91-44b2-b6b2-c2ae3e5d4980_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5819,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5820,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7f882934-8c91-44b2-b6b2-c2ae3e5d4980_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":5822,"height":5823,"quality":72,"childPhotoClippings":5824,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7f882934-8c91-44b2-b6b2-c2ae3e5d4980_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","570",[5825,5829],{"width":541,"url":5826,"height":5827,"quality":560,"childPhotoClippings":5828,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7f882934-8c91-44b2-b6b2-c2ae3e5d4980_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","553",[],{"width":548,"url":5830,"height":5831,"quality":560,"childPhotoClippings":5832,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7f882934-8c91-44b2-b6b2-c2ae3e5d4980_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","276",[],{"mainUrl":5834,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/opinion/2026/02/01/busca-tiempo-perdido-cobra-kai-126299443.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[5837],{"name":5838,"id":5839,"originalId":5840,"title":5838,"url":5841,"image":5842,"description":5843,"authorInformation":5844,"active":16,"urls":5846},"Jose María de Loma","7bd3ee4f-6384-3cf4-a605-bb4aa1ccf1e9","18007","/autores/jose-maria-de-loma.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/049b317f-deb5-4c92-a067-69badc20de13_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, trabajé en diversos rotativos malagueños o nacionales -como Diario 16- y entré en 1999 en La Opinión de Málaga, como miembro del equipo fundador. Entre 2006 y 2012 dirigí Málaga Televisión. Ejerzo como columnista en los diarios del grupo Prensa Ibérica, entre ellos El Periódico de España. He publicado libros como 'Dolor de rareza' (aforismos), 'El mago de Riga' (novela) o 'Vacilarle a un ángel' (columnas periodísticas). Participo de manera fija en diversos espacios de Canal Sur Radio y Televisión, Canal Málaga y otras emisoras, como comentarista de actualidad.\u003C/p>",{"position":5845,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Redactor jefe y articulista",{"mainUrl":5841,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[5850,5856,5862,5868],{"name":5851,"id":5852,"originalId":5853,"title":5851,"url":5854,"urls":5855,"active":16},"tiempo","0dcf6e85-edaa-3b6f-adea-46f1657718e2","REGIONALES_1426048","/tags/tiempo/",{"mainUrl":5854,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5857,"id":5858,"originalId":5859,"title":5857,"url":5860,"urls":5861,"active":16},"Lecturas","1b5be3cf-fc03-36aa-a07e-f067f351e56c","REGIONALES_1264615","/tags/lecturas/",{"mainUrl":5860,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5863,"id":5864,"originalId":5865,"title":5863,"url":5866,"urls":5867,"active":16},"Serie","d4fbe357-322f-3437-8deb-9a92bea864ab","REGIONALES_1287163","/tags/serie/",{"mainUrl":5866,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5869,"id":5870,"originalId":5871,"title":5869,"url":5872,"urls":5873,"active":16},"alegría","68e87a09-c192-38e0-a770-6de718c34248","REGIONALES_1260723","/tags/alegria/",{"mainUrl":5872,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"accessType":1105,"interviewOptions":5876,"frontOptions":5877,"basicOptions":5878,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5879,"appearanceOptions":5880,"countries":5881,"notificationOptions":5882,"type":5888,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":5889,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1524,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":16},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":5883,"webOptions":5885,"title":5810,"body":5887},{"sendPush":8,"notificationButtons":5884},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":5886},[],"Imprevistos, lecturas, actos corporativos","T_OPINION",{"origin":-1,"type":-1,"editor":1536,"category":-1,"agencies":5890,"adsTypes":5891,"format":241,"variant":1504},[],[],{"updateDate":5893,"createDate":5894,"releaseDate":5895,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-02-01T06:00:49.000Z"],["Date","2026-01-31T14:38:24.000Z"],["Date","2026-02-01T06:00:49.000Z"],"Notas de Emilio Alba: "Cuando yo llegué estaba solo, era el único oncólogo del hospital" Alba: “Cuando yo llegué estaba solo, era el único oncólogo del hospital”",[5913,5922],{"width":455,"url":5914,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":5915,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e1103656-2a53-4e39-bdfd-599676916a43_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[5916,5919],{"width":541,"url":5917,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":5918,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e1103656-2a53-4e39-bdfd-599676916a43_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5920,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":5921,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e1103656-2a53-4e39-bdfd-599676916a43_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":5923,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":5924,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e1103656-2a53-4e39-bdfd-599676916a43_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[5925,5928],{"width":541,"url":5926,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":5927,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e1103656-2a53-4e39-bdfd-599676916a43_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":5929,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":5930,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e1103656-2a53-4e39-bdfd-599676916a43_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":5932,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/unico-oncologo-hospital-clinico-emilio-alba-126276384.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[5935],{"name":2979,"id":2980,"originalId":2981,"title":2979,"url":2982,"image":2983,"description":2984,"authorInformation":5936,"active":16,"urls":5937},{"position":2986,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2982,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":5940,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Francis Silva",{"html":-1,"url":-1},[5943,5949,5955,5961,5967,5973,5975,5977],{"name":5944,"id":5945,"originalId":5946,"title":5944,"url":5947,"urls":5948,"active":16},"cáncer","9631369c-daba-3b7b-9ddf-e0477adc120f","REGIONALES_1261627","/tags/cancer/",{"mainUrl":5947,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5950,"id":5951,"originalId":5952,"title":5950,"url":5953,"urls":5954,"active":16},"Gente","22096418-3b91-3e12-bd52-e452d62309c0","REGIONALES_1263398","/tags/gente/",{"mainUrl":5953,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5956,"id":5957,"originalId":5958,"title":5956,"url":5959,"urls":5960,"active":16},"investigación","c3b8cbed-45c5-3d6d-915a-315413999029","REGIONALES_1263915","/tags/investigacion/",{"mainUrl":5959,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5962,"id":5963,"originalId":5964,"title":5962,"url":5965,"urls":5966,"active":16},"Fundación","9d908eda-f4c3-3033-aa36-1f8516d6544d","REGIONALES_1805625","/tags/fundacion/",{"mainUrl":5965,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5968,"id":5969,"originalId":5970,"title":5968,"url":5971,"urls":5972,"active":16},"tumores","286046d4-9136-3e99-99de-9401894ffe34","REGIONALES_1267472","/tags/tumores/",{"mainUrl":5971,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5851,"id":5852,"originalId":5853,"title":5851,"url":5854,"urls":5974,"active":16},{"mainUrl":5854,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":4677,"id":4678,"originalId":4679,"title":4677,"url":4680,"urls":5976,"active":16},{"mainUrl":4680,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5978,"id":5979,"originalId":5980,"title":5978,"url":5981,"urls":5982,"active":16},"Hospital Clínico","7aa12c80-f925-3670-851b-b895d535b07f","REGIONALES_1410144","/tags/hospital-clinico/",{"mainUrl":5981,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[5984,5986],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":5985,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":5987,"id":5988,"originalId":5989,"title":5987,"url":5990,"urls":5991,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Archidona","5d06a29c-975a-3ca1-8c6c-d33931a5d6c6","REGIONALES_18511","/malaga/archidona/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5990,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":5993,"frontOptions":5996,"basicOptions":5997,"adsOptions":-1,"premiumOptions":5998,"appearanceOptions":5999,"countries":6000,"notificationOptions":6001,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6010,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":236,"intervieweeRole":5994,"isInterview":16,"interviewee":5995},"Oncólogo y director científico de la Fundación CITAC","Emilio Alba",{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6002,"webOptions":6004,"title":6008,"body":6009},{"sendPush":8,"notificationButtons":6003},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6005},[6006],{"link":6007,"action":5604,"text":371},"https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/02/01/unico-oncologo-hospital-clinico-emilio-alba-126276384.html","Emilio Alba: “Al llegar era el único oncólogo del Clínico\"","El catedrático y hasta ahora jefe de Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Málaga repasa los avances logrados en las últimas décadas en la lucha contra el cáncer y los retos que aún quedan por La Málaga retratada por Enrique Ramos Puente Málaga retratada por Enrique Ramos Puente",[6028],{"width":6029,"url":6030,"height":2871,"quality":72,"childPhotoClippings":6031,"type":546,"cropped":16},"784","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/95deea46-8013-40b6-86a6-72b9a6247768_16-9-aspect-ratio_default_1431150.jpg",[6032,6035],{"width":541,"url":6033,"height":862,"quality":72,"childPhotoClippings":6034,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/95deea46-8013-40b6-86a6-72b9a6247768_16-9-aspect-ratio_640w_1431150.jpg",[],{"width":548,"url":6036,"height":838,"quality":72,"childPhotoClippings":6037,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/95deea46-8013-40b6-86a6-72b9a6247768_16-9-aspect-ratio_320w_1431150.jpg",[],{"mainUrl":6039,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/malaga-retratada-enrique-ramos-puente-126241390.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[6042],{"name":1896,"id":1897,"originalId":1898,"title":1896,"url":1899,"image":1900,"description":1901,"authorInformation":6043,"active":16,"urls":6044},{"position":1903,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":1899,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6046,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Archivo Enrique Ramos Puente",{"html":-1,"url":-1},[6049,6055,6061,6067],{"name":6050,"id":6051,"originalId":6052,"title":6050,"url":6053,"urls":6054,"active":16},"Mirando atrás","5a9fb992-d705-3122-9f9c-4ac33732d8ec","REGIONALES_1293457","/tags/mirando-atras/",{"mainUrl":6053,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6056,"id":6057,"originalId":6058,"title":6056,"url":6059,"urls":6060,"active":16},"fotografía","216ea8fc-6fe1-3e71-af51-27c410a813af","REGIONALES_1263244","/tags/fotografia/",{"mainUrl":6059,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6062,"id":6063,"originalId":6064,"title":6062,"url":6065,"urls":6066,"active":16},"Academia Malagueña de Ciencias","95d3c19b-047f-3d38-8a27-05f6c5f710c3","REGIONALES_1592790","/tags/academia-malaguena-de-ciencias/",{"mainUrl":6065,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6068,"id":6069,"originalId":6070,"title":6068,"url":6071,"urls":6072,"active":16},"Cementerio de San Miguel","db73fed1-d700-3430-96bc-c681736f8071","REGIONALES_1646394","/tags/cementerio-de-san-miguel/",{"mainUrl":6071,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[6074],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":6075,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":6077,"frontOptions":6078,"basicOptions":6079,"adsOptions":-1,"premiumOptions":6080,"appearanceOptions":6081,"countries":6082,"notificationOptions":6083,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6089,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6084,"webOptions":6086,"title":6026,"body":6088},{"sendPush":8,"notificationButtons":6085},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6087},[],"El Cementerio de San Miguel acoge la exposición de fotos ‘Málaga a principios del siglo XX’, de la Academia Malagueña de Ciencias, con 41 instantáneas de la primera década del siglo realizadas por Enrique Ramos Puente, futuro decano del Colegio de Abogados. Su nieta, la profesora de la UMA Encarnación Serrano, comisaria la Vivienda en Málaga: entre el ladrillo masivo de la costa y el crecimiento contenido del interior en Málaga: entre el ladrillo masivo de la costa y el crecimiento contenido del interior",[6107,6116],{"width":455,"url":6108,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":6109,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f34164e2-ca86-4ad8-b4ee-493a4ae35dee_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[6110,6113],{"width":541,"url":6111,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":6112,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f34164e2-ca86-4ad8-b4ee-493a4ae35dee_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6114,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":6115,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f34164e2-ca86-4ad8-b4ee-493a4ae35dee_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":6117,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":6118,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f34164e2-ca86-4ad8-b4ee-493a4ae35dee_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[6119,6122],{"width":541,"url":6120,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":6121,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f34164e2-ca86-4ad8-b4ee-493a4ae35dee_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6123,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":6124,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f34164e2-ca86-4ad8-b4ee-493a4ae35dee_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":6126,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/vivienda-malaga-provincia-velocidades-costa-interior-126140195.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[6129],{"name":2885,"id":2886,"originalId":2887,"title":2885,"url":2888,"image":2889,"description":2890,"authorInformation":6130,"active":16,"urls":6131},{"position":2892,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2888,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2129,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[6136,6138,6140,6142],{"name":1648,"id":1649,"originalId":1650,"title":1648,"url":1651,"urls":6137,"active":16},{"mainUrl":1651,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1045,"id":1046,"originalId":1047,"title":1045,"url":1048,"urls":6139,"active":16},{"mainUrl":1048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3012,"id":3013,"originalId":3014,"title":3012,"url":3015,"urls":6141,"active":16},{"mainUrl":3015,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6143,"id":6144,"originalId":6145,"title":6143,"url":6146,"urls":6147,"active":16},"VPO","145042b6-57b5-3300-9dc9-6c32438724d5","REGIONALES_1267752","/tags/vpo/",{"mainUrl":6146,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[6149,6151,6153,6155,6157,6159,6164,6166],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":6150,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":1085,"id":1086,"originalId":1087,"title":1085,"url":1088,"urls":6152,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":1088,"epigraphUrl":-1},{"name":2161,"id":2162,"originalId":2163,"title":2161,"url":-1,"urls":6154,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":5987,"id":5988,"originalId":5989,"title":5987,"url":5990,"urls":6156,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5990,"epigraphUrl":-1},{"name":5570,"id":5571,"originalId":5572,"title":5570,"url":5573,"urls":6158,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5573,"epigraphUrl":-1},{"name":6160,"id":6161,"originalId":6162,"title":6160,"url":-1,"urls":6163,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},"Álora","4736b4ed-98e2-3188-8b55-6e99834f0b73","REGIONALES_18610",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"name":4390,"id":4391,"originalId":4392,"title":4390,"url":4393,"urls":6165,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":4393,"epigraphUrl":-1},{"name":5291,"id":5292,"originalId":5293,"title":5291,"url":5294,"urls":6167,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":5294,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":6169,"frontOptions":6170,"basicOptions":6171,"adsOptions":-1,"premiumOptions":6172,"appearanceOptions":6173,"countries":6174,"notificationOptions":6175,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6182,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6176,"webOptions":6178,"title":6180,"body":6181},{"sendPush":8,"notificationButtons":6177},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6179},[],"Vivienda en Málaga: una provincia a dos velocidades","En 2025, solo Málaga capital visó 1.650 viviendas plurifamiliares libres, superando con creces las cifras del interior de la provincia, donde predomina la vivienda Edificabilidad bajo la lupa: los arquitectos reclaman equilibrio ante la presión por construir más vivienda en Málaga bajo la lupa: los arquitectos reclaman equilibrio ante la presión por construir más vivienda en Málaga",[6201,6210],{"width":455,"url":6202,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":6203,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9c9afece-1c8f-43e4-9791-036c24386029_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[6204,6207],{"width":541,"url":6205,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":6206,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9c9afece-1c8f-43e4-9791-036c24386029_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6208,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":6209,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9c9afece-1c8f-43e4-9791-036c24386029_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":6211,"height":760,"quality":72,"childPhotoClippings":6212,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9c9afece-1c8f-43e4-9791-036c24386029_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[6213,6216],{"width":541,"url":6214,"height":752,"quality":560,"childPhotoClippings":6215,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9c9afece-1c8f-43e4-9791-036c24386029_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6217,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":6218,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/9c9afece-1c8f-43e4-9791-036c24386029_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":6220,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/02/01/edificabilidad-lupa-arquitectos-reclaman-equilibrio-densidad-servicios-126142553.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[6223],{"name":2885,"id":2886,"originalId":2887,"title":2885,"url":2888,"image":2889,"description":2890,"authorInformation":6224,"active":16,"urls":6225},{"position":2892,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":2888,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2011,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[6230,6232,6234,6236],{"name":3115,"id":3116,"originalId":3117,"title":3115,"url":3118,"urls":6231,"active":16},{"mainUrl":3118,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":1045,"id":1046,"originalId":1047,"title":1045,"url":1048,"urls":6233,"active":16},{"mainUrl":1048,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":3103,"id":3104,"originalId":3105,"title":3103,"url":3106,"urls":6235,"active":16},{"mainUrl":3106,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6237,"id":6238,"originalId":6239,"title":6237,"url":6240,"urls":6241,"active":16},"Colegio de Arquitectos","a1269d6b-859d-37f6-9665-1a00cbaa20ac","REGIONALES_1299955","/tags/colegio-de-arquitectos/",{"mainUrl":6240,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[6243],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":6244,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1942,"interviewOptions":6246,"frontOptions":6247,"basicOptions":6248,"adsOptions":-1,"premiumOptions":6249,"appearanceOptions":6250,"countries":6251,"notificationOptions":6252,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6259,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":16,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":1109,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6253,"webOptions":6255,"title":6257,"body":6258},{"sendPush":8,"notificationButtons":6254},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6256},[],"Edificabilidad bajo la lupa: los arquitectos reclaman equili","Susana Gómez de Lara advierte de que apostar por la construcción en altura o incrementar las densidades exige calibrar bien el impacto urbano para evitar problemas añadidos si el crecimiento no llega acompañado de servicios, infraestructuras y una planificación que garantice la movilidad y absorba los nuevos Exigen responsabilidades por la salida del ferry de Melilla a Málaga pese al temporal responsabilidades por la salida del ferry de Melilla a Málaga pese al temporal",[6277,6286],{"width":455,"url":6278,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":6279,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a23f2403-7518-4bbd-a723-03b7c40bf507_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[6280,6283],{"width":541,"url":6281,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":6282,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a23f2403-7518-4bbd-a723-03b7c40bf507_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6284,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":6285,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a23f2403-7518-4bbd-a723-03b7c40bf507_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":6287,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":6288,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a23f2403-7518-4bbd-a723-03b7c40bf507_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[6289,6292],{"width":541,"url":6290,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":6291,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a23f2403-7518-4bbd-a723-03b7c40bf507_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6293,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":6294,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/a23f2403-7518-4bbd-a723-03b7c40bf507_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":6296,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/01/31/exigen-responsabilidades-salida-ferry-melilla-126306357.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[],{"name":6300,"place":6301,"source":-1,"authorText":-1},"Efe","Melilla",{"name":4458,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[6305,6310,6316],{"name":6301,"id":6306,"originalId":6307,"title":6301,"url":6308,"urls":6309,"active":16},"a41019f9-54c3-37dd-aa15-295cd261dfeb","REGIONALES_1265201","/tags/melilla/",{"mainUrl":6308,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6311,"id":6312,"originalId":6313,"title":6311,"url":6314,"urls":6315,"active":16},"Temporal","4e81dd77-9adf-3312-b566-7b3d357e9629","REGIONALES_1267265","/tags/temporal/",{"mainUrl":6314,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6317,"id":6318,"originalId":6319,"title":6317,"url":6320,"urls":6321,"active":16},"Trasmediterranea","d2e3b01d-e571-3a66-8ece-9a3c8556bc06","REGIONALES_1267435","/tags/trasmediterranea/",{"mainUrl":6320,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"accessType":1105,"interviewOptions":6324,"frontOptions":6325,"basicOptions":6326,"adsOptions":-1,"premiumOptions":6327,"appearanceOptions":6328,"countries":6329,"notificationOptions":6330,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6337,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2191,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6331,"webOptions":6333,"title":6335,"body":6336},{"sendPush":8,"notificationButtons":6332},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6334},[],"Exigen responsabilidades por la salida del ferry de Melilla ","Tras la avería de uno de sus motores, el ferry 'Rusadir' de Baleària tuvo que dar la vuelta y esperar 15 horas para atracar en Melilla, mientras Somos Melilla exige La UE protege la 'Miel de Málaga': un "hito histórico" para el sector apícola malagueño UE protege la 'Miel de Málaga': un \"hito histórico\" para el sector apícola malagueño",[6357,6366],{"width":455,"url":6358,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":6359,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/05043019-6453-4b0d-900a-0bdbd91b1a60_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x600y225.jpg",[6360,6363],{"width":541,"url":6361,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":6362,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/05043019-6453-4b0d-900a-0bdbd91b1a60_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0_x600y225.jpg",[],{"width":548,"url":6364,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":6365,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/05043019-6453-4b0d-900a-0bdbd91b1a60_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x600y225.jpg",[],{"width":554,"url":6367,"height":3283,"quality":72,"childPhotoClippings":6368,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/05043019-6453-4b0d-900a-0bdbd91b1a60_media-libre-aspect-ratio_default_0_x600y225.jpg",[6369,6372],{"width":541,"url":6370,"height":862,"quality":560,"childPhotoClippings":6371,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/05043019-6453-4b0d-900a-0bdbd91b1a60_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x600y225.jpg",[],{"width":548,"url":6373,"height":838,"quality":560,"childPhotoClippings":6374,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/05043019-6453-4b0d-900a-0bdbd91b1a60_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x600y225.jpg",[],{"mainUrl":6376,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/01/31/miel-malaga-hito-historico-126301248.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[6379],{"name":532,"id":2124,"originalId":2125,"title":532,"url":2126,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":6380},{"mainUrl":2126,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":6383,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE APICULTORES",{"html":-1,"url":-1},[6386,6392,6398],{"name":6387,"id":6388,"originalId":6389,"title":6387,"url":6390,"urls":6391,"active":16},"miel","e0391bc9-6838-3e26-983e-3115c2798f92","REGIONALES_1306619","/tags/miel/",{"mainUrl":6390,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6393,"id":6394,"originalId":6395,"title":6393,"url":6396,"urls":6397,"active":16},"apicultura","3faf1c15-503c-3504-a962-1300da7ba6da","REGIONALES_1261015","/tags/apicultura/",{"mainUrl":6396,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2086,"id":2147,"originalId":2148,"title":2086,"url":2149,"urls":6399,"active":16},{"mainUrl":2149,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"accessType":1105,"interviewOptions":6402,"frontOptions":6403,"basicOptions":6404,"adsOptions":-1,"premiumOptions":6405,"appearanceOptions":6406,"countries":6407,"notificationOptions":6408,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6415,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6409,"webOptions":6411,"title":6413,"body":6414},{"sendPush":8,"notificationButtons":6410},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6412},[],"La UE protege la 'Miel de Málaga': un \"hito histórico\" para ","La Asociación Malagueña de Apicultores celebra el reconocimiento europeo para la 'Miel de Málaga', que garantiza la protección del producto y promueve el desarrollo económico y rural del El PP pedirá explicaciones al Gobierno sobre el estado de la red ferroviaria en la provincia "vía a vía, tren a tren" PP pedirá explicaciones al Gobierno sobre el estado de la red ferroviaria en la provincia \"vía a vía, tren a tren\"",[6434,6443],{"width":455,"url":6435,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":6436,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5d9c9585-ff3d-4a99-9fb0-14a0f2f2d5d2_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[6437,6440],{"width":541,"url":6438,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":6439,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5d9c9585-ff3d-4a99-9fb0-14a0f2f2d5d2_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6441,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":6442,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5d9c9585-ff3d-4a99-9fb0-14a0f2f2d5d2_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":6444,"height":1617,"quality":72,"childPhotoClippings":6445,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5d9c9585-ff3d-4a99-9fb0-14a0f2f2d5d2_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[6446,6449],{"width":541,"url":6447,"height":2113,"quality":560,"childPhotoClippings":6448,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5d9c9585-ff3d-4a99-9fb0-14a0f2f2d5d2_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6450,"height":2117,"quality":560,"childPhotoClippings":6451,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5d9c9585-ff3d-4a99-9fb0-14a0f2f2d5d2_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":6453,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/01/31/pp-pedira-explicaciones-estado-red-ferroviaria-126301242.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[],{"name":-1,"place":27,"source":-1,"authorText":-1},{"name":2265,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[6460,6466,6472,6478],{"name":6461,"id":6462,"originalId":6463,"title":6461,"url":6464,"urls":6465,"active":16},"Adamuz","f9fd06b2-9827-3370-bde7-5a0b366a28d7","REGIONALES_2198476","/tags/adamuz/",{"mainUrl":6464,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6467,"id":6468,"originalId":6469,"title":6467,"url":6470,"urls":6471,"active":16},"tren","c02ce123-c316-342e-9791-7381120c0542","REGIONALES_1525790","/tags/tren/",{"mainUrl":6470,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6473,"id":6474,"originalId":6475,"title":6473,"url":6476,"urls":6477,"active":16},"ADIF","b5848ab3-bdee-3fd4-9d41-6e17d44d4d3f","REGIONALES_1260544","/tags/adif/",{"mainUrl":6476,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6479,"id":6480,"originalId":6481,"title":6479,"url":6482,"urls":6483,"active":16},"Elías Bendodo","1ab7358d-9818-3a9c-a3c9-3cde93605b62","REGIONALES_1287278","/tags/elias-bendodo/",{"mainUrl":6482,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[],{"accessType":1105,"interviewOptions":6486,"frontOptions":6487,"basicOptions":6488,"adsOptions":-1,"premiumOptions":6489,"appearanceOptions":6490,"countries":6491,"notificationOptions":6492,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6499,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6493,"webOptions":6495,"title":6497,"body":6498},{"sendPush":8,"notificationButtons":6494},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6496},[],"El PP pedirá explicaciones al Gobierno sobre el estado de la","Elías Bendodo ha anunciado que su formación pedirá información detallada sobre las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria malagueña y las inversiones en mantenimiento desde Una avería en un motor obliga al ferry Melilla-Málaga a retornar en mitad del temporal avería en un motor obliga al ferry Melilla-Málaga a retornar en mitad del temporal",[6518,6527],{"width":455,"url":6519,"height":458,"quality":71,"childPhotoClippings":6520,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fb21b953-fe53-4951-87f6-34aebf7cd2ae_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",[6521,6524],{"width":541,"url":6522,"height":862,"quality":1004,"childPhotoClippings":6523,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fb21b953-fe53-4951-87f6-34aebf7cd2ae_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6525,"height":838,"quality":1004,"childPhotoClippings":6526,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fb21b953-fe53-4951-87f6-34aebf7cd2ae_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":554,"url":6528,"height":954,"quality":72,"childPhotoClippings":6529,"type":552,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fb21b953-fe53-4951-87f6-34aebf7cd2ae_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[6530,6533],{"width":541,"url":6531,"height":946,"quality":560,"childPhotoClippings":6532,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fb21b953-fe53-4951-87f6-34aebf7cd2ae_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":548,"url":6534,"height":756,"quality":560,"childPhotoClippings":6535,"type":546,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fb21b953-fe53-4951-87f6-34aebf7cd2ae_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"mainUrl":6537,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},"/malaga/2026/01/31/averia-motor-obliga-ferry-melilla-malaga-126299159.html",{"follow":8,"linkTarget":-1,"trackingCode":-1,"trackingCodeAmp":-1,"text":-1,"url":-1},[6540],{"name":532,"id":2124,"originalId":2125,"title":532,"url":2126,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":16,"urls":6541},{"mainUrl":2126,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":-1,"place":6301,"source":-1,"authorText":-1},{"html":-1,"url":-1},[6545,6547,6549,6555,6557,6563],{"name":6301,"id":6306,"originalId":6307,"title":6301,"url":6308,"urls":6546,"active":16},{"mainUrl":6308,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6311,"id":6312,"originalId":6313,"title":6311,"url":6314,"urls":6548,"active":16},{"mainUrl":6314,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6550,"id":6551,"originalId":6552,"title":6550,"url":6553,"urls":6554,"active":16},"motor","e4fbccfb-c567-3ef1-8405-b5fee6168c7d","REGIONALES_1265431","/tags/motor/",{"mainUrl":6553,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":2086,"id":2147,"originalId":2148,"title":2086,"url":2149,"urls":6556,"active":16},{"mainUrl":2149,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":6558,"id":6559,"originalId":6560,"title":6558,"url":6561,"urls":6562,"active":16},"pasajeros","3b04c396-23a6-3035-a87a-523ffda7811b","REGIONALES_1265901","/tags/pasajeros/",{"mainUrl":6561,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"name":5765,"id":5766,"originalId":5767,"title":5765,"url":5768,"urls":6564,"active":16},{"mainUrl":5768,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},[6566],{"name":27,"id":1057,"originalId":1058,"title":27,"url":-1,"urls":6567,"type":1060,"breadcrumb":-1,"active":16},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":-1,"epigraphUrl":-1},{"accessType":1105,"interviewOptions":6569,"frontOptions":6570,"basicOptions":6571,"adsOptions":-1,"premiumOptions":6572,"appearanceOptions":6573,"countries":6574,"notificationOptions":6575,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":16,"analyticsOptions":6582,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":8,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":2191,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":16,"isOpinion":8},{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":1492,"isPersistent":8,"appOptions":6576,"webOptions":6578,"title":6580,"body":6581},{"sendPush":8,"notificationButtons":6577},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":6579},[],"Una avería en un motor obliga al ferry Melilla-Málaga a reto","El ferry Rusadir de Baleària sufrió una avería en un motor en el mar de Alborán cuando cubría la ruta Melilla-Málaga, lo que obligó a retornar a la ciudad autónoma con unos 400 pasajeros a 