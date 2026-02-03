Klic Arquitectos: el lujo discreto de la arquitectura personalizada en la Costa del Sol
El estudio lleva dos décadas de trabajo y desde entonces ha desarrollado una trayectoria ligada a la arquitectura residencial en Málaga y la Costa del Sol.
La Costa del Sol se ha convertido en un destino residencial de referencia: clima, paisaje, conexión internacional y un mercado donde clientes de alto poder adquisitivo —extranjeros y españoles— buscan algo más que metros cuadrados. Buscan un hogar único que encaje con su forma de vivir: privacidad, luz, bienestar, seguridad y belleza sin estridencias. En ese escenario, el estudio de Klic Arquitectos ha consolidado una manera muy clara de entender la vivienda: lujo discreto y personalización inteligente. Villas de obra nueva y reformas integrales diseñadas a medida, con decisiones que se notan en el día a día: cómo entra la luz por la mañana, cómo se ventila una casa en verano, cómo se conecta el interior con el exterior o cómo se vive un jardín como una estancia más.
Este enfoque no parte de un “estilo” cerrado, sino de una idea: el verdadero lujo es que la casa se parezca a ti. Y que, además, funcione: estética, confort, eficiencia y valor a largo plazo.
La personalización es el lujo que no pasa de moda
En un mercado donde abundan soluciones repetidas, Klic Arquitectos defiende que cada proyecto debe nacer de una conversación real con el cliente. La arquitectura residencial —especialmente en villas y reformas de lujo— no debería “imponerse”; debería interpretar. Por eso, su proceso arranca entendiendo hábitos, prioridades y aspiraciones: cómo se usa la casa, qué significa “recibir invitados”, qué zonas requieren más privacidad, cómo se quiere vivir el exterior, qué nivel de mantenimiento se desea, qué relación se busca con el entorno.
De esa escucha nace el diseño: espacios a medida donde cada decisión tiene propósito. El lujo discreto se expresa en lo esencial: proporciones bien resueltas, materiales de calidad y duraderos, luz natural controlada, circulaciones cómodas, privacidad sin aislamiento, y una distribución pensada para que la casa sea fácil de vivir. No se trata de “poner cosas” sino de hacer que todo encaje.
En villas de la Costa del Sol, esa personalización suele traducirse en estancias abiertas y luminosas, transiciones suaves entre interior y terraza, porches y zonas de sombra que permiten disfrutar del clima, y rincones pensados para desconectar: un patio íntimo, una lámina de agua, una zona de lectura, una terraza donde el atardecer es parte de la arquitectura. Casas que se disfrutan y que, sobre todo, se sienten como propias.
Veinte años construyendo Confianza en la costa del sol
Klic Arquitectos se funda en 2006, y desde entonces ha desarrollado una trayectoria ligada a la arquitectura residencial en Málaga y la Costa del Sol. Esa experiencia se apoya en un trabajo constante: proyectos que se han ido ajustando a la realidad del territorio y del mercado, a las normativas de cada municipio y, sobre todo, a un tipo de cliente que valora la seriedad y la sensibilidad.
Ese recorrido también ha recibido reconocimiento. Entre los hitos, destacan el Premio a la Trayectoria Empresarial de AJE Málaga (2019) y el Accésit en los Premios Málaga de Arquitectura (2024) por el proyecto residencial “Sorolla 15-17”, un ejemplo de cómo la calidad arquitectónica puede ser contemporánea y a la vez respetuosa con el contexto. Estos reconocimientos no son un objetivo en sí mismos, pero sí un indicio de algo importante: una manera de trabajar consistente, con estándares altos y una mirada a largo plazo.
En vivienda de alta gama, la experiencia no es solo “hacer” proyectos; es haber pasado por muchas situaciones reales: tramitaciones complejas, decisiones técnicas, cambios de obra, coordinación de equipos, control de calidades y, sobre todo, la capacidad de proteger el resultado final sin perder el diseño.
Una pareja de arquitectos: cercanía, criterio y gestión integral
Uno de los valores diferenciales del estudio de Klic Arquitectos es su núcleo: el tándem profesional y personal formado por Juan Goñi Uriarte y Ruth Buján Varela. En proyectos residenciales de lujo, la cercanía no es un detalle: es parte del valor. El cliente quiere interlocutores claros, criterio, discreción y una guía firme cuando hay que decidir.
Trabajar como dúo aporta una ventaja práctica: dos miradas complementarias sobre el mismo objetivo. Klic defiende una idea clásica y muy vigente: la forma es consecuencia de la función, y la belleza aparece cuando las necesidades están bien entendidas y bien resueltas. Ese enfoque evita decisiones “de escaparate” y prioriza lo que de verdad mejora una vivienda: orientación, escala, confort, materiales, eficiencia y coherencia.
Además, en vivienda de alto nivel el cliente demanda algo cada vez más claro: gestión integral. No solo diseñar, sino acompañar todo el proceso: desde el anteproyecto y la licencia hasta la obra y los acabados. La experiencia del cliente importa tanto como el resultado final. Y una gestión bien organizada reduce fricción, evita sobrecostes innecesarios y protege la calidad.
Integración de disciplinas: arquitectura, interiorismo, paisajismo e ingeniería
El enfoque de Klic Arquitectos es deliberadamente integral. Una villa no es solo un volumen en una parcela: es un conjunto donde arquitectura, paisaje e interiores deben hablar el mismo idioma. Por eso, su trabajo integra disciplinas —paisajismo, interiorismo e ingeniería— desde el planteamiento del proyecto, no como añadidos al final.
En exteriores, el paisajismo se entiende como arquitectura habitable: sombras, recorridos, privacidad, vegetación adaptada, y una relación inteligente con el agua y el mantenimiento. En interiores, el diseño se orienta a atmósferas reales: materiales que envejecen bien, iluminación pensada, carpinterías coherentes, soluciones de almacenaje y detalles constructivos que elevan el conjunto sin necesidad de excesos.
La ingeniería, por su parte, se integra de forma discreta: estructuras eficientes, instalaciones bien dimensionadas y sistemas que aportan confort con un funcionamiento sencillo. La sofisticación, en este tipo de vivienda, se mide por algo muy concreto: que todo “simplemente funcione”.
A esto se suma un punto clave en la Costa del Sol: el conocimiento urbanístico local. Cada municipio tiene matices normativos, criterios interpretativos y condicionantes que pueden afectar al diseño (alturas, ocupación, retranqueos, volumetrías, protección, servidumbres, etc.). Dominar ese contexto evita bloqueos, acelera decisiones y permite diseñar con seguridad desde el principio.
Sostenibilidad e innovación en arquitectura y diseño
Klic Arquitectos incorpora la sostenibilidad desde una perspectiva práctica: menos consumo, más confort y más sentido común. Orientación, control solar, ventilación cruzada, envolventes bien resueltas, aislamientos adecuados y materiales responsables son la base. A partir de ahí, la tecnología se usa como herramienta: aerotermia, fotovoltaica cuando procede, sistemas domóticos y soluciones de eficiencia que aporten valor real, no complejidad.
La innovación —bien entendida— no se exhibe: se disfruta. Se nota en una casa fresca en verano sin depender en exceso del aire acondicionado; en la luz natural que entra donde debe; en el silencio interior; en un jardín que se mantiene sin esfuerzo; o en sistemas que facilitan la vida (seguridad, iluminación, climatización) sin exigirle al propietario “vivir para la casa”.
Una arquitectura residencial para vivir mejor
En última instancia, Klic Arquitectos trabaja para un objetivo sencillo de expresar y complejo de lograr: crear hogares adaptados a ti, donde el confort y el diseño estén unidos bajo el mismo techo. Villas y reformas integrales que no buscan impresionar a primera vista, sino mejorar la vida de quienes las habitan. En una Costa del Sol cada vez más exigente, ese lujo discreto —la personalización bien pensada, la gestión integral y el cuidado del detalle— es, precisamente, el que permanece.
