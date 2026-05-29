Mayo, mes de la diversidad: el compromiso de Más Social con la inclusión como Centro Especial de Empleo en Málaga

En un contexto empresarial donde la diversidad y la inclusión han dejado de ser un valor añadido para convertirse en una necesidad real, Más Social demuestra que es posible combinar excelencia operativa, compromiso social y servicios de máxima calidad. Aunque mayo se reconoce como el mes de la diversidad, en Más Social este compromiso se vive cada día a través de una filosofía basada en las personas, el talento y la igualdad de oportunidades.

Como empresa de limpieza referente en Málaga, la compañía ha construido un modelo de trabajo donde la inclusión no es solo una declaración de intenciones, sino una realidad tangible que se refleja en cada servicio prestado y en cada profesional que forma parte del equipo.

Más Social: un referente de inclusión laboral en la provincia de Málaga

Desde 2010, Más Social trabaja como Centro Especial de Empleo (CEE) en Málaga, apostando por un modelo empresarial que pone a las personas en el centro. Su trayectoria demuestra que la inclusión laboral puede ser compatible con la eficiencia, la profesionalidad y la competitividad empresarial.

La compañía supera ampliamente los mínimos legales de contratación inclusiva, contando con más de un 95% de profesionales con discapacidad dentro de su plantilla. Este compromiso convierte a Más Social en un referente dentro del ámbito de la inclusión laboral en la provincia de Málaga y en un ejemplo de cómo las empresas pueden generar un impacto positivo real en la sociedad.

Lejos de entender la diversidad como una obligación normativa, Más Social la considera una fortaleza estratégica que aporta valor humano y profesional a cada proyecto.

Talento diverso para servicios de limpieza de alta calidad

Durante años han existido prejuicios erróneos sobre la relación entre inclusión y productividad. Sin embargo, la experiencia de Más Social demuestra precisamente lo contrario: la diversidad fortalece los equipos y mejora los resultados.

Cada persona aporta capacidades distintas, perspectivas únicas y formas diferentes de afrontar los retos diarios. Esta riqueza humana se traduce en servicios de limpieza más minuciosos, personalizados y adaptados a las necesidades de cada cliente.

“Cambiar la mirada es esencial para cambiar a nivel social”. Bajo esta filosofía, Más Social trabaja fomentando entornos donde todas las personas pueden desarrollar su talento y aportar valor. La diversidad se refleja en múltiples ámbitos: comunicación, organización de tareas, adaptación de puestos de trabajo, convivencia cultural y metodologías de trabajo más humanas y eficientes.

El resultado es un equipo comprometido que entiende la calidad del servicio como una responsabilidad compartida.

Soluciones de mantenimiento integral para empresas y comunidades malagueñas

Además de su compromiso social, Más Social ofrece una amplia variedad de servicios especializados para empresas, instituciones y comunidades de vecinos en Málaga y la Costa del Sol.

Entre los servicios más demandados de Más Social se encuentra el mantenimiento técnico de comunidades de vecinos en la Costa del Sol. La empresa ofrece soluciones integrales orientadas a garantizar el correcto funcionamiento y conservación de los espacios comunes, adaptándose a las necesidades específicas de cada comunidad y aportando un servicio cercano, eficaz y profesional.

Asimismo, Más Social desarrolla servicios de limpieza profesional para oficinas, despachos y sedes corporativas, diseñados para crear entornos de trabajo limpios, seguros y agradables. Gracias a un equipo altamente comprometido y formado, la compañía asegura estándares de calidad adaptados a cada cliente y sector empresarial.

La oferta de servicios se completa con soluciones auxiliares y de conserjería para edificios públicos y privados. Estas labores incluyen atención, control de accesos, supervisión de instalaciones y apoyo operativo diario, contribuyendo al buen funcionamiento de todo tipo de espacios y reforzando la experiencia de usuarios, residentes y visitantes.

La empresa cuenta con equipos especializados y protocolos adaptados a cada tipo de cliente, garantizando un servicio profesional, eficiente y cercano. Para quienes buscan un servicio especializado de mantenimiento de comunidades en Málaga, Más Social ofrece soluciones integrales orientadas al bienestar, la conservación y el correcto funcionamiento de los espacios comunes.

El valor de elegir una empresa de limpieza con impacto social en Málaga

Contratar a una empresa comprometida con la inclusión supone mucho más que externalizar un servicio. Significa apostar por un modelo empresarial responsable que genera oportunidades laborales reales y contribuye activamente a construir una sociedad más justa e igualitaria.

Además, colaborar con un Centro Especial de Empleo como Más Social ayuda a muchas organizaciones a reforzar sus políticas de responsabilidad social corporativa y mejorar su imagen como empresas comprometidas con la diversidad. Porque cuando una empresa apuesta por las personas, el impacto positivo se multiplica. Más social, más comprometidos, más diversos.

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