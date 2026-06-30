El campo de fútbol de Los Prados se amplía: más espacio para la cantera femenina y nuevos aparcamientos

El campo de fútbol de Los Prados, en el distrito malagueño de Cruz del Humilladero, dará un salto en sus instalaciones deportivas con una actuación municipal que ya ha iniciado su fase de licitación. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha sacado a concurso las obras de mejora de la urbanización del entorno del recinto, con una inversión de 1.440.831,87 euros, IVA incluido, y un plazo previsto de ejecución de 11 meses.

El proyecto permitirá ampliar el espacio deportivo disponible para el club deportivo Los Prados, con especial atención a la cantera de fútbol 7 femenino, que contará con una nueva pista independiente del actual campo de fútbol 11. La actuación forma parte del programa de Gobierno municipal 2023-2027.

Una nueva pista de fútbol 7 en Los Prados

La intervención contempla la construcción de una pista de fútbol 7 independiente, con unas dimensiones de 40 por 60 metros, que se situará junto al actual campo de fútbol 11. Esta nueva superficie permitirá reforzar la actividad deportiva del club y dar respuesta a las necesidades de crecimiento de sus equipos de cantera.

Además, el proyecto incluye la reubicación de la pista existente de 3 por 3 metros, que pasará a contar con unas dimensiones de juego de 15 por 10 metros. Con ello, el recinto ganará nuevos espacios de uso deportivo y reorganizará parte de sus instalaciones actuales.

Mejoras en accesos, cerramiento y pavimento

La obra no se limitará a la creación de nuevas pistas. También se prevé la reposición del pavimento en las zonas circundantes, la ampliación del cerramiento perimetral y la construcción de una barrera para proteger el campo de fútbol 11 de la posible afección de los eucaliptos situados en el lateral noroeste.

El proyecto incorpora igualmente la creación de nuevos accesos a la instalación deportiva desde calle Managua, así como la dotación de una zona de aparcamientos exterior, una mejora pensada para facilitar la entrada y salida de usuarios, familias y equipos que acuden habitualmente al recinto.

Más superficie deportiva y nuevos aparcamientos

Con esta actuación, las instalaciones deportivas de Los Prados crecerán en 2.563 metros cuadrados respecto a la superficie actual, que alcanza los 10.465 metros cuadrados. A esta ampliación se suman otros 2.107 metros cuadrados destinados a aparcamientos y accesos externos.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras disponen de 20 días naturales para presentar sus ofertas dentro del proceso de licitación abierto por la Gerencia de Urbanismo.