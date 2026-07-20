'360° by Cordia': una nueva forma de entender la vivienda en la Costa del Sol con el bienestar como eje central

La Costa del Sol continúa consolidándose como uno de los mercados residenciales más dinámicos del sur de Europa, impulsada por proyectos que combinan diseño, sostenibilidad y una amplia oferta de servicios orientados a mejorar la calidad de vida de sus residentes. En este contexto se enmarca 360° by Cordia, la nueva promoción que la compañía centroeuropea desarrolla en el enclave de Cerrado del Águila, en Mijas, un proyecto de gran envergadura que contempla la construcción de alrededor de 500 viviendas distribuidas en diferentes fases.

La urbanización se levantará en una ubicación estratégica, rodeada de naturaleza y con excelentes conexiones con los principales núcleos de la Costa del Sol, como Fuengirola, Marbella o Málaga. Su emplazamiento ofrece además la tranquilidad de un entorno residencial consolidado sin renunciar a la cercanía de playas, campos de golf, zonas comerciales, centros educativos y una amplia oferta de ocio y restauración.

360° by Cordia tendrá 500 viviendas en varias fases / La Opinión

La primera fase de desarrollo ya ha arrancado. En ella se construirán 71 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, además de exclusivos áticos de cuatro dormitorios, concebidos para adaptarse tanto a quienes buscan establecer su residencia habitual como a quienes desean una segunda vivienda o realizar una inversión inmobiliaria en uno de los destinos con mayor proyección del arco Mediterráneo.

Arquitectura contemporánea

Las viviendas han sido diseñadas bajo criterios de funcionalidad, amplitud y luminosidad, con espacios abiertos y grandes terrazas que permiten aprovechar al máximo el privilegiado clima de la Costa del Sol durante todo el año. El proyecto apuesta por una arquitectura contemporánea que integra el paisaje y favorece la conexión entre los espacios interiores y exteriores. La construcción sigue los rigurosos estándares BREEAM y garantiza una eficiencia energética de clase A. El uso de materiales y tecnologías de primeras marcas a nivel mundial permite reducir costes de mantenimiento, ahorrar recursos y minimizar la huella de carbono.

Apuesta por las amenities

Sin embargo, uno de los elementos que distingue especialmente a 360° by Cordia es su decidida apuesta por las denominadas amenities, las zonas comunes concebidas para transformar la urbanización en un auténtico espacio de bienestar, convivencia y ocio. Más allá de ofrecer una vivienda, el proyecto propone un estilo de vida donde los residentes disponen de una amplia variedad de servicios sin necesidad de salir del complejo.

Piscina / La Opinión

Las instalaciones exteriores estarán presididas por varias piscinas diseñadas para responder a las necesidades de toda la familia. Habrá piscinas para adultos, concebidas como espacios de relajación y disfrute, y otras específicas para niños, permitiendo que los más pequeños puedan jugar y refrescarse con total seguridad. Estas zonas acuáticas estarán rodeadas de amplias áreas ajardinadas que contribuirán a crear un ambiente tranquilo y agradable.

Las familias encontrarán también una cuidada zona de juegos infantiles, pensada para favorecer el entretenimiento y la socialización de los niños dentro de un entorno seguro y perfectamente integrado en la urbanización.

El bienestar físico y mental ocupa igualmente un lugar protagonista en el proyecto gracias a un completo SPA que ofrecerá diferentes opciones para el descanso y la relajación. Entre sus instalaciones destacan una sauna de infrarrojos, un hammam o baño turco y un jacuzzi, creando un espacio dedicado al cuidado personal y a la desconexión de la rutina diaria.

Sala de juegos / La Opinión

La práctica deportiva también contará con un importante protagonismo. Los residentes tendrán acceso a un gimnasio completamente equipado, preparado para realizar entrenamientos de fuerza y cardio sin necesidad de desplazamientos. A ello se suma una sala específica para yoga, concebida para quienes buscan actividades centradas en el equilibrio físico y emocional, la flexibilidad o la meditación.

La importancia del ocio

La propuesta de servicios se completa con una variada oferta de ocio destinada a diferentes perfiles de residentes. Uno de los espacios más singulares será el Gastrobar, concebido como punto de encuentro social donde compartir comidas, reuniones o momentos de descanso. Este espacio incorporará además un área infantil, facilitando que familias y amigos puedan disfrutar del tiempo libre en un mismo entorno.

Sala de gaming / La Opinión

Los aficionados al entretenimiento encontrarán igualmente una completa sala de videojuegos, mientras que otra sala de juegos ofrecerá distintas opciones como billar, ajedrez y póker, configurando espacios pensados tanto para la diversión como para fomentar la convivencia entre vecinos.

El desarrollo responde además a las nuevas formas de trabajar que se han consolidado en los últimos años. Por ello, la urbanización incorporará un espacio de coworking, especialmente pensado para residentes que teletrabajan, emprendedores o profesionales que necesitan disponer de un entorno cómodo, moderno y funcional sin abandonar la comunidad residencial.

La movilidad sostenible también tiene cabida dentro del proyecto mediante la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, una infraestructura que responde al crecimiento de este tipo de automóviles y a la creciente demanda de soluciones respetuosas con el medio ambiente.

Todo este conjunto de servicios convierte las zonas comunes en uno de los principales valores diferenciales de 360° by Cordia. Lejos de limitarse a ofrecer equipamientos complementarios, las amenities forman parte del concepto residencial del proyecto, orientado a fomentar el bienestar, la salud, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre.

Gimnasio / La Opinión

Con una planificación que alcanzará las aproximadamente 500 viviendas una vez completadas todas las fases, el desarrollo aspira a convertirse en una de las promociones residenciales de referencia en Mijas. La combinación de viviendas de distintas tipologías, una arquitectura contemporánea, un entorno privilegiado y una amplia red de servicios sitúan a 360° by Cordia como una propuesta adaptada a las demandas actuales del mercado inmobiliario.

En el siguiente enlace: www.360bycordia.com se ofrece información más detallada sobre la nueva promoción.

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