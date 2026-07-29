Israel Fernández, Aurora Vargas y El Pele encabezan el cartel de la 51 edición del Castillo del Cante de Ojén.

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga acogió la presentación oficial de la 51 edición del Festival Flamenco Castillo del Cante de Ojén, una de las citas flamencas más veteranas y prestigiosas de Andalucía, que se celebrará el próximo sábado 1 de agosto, a las 22:00 horas, en el patio del CEIP Los Llanos.

En el acto han participado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el alcalde de Ojén, Juan Merino; y la bailaora Fina La Churruca, integrante del cartel de esta edición.

Flamenco auténtico

Durante su intervención, Patricia Navarro destacó que el Castillo del Cante es “uno de los festivales flamencos más importantes del verano andaluz” y un referente que, tras más de medio siglo de historia, ha sabido preservar la autenticidad del flamenco, convirtiendo a Ojén en un punto de encuentro imprescindible para aficionados y artistas.

La delegada recordó que por el escenario del festival han pasado algunas de las figuras más destacadas de la historia del flamenco, como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Fosforito, o algunas más recientes, como Estrella Morente, Miguel Poveda o Arcángel, consolidando al Castillo del Cante como uno de los grandes referentes del panorama flamenco nacional.

Asimismo, subrayó el carácter especialmente emotivo que tendrá esta edición con una mención especial a D. Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, recientemente fallecido y estrechamente vinculado al nacimiento y crecimiento del festival. Navarro aseguró que recordar a Fosforito supone reconocer “el compromiso con la autenticidad, la transmisión del conocimiento y el amor por un arte que forma parte de nuestra identidad como pueblo”.

Cartel anunciador de la 51 edición del Festival Flameco Castillo del Cante de Ojén / La Opinión

La representante de la Junta de Andalucía reafirmó además el compromiso del Gobierno andaluz con la protección y difusión del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando que festivales como el Castillo del Cante “representan la unión entre tradición y futuro, proyectan la imagen de Andalucía y generan oportunidades para nuestros municipios”.

Referente nacional

Por su parte, el alcalde de Ojén, Juan Merino, puso en valor la extraordinaria trayectoria del festival tras la celebración el pasado año de su cincuentenario, asegurando que el Castillo del Cante “continúa más vivo que nunca” y se ha consolidado como uno de los grandes festivales flamencos de Andalucía y un referente nacional.

Merino destacó la calidad artística del cartel de esta 51 edición, que reunirá sobre el escenario a figuras consagradas como Aurora Vargas y El Pele, junto a artistas de reconocido prestigio como Israel Fernández, la bailaora Fina La Churruca, el cantaor Miguel Ángel Lara “El Canario”, acompañado por Manuel Jesús Carrillo, además de los guitarristas Diego del Morao y El Perla.

El alcalde dedicó también parte de su intervención a explicar el significado del cartel anunciador de esta edición, obra de Daniel Espada, con fotografía de Juan Antonio Gómez y diseño gráfico de Ricardo Barquín, una composición cargada de simbolismo que rinde homenaje a la historia, la identidad y las raíces de Ojén a través de elementos tan representativos como el histórico Aguardiente de Ojén y una vivienda centenaria del municipio.

Además, anunció que durante el festival se entregarán los tradicionales Castillos de Oro, un reconocimiento a personas que han contribuido de manera decisiva a engrandecer la historia del Castillo del Cante y del flamenco.

Todavía quedan algunas entradas

Merino destacó igualmente la excelente respuesta del público, señalando que apenas quedan entradas disponibles para asistir al festival, las que aún quedan se puede adquirir en el Ayuntamiento de Ojén, en la web www.malagaentradas.com o en la taquilla del festival, e invitó a malagueños, andaluces y aficionados de toda España a disfrutar de una noche que definió como “una experiencia que permanece para siempre en el recuerdo”.

Por su parte, la bailaora ojeneta Fina La Churruca expresó la enorme ilusión que supone volver a formar parte del cartel del Castillo del Cante, un escenario en el que ya ha actuado anteriormente, aunque reconoció que esta edición tiene un significado muy especial para ella. La artista aseguró que actuar en el Castillo del Cante representa “un sueño cumplido” y una gran responsabilidad, mostrando su deseo de ofrecer sobre el escenario todo lo que lleva dentro.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, el Festival Flamenco Castillo del Cante volverá a convertir a Ojén en uno de los grandes epicentros del flamenco durante el verano, reuniendo tradición, patrimonio, cultura y algunas de las voces y artistas más destacados del panorama flamenco en una noche que promete volver a ser inolvidable.

Para más información

51 edición Festival Flamenco Castillo del Cante

Sábado 1 de agosto a las 22.00 h

Entradas: www.malagaentradas.com Ayuntamiento de Ojén y taquilla del Festival

Dirección: Patio CEIP Los llanos (C/Colegio, 3. Ojén)

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