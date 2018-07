Marathonbet deja de ser el patrocinador principal del Málaga

El Málaga CF ya no tiene patrocinador principal en su camiseta. La casa de apuestas Marathonbet y el club blanquiazul han decidido separar de manera definitiva sus caminos tras cumplir el segundo año de contrato que tenían firmado y tras no prorrogar el tercero opcional que había sobre la mesa. Era un secreto a voces que ya ha tomado forma, ya que el descenso del conjunto malaguista ha sido determinante para no continuar ese vínculo, que se inició en verano de 2016 y que ha supuesto para la entidad de Martiricos en torno a tres millones de euros por las dos últimas temporadas.

Pese a que la intención del Málaga CF era la de renegociar este tercer año a la baja, con unos emolumentos mucho más bajos que los dos años anteriores, finalmente no ha habido acuerdo. La relación entre Marathonbet y el Málaga CF, en cualquier caso, no se rompe del todo ya que seguirán manteniendo vínculos publicitarios en espacios del club, como en su página web o en la publicidad del estadio -la U televisiva-. Sin embargo, el acuerdo económico es mucho inferior y ya no estará en la pechera principal de la camiseta malaguista.

El club, ahora, busca un nuevo patrocinador, aunque el caché de la entidad malaguista evidentemente ha bajado tras el descenso a Segunda. El club comprende que el espacio principal de su camiseta ya no tiene un valor que ronda el millón y medio de euros. E incluso la Liga 123 -Segunda División- no es un escaparate tan llamativo para empresas internacionales.

En las últimas fechas Marathonbet ha firmado un importante acuerdo de patrocinio con el Manchester City, que a su vez también tiene intereses en el Girona de Primera División. Es decir, que el equipo catalán podría ser ahora el destinatario del ya expatrocinador principal del conjunto blanquiazul.

Por su parte, BeSoccer y Benahavís sí continúan en la camiseta malaguista. Una zamarra que continuará vistiendo Nike y que ya prepara sus nuevas equipaciones para la próxima temporada.