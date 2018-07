Diego Rolan, presentado en Coruña con su futuro en el aire

El exmalaguista Diego Rolan fue presentado ayer como nuevo jugador del Deportivo, aunque sus días como jugador del cuadro gallego están contados. Son las situaciones que genera el fútbol moderno y que han derivado en que el futuro del futbolista, que jugó en Málaga cedido por el Girondins la temporada pasada, esté con su futuro en el aire.

Y es que, Rolan, en una operación cuanto menos rara, firmó el pasado año su cesión con el Málaga, pero al mismo tiempo cerró su fichaje con el Deportivo de cara al curso 2018-19, ya como agente libre.

El caso es que el Deportivo fue uno de los tres descendidos a Segunda División, no puede asumir el sueldo de Rolan y éste tampoco está dispuesto a renunciar a jugar en un equipo de Primera. «Soy un profesional. Si me quedo aquí voy a tener los objetivos que serán poder ascender con el Deportivo. Soy un jugador ambicioso y me gusta lo mejor para el Club y para mí. Si me toca quedarme aquí mi deseo va a ser ascender con el Deportivo, y tratar de dar todo para que eso sea posible», dijo durante su presentación.