Aprendiendo a sobrevivir con el ´Virus FIFA´ en la Liga 123

Harper no fue llamado por Escocia pero Marruecos sub´23 citó a Abqar y Albania sub´21, a Keidi

El fútbol pone a prueba al Málaga esta próxima jornada. Y es que el conjunto blanquiazul pierde, por vez primera, a sus jugadores internacionales para medirse al Tenerife y para buscar su cuarta victoria consecutiva en la competición. Un hándicap al que tiene que hacer frente y un buen momento para medir la amplitud de plantilla malaguista.

El ´Virus FIFA´ ya está aquí y Muñiz busca cómo sobrevivir a este trastorno. Como ya es conocido, la Liga 123 no se detiene en estos compromisos internacionales, algo que por otra parte ya denunció públicamente el míster la semana pasada.

Así, el principal problema es no poder contar con Munir, el héroe de Almería, ni con N´Diaye, uno de los jugadores más sobresalientes en este primer tramo del curso. Ambos acuden a la llamada de su selección y no estarán el sábado, aunque sí pudieron retrasar su incorporación a ayer martes. En cualquier caso, parece ser un problema que de momento no tiene mayores consecuencias, debido a la renta que ya acumula el conjunto blanquiazul. Ambos juegan este fin de semana, por lo que pronto estarán de regreso. Pero Muñiz deberá buscar alternativas en el once, ya que son titularísimos a día de hoy.

No serán los únicos malaguistas con sus selecciones, ya que Haksabanovic se encuentra desde hace día con su selección de Montenegro. Él disputará dos compromisos, pertenecientes a la Liga de Naciones de la UEFA, contra Rumanía y contra Lituania. Su último compromiso es el lunes, por lo que a comienzos de semana podría estar ya por Málaga.

La cantera pisa fuerte

Uno de los últimos en llegar, el albanés Keidi Bare, estará con su selección aunque en categoría sub´21 disputando la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría y también un amistoso contra Italia. El mediocentro se medirá en primera instancia contra España, este jueves a las 20.00 horas.

El central marroquí Abqar también ha sido llamado a filas por su selección, aunque en categoría sub 23. Un amistoso contra Túnez para calibrar su estado.

Curiosamente no ha sido llamado a filas en esta ocasión Jack Harper por Escocia. El atacante iba a ser reclutado por la sub´21 -pronto dará el salto- pero se ha quedado en tierra ayudando al Málaga CF estos días.

Lo mismo sucede con Hicham, que ha destacado en este inicio liguero y que también estaba siendo habitual en las últimas citaciones de su selección en categorías inferiores. Sin duda, habría sido un escenario mucho peor para el Málaga CF.