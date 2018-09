Luis Hernández: "Solo pensamos en volver a sumar de tres en tres"

Luis Hernández, central del Málaga CF, aseguró ayer que el equipo malaguista solo piensa en volver a sumar de tres en tres, olvidar cuanto antes la derrota del pasado domingo contra la UD Las Palmas (1-0) y el error defensivo que costó el partido. «Las cosas de vestuario me gusta que se queden dentro del vestuario. Es una acción que se podía haber evitado y de esa manera podíamos haber puntuado en Las Palmas, pero ya estamos en una semana nueva y solo queremos pensar en ganar al Rayo y volver a sumar de tres», dijo en rueda de prensa.

Para ello, el Málaga quiere ganar el domingo al recién ascendido Rayo Majadahonda. «Viene un rival que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles. Seguro que va a ser un partido complicado como todos los que hemos disputado hasta ahora. En Segunda no hay partidos sencillos, es algo que estamos viendo. Ellos vienen con mucha ilusión de jugar en La Rosaleda. Siempre digo que tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo bien y seguro que así estamos más cerca de sumar tres puntos de nuevo», continuó explicando el madrileño.

En todo caso, la derrota contra Las Palmas escoció en el seno del vestuario. «Todas las derrotas duelen. Pero está claro que si tenemos que perder que sea así. El equipo mantuvo el nivel durante todo el partido, jugamos a un gran ritmo. Incluso tuvimos ocasiones para poder ponernos por delante y eso casi nos hubiese garantizado la victoria. Podemos hacer muchas lecturas pero prefiero quedarme con las positivas».

Por otra parte, Luis Hernández puso en valor el gran inicio de Liga del equipo, con cinco triunfos consecutivos. «Ha sido un buen arranque. Nosotros queríamos ir preparando cada semana a tope y ese objetivo lo estamos consiguiendo. Enlazar victorias de manera consecutiva siempre es positivo, tenemos la moral reforzada y ahora afrontamos el partido con las mismas ganas de antes de la derrota. Son tres puntos más», argumentó.

Y se refirió a su renovación, que está firmada pero no anunciada por el club. «El tema de la renovación se ha hecho, como ya lo sabéis. No se ha hecho público pero lo sabéis. Estamos en un momento para centrarnos en el trabajo del equipo, el tema individual debe quedar a un lado», zanjó el zaguero.

Por último, fue cuestionado por el asunto de los horarios. «Como es una cosa que no puedo controlar, no me lo planteo. Si nos toca jugar a las 16:00 horas lo haremos y si nos toca más tarde también», puntualizó el central blanquiazul.