La versión mejorada de Muñiz

Más puntos, menos goles encajados y la sensación de ser inabordable - El mejor líder en el último lustro

Juan Ramón López Muñiz ha evolucionado en estos años. Lo ha hecho en su puesta en escena, como se puede comprobar en sala de prensa cada semana. Pero también se hace notar en su fútbol. El técnico asturiano, que recibió elogios y parabienes hace dos campañas cuando ascendió con la UD Levante tras una temporada para enmarcar, mejora sus registros este curso con respecto al equipo granota y convierte a su Málaga CF en el mejor líder en el último lustro. Un logro global que esconde un trabajo meticuloso a la par de silencioso.

Es obligatorio recordar, como también repite hasta la saciedad públicamente el técnico del Málaga CF, que nadie asciende en octubre ni tampoco deja de hacerlo en este tercer mes de competición. Pero las dinámicas y las rachas iniciales son un buen termómetro para calibrar la temperatura de los equipos y sus proyectos. Y el de este Málaga no cabe duda de que es inmejorable.

El inicio es espectacular. De nueve partidos disputados, el Málaga es líder con 22 puntos y con sólo una derrota y un empate, ambos cosechados en, lo que parece a priori, las dos salidas más complicadas que tendrá el conjunto blanquiazul este curso. Pero para testar el verdadero nivel blanquiazul es necesario mirar al pasado, compararse con otros rivales o con otros líderes a estas alturas de campeonato.

En ese sentido, el Málaga CF sale muy bien parado, ya que en los últimos cinco años nadie ha mejorado sus registros. Sólo el Recreativo de Huelva, en la campaña 2013/14, cosechó los mismos puntos a estas alturas (22). Aunque los onubenses, claro está, no consiguieron mantener el nivel y acabaron la temporada octavos, fuera del play off de ascenso.

En cualquier caso, el Málaga CF se muestra como un líder sólido y eficiente. Y Muñiz puede mirarse en su pasado. Aunque aún no mejora los registros de su anterior ascenso con el Málaga CF, hace once años -a estas alturas sumaba 24 puntos de 27 posibles-, sí tiene mejores registros que los cosechados con el Levante en la 2016/17, cuando tras nueve jornadas tenía 20 puntos en su casillero.

Este Málaga CF, además, es más rocoso que su Levante de entonces ya que ha encajado sólo cuatro tantos por los ocho que encajaron los granotas hace dos años. La defensa es la clave de este equipo. Un valor que asegura que el Málaga CF no tiene visos de ´caerse´ con el paso de las jornadas.

Ese Levante acabó campeón de la Liga 123 con 84 puntos, con 14 de ventaja con el segundo clasificado. Sólo perdió ocho partidos y empató nueve. El Málaga va camino de hacer registros similares e incluso superarlos.

Camino por recorrer

Pese a los magníficos registros del Málaga en este inicio de Liga, el ascenso no está logrado, por lo que el trabajo debe seguir para sobreponerse a las adversidades, cuando lleguen.

De hecho, ser líder tras nueve jornadas no es sinónimo de ascenso. En los últimos once años, cuatro equipos que estuvieron en esta condición no consiguieron ascender a Primera. El caso del Recreativo de Huelva ya mencionado con anterioridad, el Hércules también con los mismos puntos que el Málaga en la 2011/12, o el Salamanca, con 20 puntos, en la temporada 2008/09. Por eso, cero confianzas.