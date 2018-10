El Málaga CF, preocupado con las internacionalidades de Munir y de N´Diaye

Senegal indulta para los próximos compromisos al mediocentro. La Copa África arranca el 15 de junio y la última jornada de la Liga 123 acaba el 9 del mismo mes, aunque si hay play off de ascenso se alargaría

A nadie se le escapa que Alfred N´Diaye y Munir Mohand son medio equipo. O al menos han demostrado ser dos de los jugadores más determinantes en este tramo inicial de la Liga. La presencia del mediocentro y del portero en el once de Muñiz le concede un plus de seguridad en busca de los tres puntos. Y no contar con ellos es un lujo que el club no se puede permitir. Es por ello que desde el seno de la entidad de Martiricos ya se trabaja para que sus futuras ausencias sean menos prolongadas en el tiempo o incluso que haya indulto deportivo, como es el caso de Senegal con N´Diaye en el próximo parón FIFA.

En el horizonte del Málaga aparece un final de temporada difuso. Y no porque el conjunto blanquiazul haya mostrado debilidades, sino porque la Copa de África amenaza con arrebatar los dos pilares blanquiazules. Senegal ya está clasificada para dicha cita, mientras que Marruecos aún debe ratificarlo en las dos jornadas que le quedan. Es segunda de grupo -se clasifican las dos primeras- y salvo accidente, estará en la próxima edición de Camerún. Es evidente que, dado el caso, casi con total seguridad estarán en la convocatoria ambos para tan magno evento que arranca de manera oficial el 15 de junio, pero que puede requerir de los dos malaguistas incluso tres semanas antes.

Ahí es donde radican los miedos del Málaga CF, que mira con recelo cómo dos de sus principales bienes futbolísticos se marchan casi cada treinta días con su selección para competir en campos de dudosa calidad y con viajes de larga duración.

Las fechas de la Copa África

Hay que recordar que en la Liga 123, los dos primeros clasificados ascienden directamente, pero del tercero al sexto juegan un play off de ascenso que puede sumar cuatro partidos más al calendario.

La Liga para el Málaga CF acaba el 6 de junio -el 15 empieza la cita africana, que se jugará este año en Camerún-. Si el Málaga CF tiene que jugar play off, lo haría sin ninguno de sus dos jugadores importantes. Y de hecho, es posible que tampoco pueda contar con ellos para los últimos compromisos ligueros, que son la visita a Albacete -penúltima jornada- y recibir al Elche en Martiricos -última-.

La pelota, en este sentido, está en el tejado de los jugadores ya que son ellos los que tienen que hacer fuerza para convencer a sus seleccionadores y a sus federaciones de que se retrase esa futura convocatoria. Un escenario que ayudaría mucho al club y por el que están por la labor tanto N´Diaye como Munir.

De hecho, el centrocampista de Senegal ya no acude a esta próxima citación, que le iba a dejar fuera, como mínimo, del partido contra el Nástic de Tarragona (sábado 17 de noviembre, a las 16.00 horas). Queda por ver si Munir también intercede para no acudir a la llamada de su selección. Tras el próximo parón, el último de 2018, el siguiente ya será el 24 de marzo de 2019 (Nástic-Málaga).