Muñiz: "El entrenador no va a pedir fichajes"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, ha comparecido ante los medios en la previa del duelo ante el Nástic de mañana sábado (16 horas), donde se ha referido al inminente mercado invernal. El asturiano no cree que el equipo necesite refuerzos y espera que sigan todos los jugadores que están a día de hoy en la plantilla. "Eso está previsto desde junio y sabíamos las situaciones que se podían dar con la Copa de África y demás. No sobra nadie en la plantilla, pero si hay alguien que puede aportar será recibido con cariño. No necesitamos nada del otro mundo y es complicado encontrar alguien que mejore lo que tenemos. Hay que analizar situación económica y deportiva pero el entrenador no va a pedir fichajes, ojalá terminemos todos los que empezamos".

El técnico habló de partido trampa ante el colista. "Va a ser un partido complicado, no tiene nada que ver la clasificación. Tenemos que ser inteligentes y no pensar en eso, eso te resta opciones de poder ganar. Nos van a apretar, van a hacer su partido y vienen a ganar, no vienen como corderitos", indicó en primera instancia.

Y prosiguió con el análisis del Nástic. "El rival está diseñado para estar más arriba de lo que está. Es un equipo al que tenemos que tener respeto, conoce la categoría. Nos van a exigir muchísimo, vienen en una situación difícil y eso les hace ser más peligroso. No es un equipo novato, tienen experiencia y saben jugar este tipo de partidos".

Muñiz, ante la duda de varios jugadores tocados como Juanpi, prefiere esperar y ofrecerá la convocatoria mañana poco antes del partido, aunque asegura que la lesión del venezolano no es grave. "Está trabajando, haciendo un trabajo con el recuperador, el que le permite esta semana, valoraremos mañana. Él lleva su ritmo, no es preocupante, estamos tranquilos. Habrá que ver quién puede estar. La lesión no es preocupante. Espero a mañana porque tenemos tiempo suficiente para entrenar, ir al hotel, comer..."

Por otro lado, se refirió al estado del césped, recién replantado y que estrenarán ante el Nástic. "Está perfecto, es el que tenemos. Está bastante bien para el tiempo que lleva después de que lo levantaran entero, no va a haber ningún problema para que circule el balón, con normalidad", explicó.

Además, ha celebrado volver a jugar en casa después de dos partidos lejos de Martiricos. "Siempre es un placer jugar en tu casa ante tu afición, veremos intensidad, presión, dificultad... tenemos que vivir con ello. Lo que me sorprende es la tensión que hay en la jornada 13, veremos en la 37.. eso indica la igualda de la clasificación, todos los equipos son muy parejos, del primero al último".



Sobre la semana de trabajo, Muñiz asegura que el equipo sigue trabajando a gran nivel y cree que sus hombres salen reforzados del partido de El Molinón. "La semana ha ido bien, muy tranquila, venimos de hacer buen partido en Gijón, creo que el equipo ha salido reforzado. Estamos contentos y satisfechos por el nivel del equipo, cuando ves el nivel de los entrenamientos disfrutas. La sensación es muy buena".

Además, hizo una valoración de los dos partidos seguidos fuera de casa, donde el equipo solo consiguió 1 punto de 6 posibles. "La valoración es clara. Todo va enfocado al mismo camino: la igualdad es máxima y hay muy buenos equipos en Segunda. No saber eso es un fracaso. No le doy importancia a perder el liderato, todos estamos buscando nuestro sitio. Pensar estar líder 30 jornadas es imposible, va a cambiar. Tenemos que jugar sin pensar en la clasificación, solo pensar en el rival. Hemos empezado un camino muy largo y muy duro, pensar en cada partido como si fuera el último y a partir de ahí funcionar. Hay que mantener la regularidad, estamos en esa línea".

En ese sentido, tras dejarse dos puntos en el descuento ante el Sporting, Muñiz asegura que no hubo broncas en el vestuario . "Los partidos se ganan y se pierden por detalles. Tenemos que aprender que esto no nos vuelva a suceder, pero son cosas que pasan. En Segunda siempre hay muchos goles en los últimos minutos, en Primera no pasa. Los máximos perjudicados fuimos nosotros porque hicimos un buen partido, te vas con la sensación de no haber ni tan siquiera empatado. Tenemos que quedarnos con lo bueno que transmitió el equipo, sin dejar de lado la situación final. El equipo respondió. En Lugo fue al revés y ganamos en el último minuto. Lo bueno es que el equipo es maduro y sabe gestionar eso".

Por último, valoró la dificultad que tiene a la hora de confeccionar la convocatoria por la cantidad de efectivos que tiene. "Con alegría y tristeza a la vez, voy a dejar a gente que merece jugar fuera de la convocatoria. Tengo que llevar solo 18, sino me llevaría a todos. Siempre que dejas a alguien fuera que merece estar te queda ese resquemor, pero así son las normas. Los que se queden fuera de la convocatoria merecen ser titulares, no hay duda".