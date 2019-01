El debut del canterano Hugo, lo único que celebrar de la debacle

Si hay alguien que puede estar contento tras la debacle del Málaga el domingo contra el Reus, ése es sin duda Hugo Vallejo, el canterano del conjunto blanquiazul que debutó con el primer equipo con tan solo 18 años, aún en edad juvenil. El granadino saltó al césped en el segundo tiempo en sustitución de Pacheco, dio muestras de su calidad y desparpajo en varias acciones por lo que fue designado como MVP por parte de la afición.

«Es lo último que me esperaba, es un buen regalo para este 2019. Muchas gracias a la gente, no me lo esperaba para nada, me he sentido muy arropado y con mucha confianza, en parte gracias a la afición», dijo Hugo en declaraciones recogidas por el club.

Se trata, en todo caso, del sexto canterano que Muñiz hace debutar con el primer equipo tras Jack Harper, Abqar, Hicham, Keidi Bare e Iván Jaime. «Me entró una presión por el cuerpo al principio... Venía con la mentalidad de salir a lo mejor al final un poco o no salir. Cuando el míster me ha dicho que salía en la segunda parte me he puesto un poco nervioso, pero se me ha pasado», prosiguió.

El granadino, con el dorsal 36 a su espalda, no olvidará la noche del domingo, aunque ya piensa en jugar el próximo partido. «Mis compañeros me han felicitado, pero qué van a decir, si al final lo importante era la victoria. Es una pena para todos, para la afición, para el equipo y para mí, que es un día especial, es una pena. Ya el próximo partido a seguir trabajando e intentar sacar los máximos puntos posibles», agregó el canterano, que ha pasado en pocos meses del Juvenil al primer equipo.

Y es que, Hugo comenzó la temporada en el filial, pero al no contar con minutos con Dely Valdés bajó al Juvenil. Con la llegada de Manolo Sanlúcar al Atlético Malagueño volvió a adquirir protagonismo en el filial y sus actuaciones llamaron la atención de Muñiz, que ya le ha hecho debutar.