El futuro de Jack Harper toma color azulón

El mundo del fútbol sigue girando y no se detiene para observar si el Málaga CF asciende o no. Bajo ese prisma, es época de mercadeo, de planificar y de pensar en el futuro. Y un jugador que no continuará en la disciplina del conjunto blanquiazul la próxima temporada es Jack Harper, que habría firmado ya con el Getafe, según apuntó ayer el Diario As. De hecho, el conjunto azulón y el propio Málaga CF ya habrían llegado a un acuerdo de traspaso, a ejecutar al final de temporada, por una cantidad que ronda los 1,5 millones de euros.

Jack Harper tuvo un estreno fulgurante en este inicio de temporada en Segunda División. El escocés, de Fuengirola, había tenido un par de años con protagonismo en el filial y aprovechando el ascenso del Atlético Malagueño a Segunda B y el descenso del conjunto blanquiazul a Segunda, entró en los planes de Muñiz a principios de verano y supo aprovechar su oportunidad.

Los diez primeros partidos del curso fue titularísimo y fue también una de las sensaciones del equipo, ya que marcó hasta dos goles. Sin embargo, una lesión comenzó a apartarle de los focos. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los cantos de sirena de otros clubes, como el propio Getafe.

Harper tenía, sin embargo, un contrato vinculante con el Málaga CF. El club poseía una opción unilateral de renovarlo automáticamente, aunque este verano acaba contrato y a estas alturas de curso no se habían puesto de acuerdo las partes.

Según apuntó semanas atrás también el Diario As, el jugador ya había firmado un preacuerdo con el Getafe. Y ahora, según corrobora el entorno del jugador, ya han llegado un acuerdo ambos clubes, ya que la opción de renovación que posee el Málaga podría no ser del todo efectiva por cuestiones legales.

El club, por su parte, no se pronuncia sobre el futuro del jugador, que aún continúa en la disciplina blanquiazul pero que ahora mismo está de baja por lesión. De hecho, desde que regresó de su primera lesión no ha tenido tanto protagonismo ni continuidad. En total suma cuatro goles y una asistencia. Ha sido un jugador importante que ha ido perdiendo protagonismo, pero que está llamado a elevar su nivel este final de curso para intentar salir por la puerta grande, con un ascenso del Málaga CF y también en su currículum.