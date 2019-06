A por el tercer puesto

La convocatoria se mantiene intacta con respecto a la que se dio el pasado sábado, sin Juankar, Renato Santos, Iván Alejo ni Lombán ? Erik Morán se entrenó ayer con el grupo y podría debutar esta noche.

Los planes que Víctor Sánchez del Amo tenía en mente el sábado para enfrentarse al Albacete se mantienen intactos. Pese a que el partido se aplazase 48 horas por el fallecimiento de José Antonio Reyes, los jugadores blanquiazules que no estaban convocados y que quizá podrían haber llegado a punto para el cruce en el Carlos Belmonte se quedaron fuera de la lista.

Por tanto, y como estaba previsto, Juankar y Renato Santos están en Málaga después de haber entrenado en el día de ayer en el gimnasio y no con el todo el grupo. La única novedad en el entreno del Ciudad de Málaga fue la de Erik Morán. Durante varias semanas, el de Portugalete ha estado acarreando molestias en el gemelo, aunque no se llegó a conocer de forma exacta la magnitud de su lesión. Ante el Albacete, Morán podrá disputar su primer partido a las órdenes de Sánchez del Amo: no dispone de minutos con la elástica blanquiazul desde el partido en La Rosaleda frente al Extremadura. Aquel fue el último partido en el que Muñiz llevó las riendas del Málaga CF.

Los otros dos ausentes, Lombán e Iván Alejo, no están tampoco en la expedición malaguista hacia tierras manchegas. El centrocampista vallisoletano está ya recuperado de la gastroenteritis que sufrió hace unos días, pero Víctor ha preferido darle descanso.

Se mantiene la presencia de Keidi Bare, Diego González, Iván Rodríguez e Hicham. Con el equipo ha viajado también el portero Werner, pero será el último descarte del técnico del conjunto costasoleño antes del encuentro.

Para alentar el equipo, ayer visitó el Ciudad de Málaga el héroe y protagonista del último ascenso a Primera: Antonio Hidalgo. Durante la última jornada de la temporada 2007/08, ante el Tenerife, tuvo en sus pies el gol decisivo. Con ese recuerdo y su experiencia, Hidalgo quiso ayer contagiar a los jugadores blanquiazules del espíritu de aquella campaña e inundarlos de fuerza y esperanza para encarar los dos últimos partidos de fase regular y el probable play off de ascenso.

Buenos números

Los números del Málaga desde la llegada de Víctor hacen creer a la afición. Hasta la fecha, solo hay que lamentar el tropezón en casa ante el Mallorca y el reparto de puntos en Cádiz. Ambos, rivales directos y hambrientos de play off. En lo que llevamos de segunda vuelta, el Málaga CF solo ha perdido fuera de casa ante el Granada, equipo fuerte que incluso podría ascender esta misma noche. En esos 9 encuentros, el conjunto malaguista ha logrado 19 puntos. Muchos empates y alguna victoria, como la de Alcorcón, el día que se estrenó el nuevo míster.

Los antecedentes del Málaga en Albacete tampoco están nada mal. Estando en Primera División, los malacitanos han visitado en dos ocasiones el estadio manchego, en las dos ocasiones salieron victoriosos. En la temporada 2003/04 un gol de Salva fue el único tanto del encuentro y un año después, Duda y Amoroso fueron los protagonistas del 1-2 final. Estando en la categoría de plata, el balance de los boquerones se salda con un empate y dos derrotas. Esta noche, los chicos de Víctor Sánchez del Amo tiene una ocasión de oro para abrir el contador de victorias del Málaga en Segunda División en el Carlos Belmonte.

El Albacete también está presente en una de las fechas más destacadas del malaguismo: el 30 de mayo de hace veinte años, La Rosaleda festejó con su afición la gran campaña que se hizo entre 1998 y 1999 que supuso el penúltimo ascenso blanquiazul a Primera.



El partido arrancará a las 21 horas. Frente a frente dos equipos que quieren acabar la Liga terceros para tener ventaja de campo en las dos eliminatorias por ascender a LaLiga Santander. Un partido con aroma de play off.