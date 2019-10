Del play off de ascenso a luchar por evitar el descenso a Segunda B

127 días. El domingo habrán pasado poco más de cinco meses desde la última vez que Deportivo y Málaga CF se vieran las caras. No ha trascurrido mucho tiempo, pero qué diferente era la situación si la comparamos con el actual momento que están viviendo estos dos históricos equipos del fútbol español.

El pasado mes de junio, los de Martiricos eran terceros en la tabla de Segunda y los gallegos sextos, puestos que hicieron que se enfrentaran en los play off de ascenso a Primera División. Categoría que ambos abandonaron a la vez, hace ya dos temporadas. El 4-2 en Riazor puso cuesta arriba el ascenso para los de Víctor, que finalmente caerían también en la vuelta en La Rosaleda por 0-1.

De la rabia salieron las recordadas imágenes de jugadores y cuerpo técnico abrazados y emocionados frente a los aficionados. El Dépor, aunque victorioso, acabó estrellado en Son Moix, condenado otro año más en Segunda. A partir de ahí, las historias del Dépor y Málaga volvieron a caminos paralelos y sorprendentes hasta hoy, cuando los costasoleños son penúltimos y los coruñeses últimos de la clasificación.

La única jornada en la que dos los lograron sumar tres puntos fue la primera. Después, empates y derrotas que los han sumido en las dos peores posiciones.

Con todos estos precedentes, terminar el partido del domingo con empate no serviría a ninguno, ya que con nueve puntos se mantendrían una semana más en la zona más baja de la tabla. Pese a estar solo en la duodécima jornada, este choque será crucial para ahondar heridas o iniciar un necesario resurgir.

Las estadísticas históricas son sangrantes. Hay que echar la vista bastante atrás para encontrar a los dos conjuntos tan tocados. El Málaga está cosechando números similares a los de la fatídica temporada 91/92. Aquel equipo, a estas alturas, llevaba dos victorias, tres empates y seis derrotas. Además, no protagonizaba diez jornadas consecutivas sin ganar en la categoría de plata desde la 56/57, hace más de 60 años...

El Real Club Deportivo, colista después de once jornada, no estaba en una situación así desde hace 36 años. Hay que remontarse hasta septiembre de 1983 para hallar a los coruñeses en la última posición. En aquella ocasión, en vez de los ocho puntos de ahora, habían sumado solo un punto de doce en el inicio de competición. Además, el Dépor no encadenaba tantos partidos sin conocer la victoria en Segunda División desde la campaña 87/88, cuando estuvo hasta 17 partidos sin ganar.