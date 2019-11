Víctor: "La exigencia del equipo no baja nunca"

El Málaga CF de Víctor Sánchez del Amo sigue a vueltas con la falta de efectivos para el próximo domingo en Alcorcón. Lesionados, internacionales, una plantilla corta... el técnico madrileño tendrá, una vez más, que encajar las piezas con las que se ha quedado esta semana. Podrá contar con los jugadores del filial, pero siempre atendiendo a los límites y exigencias que marca la competición, un tope que no comparte ni entiende el míster. "Hay jugadores del filial que están dando más nivel que algunos profesionales, por lo que serían primeras opciones para nosotros. Eso es muy bueno que pase, los jóvenes aprietan y eso es positivo, cuanto más aprieten más subirán el nivel todos", destacó.

Ante esta nueva fecha FIFA, Víctor admite que el problema de la plantilla "es más manifiesto". "Tenemos 17 fichas por no cumplir el límite salarial. Cuando solucionemos ese problema no tendremos ese limite. Pero luego hay otras cuestiones de reglamento irracionales, que no puedan jugar más de tres filiales en el once es algo incoherente, le impedimos el progreso. Y, en estas circunstancias en la que podemos dar nuestro mejor nivel competitivo con jugadores del filial, sólo pueden jugar tres de inicio... Privamos a los jugadores del filial de tener oportunidades, a los jóvenes hay que darles oportunidades, no quitárselas. Si no existiera esa regla jugaríamos con más de tres canteranos", insistió Sánchez del Amo.

Las pautas del reglamento condiciona al cuerpo técnico malaguista en estas ocasiones. "Para la toma de decisiones a la hora de hacer las las alineaciones y los cambios, entra en juego el reglamento. No puedes muchas veces elegir por el nivel de rendimiento o de forma de los jugadores porque te lo impide el reglamento. Tenemos que elegir a qué tres filiales usamos, y esta semana una de esas fichas será para la portería", subrayó Víctor.

Pero aún así, el madrileño quiso dejar bien claro que para ellos "no baja la exigencia del equipo nunca. No me puedo adueñar del pensamiento de la afición o de los medios. Para nuestro cuerpo técnico el nivel de exigencia es siempre máximo porque sabemos que estamos capacitados para ganar a cualquier rival".

En cuanto al rival, que será el regreso de Víctor al primer estadio que pisó como entrenador del Málaga CF, destaca que el partido en Santo Domingo "será muy competido, rival con una versatilidad importante en cuanto a estructuras de juego, te requiere estar muy atento porque tiene variedad en su forma de atacar, es muy organizado. El aspecto que más trabajamos para mejorar es la finalización, somos conscientes de ello y es una motivación y un reto. Mejorando eso estaremos mucho más cerca de las victorias. Es nuestra penalización, pero cambiará".