Buenacasa: "Estar en el Málaga es un cambio a mejor"

El Málaga CF presentó en la Rosaleda a su último fichaje, Sergio Buenacasa. El delantero procedente de la Ponferradina llega al club malagueño en condición de cedido hasta el 30 de junio de 2020. Buenacasa atravesaba un momento complicado en su ex equipo dónde, a causa de una lesión al principio de la temporada, no contaba con los minutos deseados: "me encontré con la mala suerte de tener una lesión, algo que me condició para la importancia que esperaba tener en el equipo. No estaba a gusto con mi rol en la plantilla".

Durante la presentación del jugador, Manolo Gaspar director deportivo del Málaga CF, explicó la razones de la incorporación del delantero a la plantilla: "Sergio es un jugador que ya teníamos controlado hace tiempo, en cuanto tuvimos la posibilidad de traerlo no tuvimos ninguna duda. Es un jugador muy polivalente, le gusta ir a los espacios y tiene un gran disparo desde la frontal. Sabemos que tiene gol y esperamos que con la continuidad necesaria pueda ir haciendo goles".

Tras su estreno como malaguista contra su ex equipo, Sergio Buenacasa admitió estar muy feliz de poder fomar parte del Málaga. En cuanto a la situación del equipo, el delantero se mostró optimista y con ganas de llevar al club lo más lejos posible: "el equipo está muy unido, somos un bloque fuerte preparado para aforntar una segunda vuelta complicada. Voy a intentar dar el máximo con el equipo, solo podemos mejorar y tenemos que salir a morir en cada encuentro", finalizó.