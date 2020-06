El Málaga se ciñe a los protocolos de LaLiga y Sanidad para la vuelta de los aficionados

Desde que el presidente de la UD Las Palmas pidiese que a su estadio pudiese asistir un número reducido de aficionados, varios entes del fútbol y de las instituciones públicas se han manifestado sobre el tema. Pese a la idea del conjunto insular, cuyo territorio está a punto de entrar en Fase 3, de que ya en la primera jornada de LaLiga SmartBank tras el parón ya pueda haber un 30% de sus aficionados en las gradas, desde Martiricos apuntan que en todo momento van a acatar las normas y medidas impulsadas por las autoridades competentes y no darán ningún paso de manera anticipada.

La intención de Ángel Ramírez, presidente del club amarillo es que el CSD "vea que el fútbol va más allá del propio fútbol". Pero en cuanto al Málaga CF, la ciudad acaba de entrar en Fase 2 y en estos momentos todavía nadie se ha planteado reunir a los fieles blanquiazules en Martiricos en los próximos días.

En su comparecencia diaria tras la publicación de las cifras de la evolución del COVID-19 en España, el director del CCAES Fernando Simón, afirmó que no descarta la posibilidad de que pueda entrar público a los estadios de fútbol en la fase 3 de la desescalada, pero señaló que dependerá de la evolución de la epidemia en todas las comunidades autónomas.

Después de la reunión telemática entre Simón, Irene Lozano (CSD) y Salvador Illa (Sanidad) con los futbolistas Gerard Piqué (Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Asier Illarramendi (Real Sociedad) y Koke Resurrección (Atlético de Madrid), se pusieron de manifiesto algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. "No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará", dijo Simón.

No obstante, a sabiendas de la importancia que tiene en el fútbol jugar de local o visitante con el público animando, Fernando Simón quiso hacer hincapié que hasta que no pueda haber aficionados en todos los campos de todos los equipos del fútbol español profesional, no se debería aplicar la norma del regreso de los hinchas a las gradas. Dejando patente que todos los equipos irán al mismo ritmo para asegurar la igualdad de condiciones, tal y cómo ha estado trabajando LaLiga, la RFEF y el CSD a través de los protocolos para Primera y Segunda División.

"Eso es lo que han establecido el CSD como los propios jugadores. No ha salido del ministerio, porque si bien conocemos el tema del factor campo, no es uno de los temas que tenemos en la cabeza a la hora de valorar los riesgos. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de la evolución de la epidemia y cómo estén las comunidades autónomas en la fase 3, se podría plantear", comentó el director del CCAES.