El exblanquiazul Sergio Sánchez se retira

Uno de los futbolistas que pasearon el nombre y el escudo del Málaga CF por Europa cuelga las botas. A sus 34 años, el defensa Sergio Sánchez ha anunciado que se retira del fútbol profesional en calidad de jugador. El de Mataró llego a la entidad costasoleña en la temporada 2011/12 y permaneció en Martiricos hasta 2015. Además, en los últimos meses ha estado entrenando en Málaga y tuvo opciones de volver a vestir la elástica blanca y azul.

En una entrevista a la Cadena Ser Málaga, el defensa remarcó que ya ha llegado el momento de poner punto final a su carrera. "El jugador tiene que jugar mientras le hace ilusión. He tenido tres años en los que la filosofía de juego no me hacía disfrutar. Jugar por jugar no va conmigo, no me hace feliz", explicó.

También remarcó que en su decisión nada ha tenido que ver su edad o las lesiones, sino la falta de ese sentimiento que sirve como motor. Pese a tener ofertas de varios equipos de Segunda y otros extranjeros, decidió que no jugaría por jugar sin sentirse identificado. No obstante, su retirada estuvo a punto de retrasarse por un interés real de él y del Málaga CF por volver a entrelazar los caminos. "El Málaga fue mi única opción para que yo siguiera jugando este año. Así lo transmití al club y a mi representante. Manolo me dijo que era una clara opción y que en todo momento me iría contando. Fue muy claro conmigo en todo momento, así me lo trasladó. Nunca me prometió nada más allá que el interés. Al final no pudo darse. No me motivaba nada más que jugar para el Málaga y retirarme aquí".

En cuanto a su futuro próximo, afirma no tenerlo aún del todo definido, pero no quiere dejar de estar ligado al deporte que le lleva acompañando toda la vida. "Voy a sacarme el carné de entrenador en el curso intensivo y a partir de ahí a ver qué voy testeando para en cuanto lo encuentre dar el 100%. El fútbol es lo que me llena personal y profesionalmente".