El Málaga CF tendrá mañana que hacer frente a su mala racha como visitante en territorio hostil y con un gran número de bajas en la plantilla. No es el mejor escenario para los boquerones, pero José Alberto López ha dejado claro en rueda de prensa que los suyos competirán "con la intención de ganar los tres puntos".

Este fin de semana, el míster asturiano tendrá que darle muchas vueltas al once para Ipurúa. "Tenemos siete bajas,16 o 17 jugadores profesionales y sobre todo nos afecta una parcela, que es la del centro del campo. No es sencillo, estamos pasando un momento delicado y hasta Navidad tendremos efectivos".

A esta complicación se le suma medirse a un Eibar que, en estos momentos, está en la parte alta de la clasificación. "Es un grandísimo equipo, tienen jugadores con mucha experiencia en Segunda y es una selección de los mejores jugadores de la categoría. Tienen incluso a un jugador que incluíamos en nuestra planificación inicial. El fútbol es maravilloso y tiene la posibilidad de que en cualquier partido pase cualquier cosa. Queremos tener una gran competitividad y recuperar las buenas sensaciones", destacó el preparador.

Esta situación puede desembocar en que veamos un Málaga muy distinto al que estamos habituados. Para José Alberto, "la revolución son las bajas que tenemos" y remarcó que los jugadores que faltan con "importantísimos para nosotros". "Eso afecta al nivel competitivo de la plantilla. El que no lo vea está ciego, la revolución puede venir dada por ello. Es por las lesiones de compañeros importantes".

Las modificaciones también pueden llegar al sistema de juego que propone el asturiano: "También lo valoramos. Drástico no, pero sí que es una de las opciones una variación táctica. No me agarro a ninguno, si jugamos 4-4-2 o 4-2-3-1 es porque creo que es lo mejor. Valoramos cambiar porque los jugadores que tenemos son otros completamente".

Asimismo, el mister quiso recalcar que el sentimiento que reina en el vestuario es el de confianza en el proyecto: "Formamos una familia, estamos en la misma línea tanto la dirección deportiva como el equipo técnico y los jugadores. Sabemos de la dificultad de la categoría y podemos pasar por momentos así. La derrota del domingo nos dolió, pero tiene que ser un aprendizaje. Cualquier equipo te puede ganar, tenemos que ser regulares. No lo hemos sido en estas jornadas. Hemos hecho grandísimos partidos y grandísimas cagadas", asumió el míster.

José Alberto en ningún momento pone en duda el compromiso de los suyos: "Ellos son los primeros que quieren ganar y dar su mejor nivel. Hay que competir contra un rival que tienes en frente porque con el escudo no se gana a nadie. Tenemos que trabajar más que los rivales, ganar el mayor número de duelos y a partir de ahí sumaremos".