De tener cerca la puerta de salida durante el mercado invernal, a recuperar la titularidad y anotar en jugada individual un tanto que estuvo a punto de haber representado tres puntos a domicilio. Así le ha cambiado la vida, «en cuestión de semanas», al ariete palmillero Antoñín.

El canterano blanquiazul adelantó al Málaga CF en La Romareda y se convirtió, por derecho propio, en la mejor noticia que pudo traerse Natxo González del empate cosechado ante el Real Zaragoza. Cabe por lo tanto decir que, de momento, se ha convertido en el «mejor fichaje» del técnico vasco.

Antoñín no había tenido la ansiada continuidad en el esquema de José Alberto. De hecho, la diana de este pasado sábado es la segunda de toda la temporada. Su desborde ante la zaga maña recordó al de sus mejores tardes, tanto con la camiseta malaguista como la del club que lo mantiene cedido, el Granada CF.

Un toque con el exterior que sorprendió al guardameta Cristian Álvarez se convertía en un gol que toma el relevo al transformado el pasado 20 de noviembre, ante Las Palmas, en La Rolaleda. Como entonces, el tanto sirvió para estrenar el marcador, si bien es cierto que aquel duelo acabó en 2-1 y no en tablas (1-1).

Otro paralelismo lo representa el minuto en el que el palmillero abrió la lata. Si aquella vez transformó su primera diana liguera en el minuto 26, esta vez lo hizo apenas cuatro minutos más tarde, justo cuando se alcanzaba la primera media hora de juego.

En La Rosaleda la acción fue diferente. Una gran internada de Brandon hasta apurar la línea de meta, con pase hacia el interior del área pequeña, fue aprovechada por Antoñín casi en boca de gol. Ya por entonces titulábamos que el artillero estaba de vuelta. Ojalá que ahora sea para quedarse, justo lo que ocurrió hace unas semanas, tras conocerse que quedaba en nada aquel posible interés por buscar más minutos lejos de la tierra que lo vio nacer.

En el aspecto psicológico, si es que como decía Jorge Valdano «el fútbol es un estado de ánimo», el Málaga CF ha podido encontrar a estas alturas de febrero ese necesario refuerzo que esperaba para su vanguardia. Y no sólo es importante su concurso en forma de acierto ante la meta rival. También es significativo el papel que pueda adjudicarse para ponérselo cada vez más difícil al propio Natxo González.

Nada más terminar el duelo con empate a uno en La Romareda, el propio Antoñín fue el encargado de atender sobre el césped a los responsables de la retransmisión televisiva del partido. «Sabemos que es un campo difícil y un gran rival. Estamos trabajando bien y es un buen punto. La situación que tenemos no es fácil, pero estamos trabajando bien y he celebrado el gol con rabia por eso», declaró.

Detrás de esas frases, al rememorar su forma de festejar el 0-1, no sólo había rabia contenida por la mala racha del club de Martiricos. También se puede leer entre esas palabras la propia impotencia que durante meses ha sufrido el propio jugador. Recaló de nuevo en la Costa del Sol para encontrar los minutos de los que no iba a poder disfrutar en otros terrenos de juego, en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, su rendimiento a los ojos de José Alberto no fue el esperado, de forma que con el paso de los meses apenas llegó a tener protagonismo sobre el césped.

Si bien es cierto que el propio Antoñín, así como el resto de sus compañeros, deberán refrendar su recuperación durante los próximos encuentros, no menos importante es subrayar que la zaga malaguista también mejoró significativamente el pasado sábado.