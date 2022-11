Pepe Mel volvió a comparecer en la sala de prensa de La Rosaleda, con mejor cara que tras el encuentro frente al Eibar, y aseguró que al Málaga ya no le queda otra que "puntuar, aunque solo sea de uno". "Somos los últimos pero un club histórico, querido, con trayectoria, tenemos que empezar a valorarnos", explicó. El técnico madrileño anunció rotaciones para medirse a un Cartagena que le "gusta mucho", que en casa quiere ser "protagonista" y con "jugadores interesantes".

Decepción ante el Eibar

"Es cierto que el otro día fue un chasco, una desilusión tremenda. Preparamos el partido bien y volvimos a quedar derrotados con un error colectivo. Hemos dedicado los días a revisar todos esos errores que nos han penalizado. Nos penalizó en Leganés, en Oviedo, incluso con el Andorra y el otro día. Si somos capaces de tener buenas decisiones futbolísticas vamos a dar un salto importante".

Chavarría y Luis Muñoz

"Están en la lista. No está Fran Sol por molestias y un proceso estomacal. Igual que Bustinza. Los que van están disponible".

¿Cómo se encuentra Pepe Mel?

"Fuerte. Alguien que va al frente de un grupo de personas tiene que estar fuerte. Tras pitar el árbitro tienes ese momento de bajón. En el momento que llegas a casa ya estás pensando en el siguiente partido, en buscar soluciones. Soluciones futbolísticas, nuestros errores no son de cabeza. Vais a ver un equipo algo cambiado, haremos cosas diferentes y con gente diferente".

Rotaciones

"Tras un fiasco piensas en hacer mil cosas. Hay que hacer las cosas con coherencia. Los futbolistas están convencidos en ser un equipo presionante en campo del rival. Solo encajamos un gol por partido. Tenemos que solucionar esos errores que nos matan. Tienen consecuencia en el resultado. No nos vamos a volver loco. Hay plantilla para usar. Hay gente que va a jugar que no lo hizo el otro día. Con el optimismo de un partido de fútbol. Queda mucha liga como para perder a 10 o 12 futbolistas. Hay que oportunidades, mañana van a tener una buena opción para demostrar que son parte de la solución".

Unión del grupo

"Ellos tenían día libre, pero estoy orgulloso del grupo. Lo mejor era reunirnos todos, tener charlas. Que por nosotros no quede. Confían en mí plenamente, en el mensaje que les doy. Corrigiendo esas cosas, daremos un paso adelante".

Cómo corregir esos errores

"En el fútbol está muy bien hablar, pero hay que entrenarlo en el campo. En el último gol... Da el pase con el jugador de espalda, el que recibe está mal perfilado, los dos laterales están en ataque sin que hubiera salido el balón... Todo eso lo vemos y lo trabajamos. Me tiré toda la noche en un sillón pensando en lo que estoy haciendo mal, me hago preguntas y les pido que se la hagan ellos. Ver en qué me puedo estar equivocando y a trabajar".

Afición

"Unos aficionados nos pidieron hablar. Fue un encuentro cordial, venían muchos niños con la camiseta del Málaga. Hablaron dos capitanes. Por nosotros no va a quedar. El fútbol no es echarle huevos, es pensar y hacer las cosas bien. Perfilarte bien no es cuestión de huevos. Eso es lo que estuvimos hablando y es lo que hay que hacer".

Producción ofensiva

"Nos falta gol, por supuesto. No se puede discutir. No estoy tan de acuerdo en las ocasiones. En los últimos tres partidos hemos tenido más que el rival. Si tuviéramos un punto de Oviedo, Leganés y el otro día... tendríamos tres puntos más. El discurso ya no es ese. Cortamos la hemorragia de encajar 2 o 3 goles, pero solo hemos hecho dos porterías a cero".

Recibimiento a Rubén Castro

"Conozco a Rubén, no merece la pena hablar de una cosa específica. A todo el mundo le agrada que se le reciba bien. Si el público de Cartagena decide lo contrario, no pasará nada".

Cartagena

"Es un equipo que me gusta de hace tiempo, estuvo a punto de meterse en play off el año pasado. En su campo quieren ser protagonistas. Tiene jugadores interesantes. Un partido bonito de Segunda División. Tenemos que puntuar, aunque solo sea de uno. Somos el Málaga. Somos los últimos pero un club histórico, querido, con trayectoria, tenemos que empezar a valorarnos".