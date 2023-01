Nacho Pérez compareció en rueda de prensa tras dirigir el Málaga CF-Tenerife de este sábado por la sanción de Pepe Mel. A pesar del resultado insuficiente (1-1), se mostró satisfecho por el trabajo de los jugadores, pero lo cierto es que tiene muy claro cuál debe ser el mensaje: «Estamos en una situación que necesitamos sumar de 3 en 3. Por mucho que seamos superiores en el campo, tengamos más ocasiones y más posesión, ahora mismo no nos sirve».

Eso sí, repitió en varias ocasiones que el equipo mereció más. «Los datos están ahí. En tiros a puerta hemos tenido 4 y ellos 1. Fuera hemos tenido 13 y ellos 4 ó 5. No es que lo diga yo, son datos objetivos. No queríamos empatar en casa, queríamos seguir con la racha de la victoria del Alavés. Tuvimos el parón de Navidad y queríamos encadenar dos triunfos seguidos en Liga. Bajo mi punto de vista, los chavales lo han intentado hasta el último momento, incluso a pesar de recibir el gol no han bajado los brazos, han ido a por el empate y se ha conseguido».

El partido tuvo dos tramos muy diferenciados y la decisión que lo cambió todo fue el cambio de Genaro. «Sin Genaro hemos perdido la posesión. Tenía amarilla y pensábamos que, tal y como estaba el partido, igual no nos pedíamos permitir el lujo de quedarnos con uno menos. Ha sido un cambio obligado entre comillas. Hemos sacrificado la posesión, pero teniendo dos puntas con más llegada», manifestó.

Sin embargo, quiso profundizar en el porqué de ese movimiento, que acabaría siendo casi trascendental: «La decisión viene por que estábamos jugando un 4-3-3 con dominio, ocasiones, en casa, queríamos ir a por el partido. A Genaro le sacan la amarilla muy pronto. Se cambia de sistema a 4-4-2 con dos puntas para sacrificar el balón y tener más profundidad para tener más presencia en área. La idea era llevarnos los tres puntos».

Ahora bien, no fue la única novedad del partido. El Málaga CF repitió contra el Tenerife la misma alineación que contra el Alavés. ¿Por qué? «Ahora mismo quizás ese 11 titular lo estamos repitiendo porque los resultados o se ganan o estamos más cerca de ganar. Queremos premiar a ese 11 que está consiguiendo esos buenos resultados. Intentamos aprovechar el estado de forma de los jugadores. Lo importante es que todos suman, ya sea desde el inicio o cuando entran. Estamos todos a una y queremos sumar todo desde la parcela que nos toca», argumentó Nacho Pérez.

Lo único evidente es que el equipo perdió algo de cuerda con la salvación, pero desde el club siguen mandando un mensaje de esperanza con el que confiar: «Nosotros tenemos que seguir pensando que vamos a sacar eso. Los jugadores confían y tienen fe. Si ellos lo hacen, los demás tenemos que ayudarles y apoyarles porque son ellos los que nos van a sacar», transmitió el segundo entrenador blanquiazul.