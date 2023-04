Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, compareció este jueves en la previa del encuentro que enfrentará a los blanquiazules ante el Villarreal B este Viernes Santo (21.00 horas). Un encuentro en el que solo debe haber un objetivo: «Tenemos que centrarnos en el partido de mañana. Todo lo que sea pensar en el futuro no vale para nada. Está siendo una temporada para olvidar, pero la tenemos que convertir en historia. Nos vale solo la victoria, pero hay que pensar solo en el presente porque si no nos va a doler el doble», reflexionó el técnico.

El de Castellón, que vuelve a ‘casa’ en cuestión de horas, confirmó que Unai Bustinza estará a su disposición para jugar. «Duele muchísimo de verlos entrenar, cómo quieren y te da mucha rabia. El otro día no hicimos las cosas bien y perdimos. Hay veces que las hacemos bien y no ganamos. No tenemos que echarlo todo a la suerte, trabajar más y buscar nuestro nivel de excelencia». Eso sí, reconoció que Andorra no es el camino: «El otro día estuvimos suspensos y tenemos que estar a un nivel excelso porque la situación lo requiere».

El filial amarillo dirigido por Miguel Álvarez no será un rival sencillo. ¿Cuáles serán las claves? «Mucha calidad, de los mejores a balón parado. Será un partido donde quieren ser dominantes, en buena dinámica, con cinco partidos sin perder. No pierden la cara al partido. Nos vamos a encontrar un partido abierto, propuesta clara de ser valientes y tener balón. Nosotros queremos tener también el balón, apretar arriba, que los jugadores de ataque se liberen, llegar por fuera para encontrar puntos de remates».

Desplazamiento blanquiazul

La gran noticia es que el Málaga CF no estará solo. «Va medio millar de malaguistas. A la gente que no crea tenemos que darle razones para que crea y a la que dude hacerle que dude menos. Tenemos que dar lo máximo porque sabemos el sacrificio que hacen a nivel familiar, económico y de tiempo. Es la mayor motivación», asintió el entrenador blanquiazul en rueda de prensa.

Así que los de Martiricos se vuelven a jugar la vida fuera de casa, pero lo harán con el apoyo de su gente. «Tenemos que dignificar la profesión, con honor, por esa gente y las que está en casa apoyándonos. Tenemos que dar el máximo, muy pocos equipos cuentan con un apoyo así. Darle las gracias y esperemos poder celebrar con ellos la victoria», concluyó Sergio Pellicer.