Rubén Castro ha podido sonreír por partida doble este domingo en el estadio Ancho Carro. Sobre el césped del Lugo ha anotado el gol número 195 en la segunda categoría del fútbol español, de manera que ha superado a Juan Francisco Martínez "Nino", que se quedó en 194 dianas como máximo anotador hasta ahora. "Ya no me queda ningún récord, pero me alegro sobre todo por la victoria del equipo", ha expresado.

Castro conseguía su primera diana en esta categoría allá por 2022. Fue cuando aún era futbolista de la UD Las Palmas. Acerca de este tanto agregaba tras el encuentro: "Este récord lo tenía en la cabeza. Lo tenía muy cerquita al empezar el año y esperaba conseguirlo antes". Asimismo ha agradecido a los aficionados su apoyo en un día con lluvia y un trayecto tan largo: "No nos podemos quejar. Con la ayuda de ellos todo será más fácil. Nos han apoyado desde el principio hasta el final". Así ha incidido en que la escuadra malaguista ha podido reducir momentáneamente la desventaja a dos puntos "a estas alturas" para seguir "vivos y en la lucha".