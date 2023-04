Cuco Ziganda, entrenador del Huesca, tiene un máximo respeto pro el Málaga CF y, por supuesto, por el ambiente que se vivirá en La Rosaleda en el encuentro de este lunes. «Espero un gran partido, con un grandísimo ambiente. Están preparando los partidos como auténticas finales, llenando el campo con una afición que los empuja con un objetivo muy claro. Están echando el resto y haciendo las cosas muy bien últimamente», dijo en la rueda de prensa previa al choque.

El equipo oscense no está tan al límite como el Málaga, pero también será un partido muy importante para ellos, porque pueden dejar amarrada su permanencia en Segunda. «El partido de Málaga puede ser clave. Si ganamos, la parte de abajo ya se queda atrás, y si no, tendremos que seguir apretando, con un ojo mirando a todos lados. Estamos preparados para eso, nadie está libre de complicarse la vida. Es fútbol y no hay sitio para todos. Tenemos que estar preparados para cualquier situación», explico.

En referencia al conjunto blanquiazul, Ziganda señaló que «es uno de esos equipos que no están predestinados a estar en esa situación, pero se meten ahí y empiezan los nervios. Ahora ya vemos la racha que llevan, han hecho una piña importante y están remando en la misma dirección. Además, cuentan con jugadores de mucha calidad, tienen una plantilla impresionante y ahí están peleando». «Destacaría su calidad y la amplitud de la plantilla, pero en el fútbol nadie garantiza nada», añadió.