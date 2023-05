El plan de apostar... ¿por lo que funciona?

Sergio Pellicer siempre se ha caracterizado por ser un entrenador algo continuista, por no plasmar sobre el césped un planteamiento especialmente innovador. Sin embargo, ya no es cuestión de elegir lo que funciona o un plan arriesgado, sino apostarlo todo al once titular perfecto que le permita al Málaga CF sumar los tres puntos este sábado (18.30 horas) ante el Deportivo Alavés para seguir aspirando -si el Sporting lo permite con una derrota- a la permanencia. Y ese es el gran problema. ¿Qué alineación podría ganar en Mendizorroza?

A pocas horas del encuentro, son tres las dudas fundamentales que podrían rondarle la cabeza al técnico castellonense. La buena noticia es que tiene a su disposición a 21 profesionales. Tan solo Ramón Enríquez va a ser baja, quien no podrá jugar lo que queda temporada por ese problema muscular sufrido en la visita al Anxo Carro hace ya algunas jornadas. Con respecto al resto del equipo, todos permanecen elegibles a salir de inicio en Vitoria. La primera incógnita es clara: ¿Esteban Burgos o Ramalho en defensa? Escassi y Juande parecen fijos en esa defensa de tres centrales. La cuestión es el acompañante. Esteban Burgos ha tenido la confianza plena del castellonense desde su llegada. No obstante, siguiendo con el criterio de cambiar al central sancionado con amarilla, ha sido normalmente el gran perjudicado. Ramalho se ha mostrado, quizás, como el que mejores prestaciones ha ofrecido, pero no ha contado con las mismas oportunidades en estas últimas semanas. Por ejemplo, salió desde el banquillo ante Villarreal B y Cartagena, fue suplente contra Lugo, Huesca y Ponferradina, y solo titular en el último encuentro ante el Mirandés. La otra gran duda es el mediocentro que acompañe a Aleix Febas y Fran Villalba. La sombra de Ramón sigue siendo muy alargada, pero parece que el gran candidato a ocupar el puesto de pivote otra vez es Alfred N'Diaye. Desde que el costamarfileño regresara a la titularidad después de su acto de indisciplina, ha sido el primero en suplir al malagueño. Ni Jozabed, que por perfil es mucho más similar, ni Luis Muñoz, del que aún se espera más sobre el terreno de juego, han cumplido las expectativas. La tercera pregunta en discordia llega desde la punta de ataque. Pellicer sorprendió ante el Mirandés con Lago Junior y Chavarría como delanteros por delante de un Rubén Castro sentado en el banquillo. Al final, no solo la apuesta salió bien, sino que se vio a un equipo más acertado de cara a puerta y con más presencia en el área rival que con el canario como referencia blanquiazul. Por lo que el once titular podría ser algo como Yáñez en portería; línea de tres con Escassi, Juande y Ramalho; bandas para Delmás y Cristian; en el centro del campo N'Diaye, Febas y Villalba; y en la punta de ataque Chavarría y Lago Junior. Es decir, el que le dio los tres puntos al Málaga CF en La Rosaleda ante el Mirandés. Como siempre, opciones hay muchas. Sin embargo, ya no hay lugar a experimentos. Ni Pellicer destaca por ser revolucionario ni el equipo necesita improvisar a falta de dos jornadas para el final de temporada. Lo que necesita es un once fiable que saque los tres puntos de Mendizorroza y ese es el gran objetivo a perseguir por el cuerpo técnico.