Loren no tiene tiempo que perder. El nuevo director deportivo blanquiazul será presentado este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda y deberá tomar cuanto antes las riendas de la planificación del próximo curso. El burgalés tiene mucho trabajo por delante, es el encargado de reconstruir el proyecto deportivo del club, con una plantilla con muchas caras nuevas para afrontar la primera temporada en Primera RFEF, tras la fatídica salida del fútbol profesional.

Banquillo

El director deportivo malaguista tiene muchas tareas por realizar, pero la principal será confirmar al inquilino del banquillo. Habrá que estar atento a ver si deja algo en claro durante su presentación. Sergio Pellicer tiene contrato para la próxima temporada, todo apuntaba a que iba a continuar al frente del primer equipo pese a no haber logrado la permanencia, pero las palabras de Kike Pérez en la rueda de prensa de este martes dejaron dudas. «Tenéis mi opinión sobre Sergio. No es ninguna imposición. Mi opinión no va a hipotecar el proyecto del Málaga. Es el momento de saber también la opinión del entrenador», dijo el director general blanquiazul.

Antes de empezar con fichajes, continuidades y salidas, el nombre del entrenador debe quedar cerrado por Loren. ¿Será Pellicer? ¿Habrá nuevo cambio en el banquillo blanquiazul?

Jugadores con contrato y libres

La plantilla blanquiazul sufrirá una reconversión total. Solo cuatro jugadores con ficha profesional se mantienen con contrato tras el descenso: Manolo Reina, Juande, Genaro Rodríguez y Ramón. ¿Contará el nuevo entrenador con todos ellos? Que sigan con vinculación en vigor ni quiere decir que alguno de ellos pueda salir.

Por otro lado, el resto de profesionales en nómina serán libres para marcharse a final de temporada. La mayoría de ellos buscará acomodo en otros lugares, pero puede que alguno decida quedarse, siempre y cuando entre dentro de las posibilidades económicas del club. Kike Pérez ya confirmó que ha entablado conversaciones con tres de ellos y que «hay predisposición», pero todo dependerá de un entente económico. Será Loren el que deba analizar cada caso y atender también a la opinión del míster con cada uno de ellos.

Fichajes

Aquí hay tarea, y mucha. Viendo el panorama explicado anteriormente, será un verano en el que se producirán de nuevo muchas llegadas. Muy importante que Loren acierte con las contrataciones que se lleven a cabo. Harán falta jugadores con experiencia en la categoría, otros con hambre por seguir creciendo en sus carreras, pero sobre todo habrá que fichar «profesionales», más aún viendo lo que ha ocurrido en el club en las últimas temporadas con muchas incorporaciones fallidas.

Canteranos

¿Con qué canteranos contará el Málaga CF el próximo curso? Por lo pronto, hay cuatro que regresan tras cesión y empezarán la pretemporada con el primer equipo: David Larrubia, Dani Lorenzo, Roberto y Kevin. Y además hay otros, algunos que ya han estado con la primera plantilla, a los que habrá que analizar a lo largo de las primeras semanas de trabajo para ver si están capacitados para formar parte del primer equipo en la tercera categoría.

Uno de los motivos por los que Loren ha sido elegido es por su trabajo en la Real Sociedad a nivel de club. Kike Pérez entiende que era el mejor candidato para llevar a cabo ese «plan integral» que pretenden desde Martiricos para toda la cantera.