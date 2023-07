Iván Jaime, En-Nesyri, Horta, Pau...: los otros nombres del mercado del Málaga CF

Parece que llegan a Málaga CF tiempos de calma. Después de un inicio de mercado fulgurante con la llegada de cinco incorporaciones y la salida oficial de hasta 18 jugadores de la plantilla 22/23, la planificación deportiva entra en una segunda fase mucho más tranquila en la que se afronta el mes de julio sin tantas exigencias, aunque sí mucho trabajo por delante que hacer.

No obstante, los ojos en Martiricos no solo están puestos en su propio mercado sino en el ajeno o, mejor dicho, en una serie de jugadores o situaciones que le podrían dar un rédito económico vital en su paso por el fútbol no profesional. Teniendo en cuenta lo que es Primera RFEF y el descenso presupuestario tan duro, cada euro cuenta y hay cinco casos que podrían incidir en las arcas blanquiazules con muy buenas noticias para elaborar la plantilla.

‘Caso Ontiveros’

Es, posiblemente, el caso más longevo en el tiempo. La cuestión ahora es por qué no ha llegado ya a las arcas de Martiricos la resolución. El TAS dictó sentencia -el pasado mes de marzo- a favor del Málaga CF en aquel traspaso a tres bandas entre blanquiazules, el Villarreal y el Al-Shabab que enviaba a Ontiveros al ‘submarino amarillo’ y a Alfred N-Diaye al conjunto saudí.

El Al-Shabab está sancionado sin poder fichar mientras no pague. Sin embargo, no parece preocuparles puesto que esos cuatro millones de euros permanecen intactos. ¿Cómo de útil serían para un equipo de Primera RFEF? Se trata del doble del presupuesto destinado a la plantilla planteado por Loren Juarros en el escenario más pesimista...

‘Caso Horta’

Es el movimiento del que el Málaga CF podría sacar más dinero. ¿Cuándo? Esa es la gran incógnita. El conjunto blanquiazul denunció al Sporting de Braga, actual equipo del exmalaguista Ricardo Horta, hace unos meses ante la FIFA al, presuntamente, rechazar una oferta de 17 millones, de los cuales el 30% pertenecen a Martiricos siempre que esa oferta supere los 10 millones.

Fue el culebrón del verano 2022, ocupó portadas en Portugal día tras día y ahora todo ha caído por su propio peso. El capitán luso renovó su contrato en Braga hasta 2028. Habrá que esperar, pero esos supuestos 5,5 millones de euros que reclama la entidad costasoleña serían muy bien recibidos.

Iván Jaime

Otra noticia que llega de Portugal, aunque parece que positiva. Iván Jaime es un malagueño que salió de las filas de Martiricos dirección al Famalicao. Pues ahora ha dado un salto de calidad que le ha convertido en el mejor joven de la Liga de Portugal. El reconocimiento le ha colocado en el primer plano de los equipos lusos. Termina contrato en 2025. Por lo que si le quieren sacar beneficio, el momento de venderlo es ahora y el Málaga CF se guardó en su momento el 25% de la oferta.

Youssef En-Nesyri

El delantero del Sevilla es uno de los nombres habituales en cada verano. Sin embargo, ahora parece que va en serio. Según las últimas informaciones, el club hispalense ha colocado a toda la plantilla como transferible. Pepe Castro sabe que es uno de los activos por los que puede sacar más dinero y la Premier League vuelve a su búsqueda. El Málaga CF recibiría el 1,5% de la venta por los mecanismos de solidaridad de la FIFA al haber estado en La Rosaleda en su etapa sub-23.

Pau Torres

No es el caso que vaya a dar más beneficio, pero sí va a ser el más inmediato. Villarreal y Aston Villa se encuentran firmando un acuerdo para que el que fuera central blanquiazul se marche por cinco temporadas a la Premier League de la mano de Unai Emery. Pese a los 60 millones de euros de cláusula, parece que la venta rondará los 40 millones y al Málaga CF le corresponderían 200.000 euros por ese mecanismo de solidaridad.

Todos estos jugadores forman una importante cantidad de dinero que sería esencial para este Málaga CF en el fútbol no profesional. Habrá que estar atentos al mercado... y a la respuesta de la justicia con el Al-Shabab y Horta.