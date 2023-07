La campaña de abonados 23/24 del Málaga CF ya es una realidad. El club de Martiricos puso en marcha este martes "Lo difícil", la campaña con la que el club de Martiricos quiere captar a la afición blanquiazul de cara a la próxima temporada en Primera RFEF. Hay unanimidad con el brillante spot protagonizado por Antonio de la Torre y Salva Reina. Sin embargo, hay mayor disparidad con cuestiones como los precios, la no entrada de la Copa del Rey o el coste para los nuevos abonados. Pues Kike Pérez ha hablado durante esta jornada inicial para hacer un pequeño balance.

¿Cuál es la primera valoración del club? "Estamos muy satisfechos por la campaña y aprovecho para dar las gracias a Antonio y a Salva por su colaboración. Ha quedado un spot muy emotivo, que era lo que buscábamos, y lo que viene a decir es lo difícil que ha sido todo. Gestionar emocionalmente un descenso, salir del fútbol profesional y pedirle a la afición que se quede en un momento tan complicado. Estamos convencidos de que la afición del Málaga es la mejor de España y ahora lo va a demostrar más que nunca estando con su club", analizó el director general.

Ahora bien, la respuesta que puede darle a las críticas sobre los precios es simple: "Nosotros hemos cogido del precio total de las renovaciones y hemos bajado un 20%. En el precio del año pasado iba incluido el Fiel Malaguista. Ahí no lo hemos explicado bien, pero es el 20% del precio total". Por lo que se abre a recibir cualquier tipo de crítica: "Mi despacho está abierto para cualquier persona, lo puede demostrar este mes de junio con peñas y abonados. La campaña está lanzada y cerrada, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia de crítica o mejoras. Bienvenidas serán todas", anunció.

Eso sí, no se atreve a calcular un objetivo claro en cuanto al número de abonados. "Por decir una cifra, estaríamos muy satisfechos con repetir el número de abonados de la temporada pasada". Además, también ha puesto fin a una de las grandes quejas de la afición: el adiós definitivo al Fiel Malaguista. "Simplificamos las cosas, volvemos a la esencia del fútbol. Un carné de abonado y otro simpatizante malaguista para el que quiera estar cerca del club y no pueda hacerse abonado, pero es su club. Es tener esa pertenencia".

Copa del Rey y play off de ascenso

Otra de las novedades que ha traído consigo la nueva campaña de abonados es que no incluye la Copa del Rey. Aunque Kike Pérez reconoce que "llegado el momento el club tomará la decisión de tener unos precios totalmente especiales para los abonados". Por contra, sí que se podrá ver el play off de ascenso, aunque no quiere pensar más allá del ahora: "Estamos siguiendo una línea de no hablar más allá del día a día. Hablar de lo que va a pasar dentro de 11 meses me parece irreal. Ahora estamos en el primer día de la campaña con una ilusión tremenda, estamos viendo la tremenda acogida del spot", concluyó.