Era uno de los días más esperados por la afición blanquiazul y de qué manera han cumplido. El Málaga CF anunció a primera hora de este martes la campaña de abonados para la temporada 23/24 con todas las ventajas, sus descuentos, las fechas y los precios por los que habrá que pagar para ver los partidos del conjunto de Martiricos en Primera RFEF. Y contra ese miedo a perder parte del 'corazón' de La Rosaleda, las colas han sido las grandes protagonistas de este primer día de campaña.

Ya lo dice el lema. "No es fácil pasar por esto. Volver a la casilla de salida y recorrer de nuevo el camino. No es fácil aceptarlo. Calmar el alma y templar la rabia. No es fácil mirar hacia delante. Volver a ilusionarse y recuperar el aliento. No es fácil irse. Pero más difícil es pedirte que te quedes". Y la afición, pese a todas las rupturas vividas en las últimas temporadas, volverá a estar más que nunca con su escudo en el fútbol no profesional.

Las taquillas abrieron a las 10.00 horas y el flujo de personas ha sido continuo y absoluto. Los trabajadores del club no dieron abasto en ningún momento ante la inmensa cola que se formó en los alrededores del estadio para bien renovar el abono o darse de alta. Una buena prueba, ya desde el primer día, de que el Málaga CF no solo será un gigante en el 'barro' por su historia en la máxima categoría del fútbol español, sino también por su masa social.

A la espera de la plataforma online

En estos momentos, a excepción de aquellos que activaran la renovación automática, acudir a las taquillas es el único método para garantizarse el abono para la próxima temporada. El club, como novedad, va a disponer de una plataforma online externalizada para llevar a cabo este tipo de gestiones -cada operación, como los abonos, tendrán un coste adicional de dos euros-, pero aún no está en funcionamiento.

En los próximos días, como muy tarde la semana que viene, los aficionados podrán ya gestionar sus abonos desde la plataforma. Así que la cuenta avanzará mucho más rápido. Por lo pronto, las taquillas abren de lunes a viernes de 10.00 horas a 20.00 horas y el sábado de 10.00 horas a 14.00 horas. Ahora mismo, la única oportunidad de seguir fidelizándose al Málaga CF, pero es el momento de estar en la campaña de abonados más difícil de la historia de Martiricos.