La ‘Unidad A’ salió al rescate para enmendar lo que fueron unos 45 primeros minutos muy pobres del Málaga CF. Sergio Pellicer apostó por salir de inicio con un equipo plagado de jugadores que no están llamados a ser titulares este curso, e incluso alguno que tiene muy complicado seguir en el primer equipo, y la apuesta no convenció. El San Fernando fue mejor en el primer acto y se marchó con ventaja al descanso tras un gol de Moussa en propia meta. Tras el intermedio, ya con un once más reconocible, los blanquiazules mejoraron, dejaron otra sensación y pudieron, al menos, igualar el partido gracias a un auténtico golazo de David Larrubia.

El encuentro sirvió para comprobar que los roles se van definiendo en la plantilla. Y también para evidenciar que a este equipo le hacen falta varios refuerzos. Hay muchos canteranos que todavía no han demostrado que puedan ser importantes esta temporada. Moussa y Andrés Caro siguen sin dar seguridad en el centro de la zaga, y otro como Víctor Olmo, Bilal o Loren van a tener difícil ganarse el sitio. Pellicer quiere probar a todos los futbolistas a disposición antes de tomar decisiones. Por ello en el encuentro de este miércoles apostó por un once muy diferente al que salió de inicio ante el Antequera: Carlos López; Bilal, Moussa, Andrés Caro, Víctor García; Sangalli, Rafa, Jesús Martín, Juan Hernández, Loren y Dioni. El primer aviso lo dio el San Fernando. Moussa fue superado con demasiada facilidad y no llegó el primer tanto del partido porque Souza erró el remate dentro del área. Muy espeso el conjunto blanquiazul, incapaz de enlazar más de dos pases seguidos ante un equipo que se situaba en campo contrario para iniciar la presión. Lo más peligroso de los de Pellicer antes de la media hora de partido fue un robo de Juan Hernández, que a punto estuvo de plantarse solo ante Arana, pero el meta rival estuvo muy atento para salir lejos de su portería. Víctor García, debutante y como titular, era sustituido por Víctor Olmo a los 30 minutos durante la pausa de hidratación. Y a los 37 minutos de partido, pasó que se intuía si no daba un giro radical el partido. En un centro desde la derecha de Souza, Moussa se introdujo el balón en su propia portería. Nada pudo hacer Carlos López, que ya estaba fuera del marco. Con ese resultado y con nada más por destacar se llegó al tiempo de descanso. Cambio de guion tras el descanso Revolución de Pellicer para el segundo tiempo. Equipo totalmente nuevo, solo seguían Víctor Olmo, que había entrado a la media hora de partido, y Luca Sangalli. Herrero, Murillo, Genaro, Galilea, Dani Lorenzo, Larrubia, Juanpe, Kevin y Roberto hacían acto de presencia en el partido. Mejoró algo el Málaga con los cambios. En el minuto 60, más rotaciones. Gabilondo y Juande entraban por Olmo y Sangalli. Y cuatro minutos más tarde llegó la obra de arte del partido. David Larrubia soltó un zapatazo desde fuera del área que se coló por la escuadra de la portería. Empataba el Málaga con todavía 25 minutos por delante. El marcador ya no se movió más, tampoco hubo demasiadas ocasiones para ello, y el cuarto test de pretemporada concluía con tablas 1-1 en el marcador.