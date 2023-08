Jesús Gámez está de vuelta. El que fuera jugador del Málaga CF en una de las épocas más gloriosas del club regresa ahora como "embajador". "No dudé en aceptar", dijo el fuengiroleño, que vuelve a su casa para aportar su grano de arena a devolver al club al sitio que merece.

Trayectoria en el club

Jesús Gámez Duarte (10/04/1985 - Fuengirola, Málaga) es el jugador que más minutos oficiales ha disputado con la elástica blanquiazul en un terreno de juego (24.425). Primero canterano, luego jugador del primer equipo y, finalmente, capitán. Malagueño y malaguista, Gámez ha estado vinculado al club de sus amores 13 años como profesional, pero toda su vida a nivel emocional.

Campeón nacional juvenil en Cambrils, fue clave en la generación que hizo historia alzándose con la primera Copa de Campeones de la actual Academia MCF. Militó en Segunda División con el ‘Málaga B’ y debutó en Primera División un 27/11/05 ante el Getafe CF en el Coliseo Alfonso Pérez. En sus nueve temporadas como jugador del primer equipo, ha vivido un descenso a Segunda (05/06), un cambio generacional que provocó un ascenso a Primera (07/08) y un paso por la UEFA Champions League que ya es historia del fútbol europeo.

Lejos de casa continuó tres años más; desembarcó en todo un campeón de Liga, el Club Atlético de Madrid, donde permaneció dos cursos y se alzó con una Supercopa de España. Por último, cerró su trayectoria en el Newcastle United FC de la Premier League inglesa. Ahora vuelve a su casa, Martiricos, para desarrollar la labor de embajador.

Jesús Gámez ha atendido a los medios de club en su primera entrevista como embajador: “Fue una llamada para ver mi situación, en la que me explican la figura del embajador y no dudé ni un segundo en aceptar, explica el exjugador con emoción. “Esta ha sido siempre mi casa, es un momento difícil y es importante dar ahora el paso. No solo por mí, el aficionado ahora está haciendo una gran labor, el que se hace socio es socio verdadero y de siempre. No hay que estar solo en las buenas, eso es muy bonito, sino en las malas. En este momento se me ofrece este cargo y no me lo pienso ni un segundo”, ha enfatizado.

La relación con Gámez con el club de su vida es “un sentimiento, como un padre, una madre o un hijo, para toda la vida. Llegué con 15 años, me formé aquí como persona y como futbolista. Tengo muy buenos recuerdos de tantos, por aquí han pasado muchas personas muy válidas y no solo en el terreno de juego: fisios, doctores, utilleros, gente de oficina… Ha sido una familia durante mucho tiempo para mí”. Además, también ha querido dar un mensaje a los que llegan: “Este escudo lo es todo para mí y es importante que los que vengan sientan lo que es vestir esta camiseta, algo especial. La afición lo sabe perfectamente, siempre están ahí día tras día animando y es importante que lo sigan haciendo, porque el equipo lo necesita, sobre todo para que los nuevos entiendan el sentimiento que hay aquí para poder expresarlo en el terreno de juego, que todo fluya y vaya en el mismo camino”, ha comentado.

Gámez es todo un ejemplo de crecimiento desde la base: “La cantera debe tener un reflejo en mi paso por el Málaga. Muchos no me conocerán, son jóvenes, pero al estar aquí tendrán un poco de intriga e investigarán. Llegué con 15 años, llegué al primer equipo, fui capitán y jugador con más minutos en el terreno de juego. Para alguien de cantera, pensar en llegar y poder triunfar en tu casa es algo muy complicado. Pero lo hice y tenemos un potencial tremendo en Málaga para que crean en ello y podamos disfrutar de ello durante mucho tiempo aquí”, dictamina.

La idea de embajador nunca había pasado por su cabeza: “Nunca había pensado en esta idea realmente. Cuando me retiro, me quedo con un sabor de boca de que podía haber vuelto al Málaga para poder retirarme aquí, que era mi sueño. Pero por circunstancias de personas no pudo ser, no hay que achacar nada porque el Club está por encima de todo. Lo que esas personas pensaron no tienen nada que influir sobre eso. Después ha ido pasando el tiempo, he venido con mi hijo y mi familia al estadio, y me faltaba algo. Sentía que esta era mi casa”, explica.

Para Jesús: “es un momento de reseteo, hay que volver a ser lo que éramos. Hay que empezar por una base, por gente que venga con ilusión y ganas de luchar. Hay que tener claro que somos un Club sufridor y siempre lo hemos sido. Cuando consigues algo es como una victoria por tres. Estamos preparados para ello y el que venga aquí tiene que saber que venimos a luchar”, ha comentado.

Jesús ve también ilusión en la afición: “La ilusión se refleja en la gente, que está ilusionada y están apostando por el equipo y el Club pese a la crisis en la que estamos. Se están haciendo abonados y hago un llamamiento a los que se lo están pensando. Que no se lo piensen, si son malaguistas tienen que estar aquí con todos los demás. Es importante el apoyo de todos, la situación no es fácil porque es una liga muy complicada. Hay que ser conscientes que hay que luchar y sacar esto hacia adelante”, le traslada a la hinchada.

Por último, Gámez manda un mensaje también a la plantilla: “Hay muchos jugadores malagueños aquí y tienen dar un paso al frente y hacerse sentir. La afición va a estar con todos los jugadores, es muy agradecida al esfuerzo. Si te dejas todo dentro del campo, la afición no tiene nada que reprochar. Van a estar, seguir peleando contigo y eso se demuestra con trabajo. El año pasado, gracias al trabajo del míster se pudo terminar de cierta manera, aunque no se consiguiera el objetivo de la permanencia. Sí hizo un clic en los jugadores para que sean profesionales y defiendan esta camiseta como se debe. Este año sigue el míster desde el inicio, que es una gran noticia. Los jugadores que estaban por él saben la dinámica por la que hay que ir, y los nuevos tienen que entrar por ahí. A los jugadores darles muchos ánimos e ilusión, y que crean en el proyecto. Desde fuera, todos los aficionados estamos con ellos y van a tener ese apoyo”, finaliza.