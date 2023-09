Sergio Pellicer analizó el nuevo duelo del Málaga CF ante el San Fernando, un encuentro "totalmente diferente" después de "los dos partidos de casa contra dos filiales. No obstante, se mostró ilusionado por el reto que tiene ahora el conjunto blanquiazul en La Rosaleda de conseguir la quinta victoria consecutiva con "la mayor fuente de energía" como es una afición que alcanzó esta semana los 19.000 abonados.

Análisis del partido

"Va a ser un partido totalmente diferente a lo que nos hemos encontrado, sobre todo en los dos partidos de casa contra dos filiales. Van a salir con gente con más experiencia. Van a querer cortarnos el ritmo de acelerar o pausar dependiendo de cómo vaya el partido. Nos vamos a encontrar un juego más directo, segundas jugadas. Excepto el primer partido contra el Ceuta, siempre han marcado gol, es un equipo que amenaza muy bien las áreas. Tenemos que seguir mejorando en nuestro estadio y ante nuestra gente. Intentar repetir lo que hemos visto los dos partidos anteriores en La Rosaleda, que se genere esa atmósfera".

Amistoso ante el San Fernando

"Lo que se vio en pretemporada sirve para lo que nos vamos a encontrar ahora. Es un equipo que quiere manejar el ritmo. La gente joven del filial es mucho más dinámica, quiere ritmo rápido. A nosotros nos viene bien, pero van a llevar el partido a su ritmo. Buscan jugar directo, amenazar nuestra portería con centros, agresivos en segunda jugada. Contra Murcia compitieron bien y fue un resultado injusto con un penalti en los últimos minutos. No están en buena situación de puntos, pero es la sexta jornada con un contexto diferente al que nos vamos a encontrar. Tenemos que ser nosotros, vigilar los detalles".

Einar Galilea

"Al final, sale fuera porque no quisimos arriesgar, había riesgo de lesión. Sale Juande con Nélson, compiten bien, pero tienen que estar todos en el punto. Puede que ahí haya sido un poco justo con Einar porque estaba compitiendo muy bien y hay que saber entenderlo. Está entrenando, ha venido para ser importante, pero los roles se ganan día a día".

Papel de la plantilla

"Los jugadores que han venido de cesión les ha venido muy bien a nivel mental, la gente joven que viene empujando y los que han venido. Se está entendiendo lo que queremos, lo que es el Málaga CF. Es muy importante que entiendan que el jugador tiene que dar el máximo y dar las gracias por vestir esta camiseta, no al revés. Lo han sabido absorber, pero hay que darle continuidad y significa estar en alerta".

Estado de ilusión

"Ahora tenemos un reto, esta quinta victoria. Sabemos que estamos en la sexta jornada y los partidos no se ganan por el escudo o la historia ni con palabras. Los partidos se ganan en el terreno de juego y, normalmente, siendo mejor que el rival. A veces, siendo mejor que el rival, no lo consigues. En detalles hemos sido mejores, pero va a haber circunstancias, detalles o malos minutos en los que el rival se ponga por delante. Es un partido muy peligroso y es lo que le he recalcado a los chicos. Que la afición tenga ilusión y euforia es la mejor vitamina, pero la tenemos que saber controlar".

19.000 abonados

"En los momentos difíciles es cuando la gente más se une. A pesar de Castellón, lo que se ha generado en La Rosaleda, el empuje de la afición y los jugadores creo que da esa ilusión. Ellos demuestran coraje, parecen que están en el suelo y se levantan para ganar. Lo que ellos ven es eso, ahora más que nunca hay que estar. Siempre lo han hecho. Para mí es la mayor fuente de energía, es la gran motivación que hay. En los partidos de casa no necesito buscar un tema motivacional. Salir a calentar y ver a la gente... imagínate. Me gustaría que los no futbolistas salieran con 20.000 personas en el campo, es lo máximo. Jugadores que han venido de fuera lo están observando y ven que es brutal".

Renovaciones

"El papel del entrenador es ser un poco el orientador. No puedo gestionar las conductas de los jugadores, pero sí gobernarlos para poder convencerlos. A partir de ahí, sabemos que el club tiene que tener una idea, en este caso Loren, pero es muy pronto. Nos hace distraernos, yo quiero que piensen en el partido del San Fernando tanto los que van a jugar como las soluciones del banquillo, que están marcando las diferencias. Los futbolistas, cuando juegan por contrato, pierden esa pasión. Álex Calvo jugó el año pasado con ilusión, no pensaba en lo que iba a venir. Lo más importante es disfrutar de este proceso porque cuando piensas más allá, dejas el día a día".