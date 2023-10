Málaga vivió este domingo la gran fiesta del fútbol provincial en paz. Antiviolencia había declarado el Antequera CF-Málaga CF de "alto riesgo". Sin embargo, tanto en la previa como ya en el transcurso del encuentro, aficionados y jugadores pudieron disfrutar de un muy buen partido en el que no hubo que destacar absolutamente nada que no fuera lo meramente futbolístico. Sin embargo, los problemas vinieron una vez pitado el final... con el acta arbitral.

Sergio Pellicer fue expulsado antes de que finalizara el encuentro. Según explicó en rueda de prensa, fue un "encontronazo con el segundo entrenador de ellos. No nos hemos faltado al respeto y no ha habido ni protesta rival ni nada". Muy lejos de lo declarado en el acta arbitral: "Dirigirse al banquillo adversario en los siguientes términos: 'Nunca vais a estar por encima, no nos vais a pasar', con ánimo de provocación y tras ser advertido previamente".

Comunicado del club

Este ha sido el comunicado que el Málaga CF ha publicado este lunes:

"En el minuto 94 de juego, el preparador malaguista responde a un comentario procedente del banquillo contrario que hacía referencia al defensor malaguista Murillo. Pellicer dice, literalmente: 'No lo vais a superar, no lo vais a pasar ni hoy ni mañana'.

El club entiende que esta respuesta ha podido ser malinterpretada por el colegiado debido al ruido de la escena. Sin embargo, el MCF se encuentra en la obligación de aclarar que su entrenador nunca ha tenido 'ánimo de provocación' -tal y como reza el acta- hacia el Antequera CF, sino la intención de defender a su jugador.

El Málaga CF quiere agradecer públicamente al Antequera CF su hospitalidad y da la enhorabuena a ambas aficiones por una nueva muestra de deportividad y hermanamiento".