El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, subrayó la importancia de ganar por 0-2 en El Maulí, ante un rival en racha y que junto al Castellón llegaba como el que estaba más en forma de la categoría: "Es el partido más redondo hasta la fecha. Pero esto va a ser muy largo. Tenemos que ir a lo nuestro, sin mirar si han perdido todos nuestros rivales directos".

Agregó tras el choque disputado frente al Antequera CF la importancia de la racha sin derrotas acumulada: "Ni en nuestros mejores sueños hubiésemos imaginado estar en la jornada diez con siete triunfos, dos empates y una única derrota". Y asimismo subrayó la valentía de un rival que afronta los partidos con mucho descaro: "Hemos jugado a lo que el Málaga ha querido y contra un gran rival. Tenemos que valorarlo. Estoy muy contento por los jugadores, por cómo veníamos de justitos por las lesiones".

"Tenemos que buscar el compromiso de todos en esta situación. Tenemos que felicitarnos porque ha salido todo como pensábamos", manifestó. Además expresaba el preparador blanquiazul que su expulsión con el choque ya resuelto, con 0-2 en el marcador, vino de un "encontronazo con el segundo entrenador de ellos. No nos hemos faltado al respeto y no ha habido ni protesta rival ni nada".

No faltó la autocrítica después de los resultados cosechados en las anteriores jornadas: "Debemos seguir mejorando en muchas cosas. Esta vez nos hemos enfrentado a un rival que hace las cosas muy muy bien. Veníamos con un plan de partido, a intentar quitarle el balón ante un conjunto que tiene sus arguemtnos. He visto enfrente un gran equipo. que domina los partidos casi de principio a fin".

Y no ocultó las dudas que hubiese podido generar una derrota en este derbi provincial: "Si aquí no tenemos un buen resultado hubiesen aparecido muchas dudas, por el club en el que estamos. El otro día veniamos de un partido muy bueno, pero obtuvimos un empate. Pero ya sabemos que cuando un equipo saca la patita, si hablan bien de ti... No hay que perder la humidad. Si por ganar aquí pensamos que vamos a ir a Córdoba pensando que lo tenemos hecho, nos van a dar. He vivido como jugador este tipo de partidos tanto en un vestuario como en el otro. Siempre hay que tener empatía".

Para el técnico malaguista es importante que hayan marcado en El Maulí Kevin y Genaro: "No podemos vivir de uno o dos jugadores. En eso durante esta semana hemos incidido mucho", alegó. Por otra parte felicitó a la afición del Antequera CF por su deportividad, por el hermanamiento entre dos aficiones y la ausencia de incidencias en un partido que había sido declarado de alto riesgo. Sobre le encuentro copero, Pellicer avanzó que este lunes analizarán qué jugadores van recuperándose y qué plan de viaje habrá, en caso de necesisar de la presencia de algún canterano en la convocatoria.